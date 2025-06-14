Зверев — Шелтон. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Штутгарте 14 июня 2025 года

Александр Зверев
Бен Шелтон
Зверев
Саша третий раз в сезоне вышел в полуфинал и восьмой раз выиграл не менее двух матчей.
На этой неделе он попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.
В пятницу Зверев одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой — 7:5, 6:4.
В стартовом матче третья ракетка мира выиграл у француза Корантена Муте — 6:2, 7:6.
Шелтон
Бен на этой неделе тоже попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
В четвертьфинале, вопреки ожиданиям, американский теннисист уверенно переиграл чеха Иржи Легечку — 6:4, 6:4.
Здесь важно добавить, что он забрал 100 процентов очков на первой подаче и 75 процентов — на второй.
В первом матче Шелтона одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером — 7:6, 7:5.
Шелтон третий раз в сезоне дошел до полуфинала и пятый раз выиграл не менее двух матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.60, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.34.
Прогноз: в конце апреля Саша спокойно обыграл Бена в финале грунтового турнира в Мюнхене — 6:2, 6:4. Предстоящий матч, скорее всего, пройдет по другому сценарию — на траве Шелтон может стать серьезным препятствием для немецкого теннисиста.
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