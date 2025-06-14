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    Зверев обыграет Шелтона и выйдет в финал?

    Зверев — Шелтон. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Штутгарте 14 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Шелтон
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Бена Шелтона в полуфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Шелтон, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 14 Июня 2025 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 15:00 Бен Шелтон

    Бен Шелтон

  • США
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    Зверев

    Саша третий раз в сезоне вышел в полуфинал и восьмой раз выиграл не менее двух матчей.

    На этой неделе он попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.

    В пятницу Зверев одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой — 7:5, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    В стартовом матче третья ракетка мира выиграл у француза Корантена Муте — 6:2, 7:6.

    Шелтон

    Бен на этой неделе тоже попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.  

    В четвертьфинале, вопреки ожиданиям, американский теннисист уверенно переиграл чеха Иржи Легечку — 6:4, 6:4.

    Здесь важно добавить, что он забрал 100 процентов очков на первой подаче и 75 процентов — на второй.

    В первом матче Шелтона одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером — 7:6, 7:5.

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    Шелтон третий раз в сезоне дошел до полуфинала и пятый раз выиграл не менее двух матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.60, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: в конце апреля Саша спокойно обыграл Бена в финале грунтового турнира в Мюнхене — 6:2, 6:4. Предстоящий матч, скорее всего, пройдет по другому сценарию — на траве Шелтон может стать серьезным препятствием для немецкого теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 26,0 за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зверев — Шелтон?

    Матч Зверев — Шелтон состоится 14 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зверев — Шелтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 26,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зверев — Шелтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 26,0» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зверев — Шелтон?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зверев — Шелтон?

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.60, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.34.

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    Зверев — Шелтон: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 14.06.202515:00. Зверев обыграет Шелтона и выйдет в финал?
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