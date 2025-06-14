Мертенс — Александрова. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир Хертогенбос 14 июня 2025 года

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в полуфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 14 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мертенс — Александрова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мертенс

Элиза Мертенс на турнире в Хертонгебосе пока не проиграла ни одного сета. В четвертьфинале серии WTA-250 бельгийка выиграла у китайской теннисистки Юэ Юань (6:0, 6:4).

На корте девушки провели 1 час 28 минут, Мертенс выполнила пять подач навылет, допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

В Хертонгебосе Мертенс также смогла нанести поражение гречанке Марии Саккари (6:3, 6:0) и болгарке Виктории Томовой (6:4, 6:0).

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциации Элиза Мертенс занимает 25 место.

Александрова

В четвертьфинале WTA-250 Екатерина Александрова одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой (5:7, 6:4, 6:2). Время поединка продолжалось 2 часа 22 минуты.

Екатерина Александрова девять раз подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов.

На предыдущих стадиях Екатерина Александрова выиграла у россиянки Анны Блинковой (6:0, 7:5) и грузинки Мариам Болквадзе (6:3, 6:4).

Екатерина Александрова занимает 19 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.60, на победу Мертенс букмекеры предлагают за 2.35.

Прогноз: Теннисистки четыре раза встречались между собой, в трех встречах победу одержала Екатерина Александрова. Только в этом сезоне россиянка смогла выиграть у Мертенс в Дохе, так что не исключаем нового успеха Александровой.

Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-2.5) с коэффициентом 1.90.