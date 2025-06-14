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    Александровой не составит труда, чтобы выйти в финал?

    Мертенс — Александрова. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир Хертогенбос 14 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мертенс — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в полуфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 14 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мертенс — Александрова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мертенс

    Элиза Мертенс на турнире в Хертонгебосе пока не проиграла ни одного сета. В четвертьфинале серии WTA-250 бельгийка выиграла у китайской теннисистки Юэ Юань (6:0, 6:4).

    На корте девушки провели 1 час 28 минут, Мертенс выполнила пять подач навылет, допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

    В Хертонгебосе Мертенс также смогла нанести поражение гречанке Марии Саккари (6:3, 6:0) и болгарке Виктории Томовой (6:4, 6:0).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Элиза Мертенс занимает 25 место.

    Александрова

    В четвертьфинале WTA-250 Екатерина Александрова одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой (5:7, 6:4, 6:2). Время поединка продолжалось 2 часа 22 минуты.

    Екатерина Александрова девять раз подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов.

    На предыдущих стадиях Екатерина Александрова выиграла у россиянки Анны Блинковой (6:0, 7:5) и грузинки Мариам Болквадзе (6:3, 6:4).

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    Екатерина Александрова занимает 19 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.60, на победу Мертенс букмекеры предлагают за 2.35.

    Прогноз: Теннисистки четыре раза встречались между собой, в трех встречах победу одержала Екатерина Александрова. Только в этом сезоне россиянка смогла выиграть у Мертенс в Дохе, так что не исключаем нового успеха Александровой.

    Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-2.5) с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мертенс — Александрова?

    Матч Мертенс — Александрова состоится 14 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мертенс — Александрова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Александровой (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мертенс — Александрова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Александровой (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мертенс — Александрова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мертенс — Александрова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Александрову в этом матче можно поставить за 1.60, на победу Мертенс букмекеры предлагают за 2.35.

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