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    Опелка и Бергс проведут три тай-брейка?

    Опелка — Бергс. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 14 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Опелка — Бергс
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    Райли Опелка
    Американец Райли Опелка сыграет против бельгийца Зизу Бергса в полуфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 14 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Опелка — Бергс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Опелка

    Райли второй раз в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.

    В четвертьфинале американец одержал победу над Даниилом Медведевым — 7:6, 7:6.

    Матч прошел по худшему из всех возможных сценариев для российского теннисиста — Опелка вообще не ошибался на своей подаче и уверенно провел оба тай-брейка.

    Во втором круге Опелка выиграл у чилийца Николаса Харри (7:6, 6:3), а в первом одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом — 6:7, 7:6, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Интересно, что Опелка не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем матче отбора двухметровый американец проиграл эстонцу Марку Лаялу — 6:7, 3:6.

    Лучшим результатом Опелки в текущем сезоне пока остается сенсационный выход в финал январского турнира в Брисбене.

    Бергс

    Зизу третий раз в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.

    В пятницу бельгийский теннисист выиграл у эстонца Марка Лаяла — 7:6, 7:6.

    Во втором раунде Бергс одержал волевую победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным — 6:7, 6:2, 7:6.

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    В первом круге он выиграл у соотечественника Александра Блокса — 6:3, 1:6, 7:6.

    В этом году лучшим результатом Зизу пока остается выход в финал турнира в новозеландском Окленде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 1.72, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.12.

    Прогноз: единственный вопрос в данном случае заключается в том, сколько тай-брейков проведут американец и бельгиец — два или все-таки три.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 26,0 за 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Опелка — Бергс?

    Матч Опелка — Бергс состоится 14 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Опелка — Бергс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 26,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Опелка — Бергс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 26,0» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Опелка — Бергс?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Опелка — Бергс?

    Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 1.72, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.12.

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