Опелка — Бергс. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 14 июня 2025 года

Опелка
Райли второй раз в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.
В четвертьфинале американец одержал победу над Даниилом Медведевым — 7:6, 7:6.
Матч прошел по худшему из всех возможных сценариев для российского теннисиста — Опелка вообще не ошибался на своей подаче и уверенно провел оба тай-брейка.
Во втором круге Опелка выиграл у чилийца Николаса Харри (7:6, 6:3), а в первом одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом — 6:7, 7:6, 6:2.
Интересно, что Опелка не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем матче отбора двухметровый американец проиграл эстонцу Марку Лаялу — 6:7, 3:6.
Лучшим результатом Опелки в текущем сезоне пока остается сенсационный выход в финал январского турнира в Брисбене.
Бергс
Зизу третий раз в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.
В пятницу бельгийский теннисист выиграл у эстонца Марка Лаяла — 7:6, 7:6.
Во втором раунде Бергс одержал волевую победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным — 6:7, 6:2, 7:6.
В первом круге он выиграл у соотечественника Александра Блокса — 6:3, 1:6, 7:6.
В этом году лучшим результатом Зизу пока остается выход в финал турнира в новозеландском Окленде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 1.72, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.12.
Прогноз: единственный вопрос в данном случае заключается в том, сколько тай-брейков проведут американец и бельгиец — два или все-таки три.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 26,0 за 2.03.