Опелка — Бергс. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 14 июня 2025 года

Американец Райли Опелка сыграет против бельгийца Зизу Бергса в полуфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 14 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Опелка — Бергс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Опелка

Райли второй раз в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.

В четвертьфинале американец одержал победу над Даниилом Медведевым — 7:6, 7:6.

Матч прошел по худшему из всех возможных сценариев для российского теннисиста — Опелка вообще не ошибался на своей подаче и уверенно провел оба тай-брейка.

Во втором круге Опелка выиграл у чилийца Николаса Харри (7:6, 6:3), а в первом одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом — 6:7, 7:6, 6:2.

Прогнозы на теннис

Интересно, что Опелка не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем матче отбора двухметровый американец проиграл эстонцу Марку Лаялу — 6:7, 3:6.

Лучшим результатом Опелки в текущем сезоне пока остается сенсационный выход в финал январского турнира в Брисбене.

Бергс

Зизу третий раз в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.

В пятницу бельгийский теннисист выиграл у эстонца Марка Лаяла — 7:6, 7:6.

Во втором раунде Бергс одержал волевую победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным — 6:7, 6:2, 7:6.

В первом круге он выиграл у соотечественника Александра Блокса — 6:3, 1:6, 7:6.

В этом году лучшим результатом Зизу пока остается выход в финал турнира в новозеландском Окленде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 1.72, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.12.

Прогноз: единственный вопрос в данном случае заключается в том, сколько тай-брейков проведут американец и бельгиец — два или все-таки три.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 26,0 за 2.03.