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    Великолепный «Ман Сити» и прагматичный «ПСЖ»

    Экспресс дня 8 октября. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Ман Сити»
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи с участием «Ман Сити», «ПСЖ» и «Рейнджерс». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    В текущем розыгрыше АПЛ действующий чемпион Англии еще не проигрывал. У него шесть викторий и две ничьи. Однако с данными показателями «горожане» пока идут вторыми, но от лидера отстают на очко.

    В середине этой недели «Ман Сити» на своем поле разгромил «Копенгаген» 5:0 и практически обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. А в последней игре чемпионата он в дерби одолел «МЮ» со счетом 6:3.

    «Саутгемптон» после восьми проведенных матчей находится в нижней части турнирной таблицы АПЛ, имея на счету семь баллов, и опережает зону вылета всего лишь на один пункт.

    «Святые» пока смогли добиться двух выигрышей, один поединок они еще свели вничью и потерпели пять поражений. К данной игре они подходят с серией из трех фиаско подряд. В минувшем туре была неудача в домашней встрече с «Эвертоном» 1:2.

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    • «Ман Сити» сейчас в том состоянии, что просто не заметит соперника на поле. В общем, ставим на уверенный выигрыш «горожан».

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.55.

    «Реймс» — «ПСЖ»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Реймсу» в этом сезоне уготована борьба за выживание в элите французского футбола. После девяти туров коллектив находится в зоне вылета, имея семь баллов на счету, но от безопасной строки отстает всего на пункт.

    «Красно-белые» в данном первенстве смогли добыть всего лишь одну виктория, а также по четыре раза играли вничью и уступали. В минувшем туре они в гостях поделили очки с «Труа» 2:2.

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    «ПСЖ» не знает себе равных на внутренней арене и мчится к очередному титулу. Сейчас он находится во главе турнирной таблицы, выиграв восемь встреч из девяти при одной ничьей.

    Единственная потеря очков состоялась еще в конце лета дома с «Монако». После чего парижане выиграли пяти игр Лиги 1 подряд. Накануне же французский гранд сыграл вничью 1:1 на выезде с «Бенфикой» в ЛЧ.

    Вряд ли «Реймс» сможет оказать сопротивление «ПСЖ». Ожидаем здесь очередной прагматичной виктории парижан.

    Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 1.80.

    «Рейнджерс» — «Сент-Миррен»

    Футбол. Чемпионат Шотландии

    «Рейнджерс» ведет борьбу с «Селтиком» за золотые награды шотландского чемпионата. После восьми туров клуб идет вторым, уступая заклятому врагу два пункта.

    «Плюшевые мишки» смогли добиться шести викторий, а также по разу расписывали мировые и терпел фиаско. В середине недели они проиграли 0:2 «Ливерпулю» в Лиге чемпионов и данная неудача стала для них третьей подряд в этом турнире.

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    «Сент-Миррен» пока очень даже неплохо проводит это сезон. На текущий момент коллектив находится на третьей позиции, но вряд ли сможет претендовать на первые два места.

    У «святых» за всю турнирную дистанцию пять викторий и три фиаско. Отметим, что у команды за последние шесть игр одно фиаско и пять викторий, в том числе и дома над «Селтиком» 2:0.

    «Рейнджерс» будет всеми силами стараться исправиться за неудачи в Лиге чемпионов, выиграв в этом поединке.

    Ставка: победа «Рейнджерс» с форой (-1,5) за 1.68.

    Общий коэффициент — 4.68.

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    Экспресс дня 8 октября: прогноз, ставка (4.68), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Экспресс. Великолепный «Ман Сити» и прагматичный «ПСЖ»
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