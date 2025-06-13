Нью-Йорк Сити — Атланта Юнайтед: 2.35 — ставка на исход и прогноз на матч чемпионата США

«Нью-Йорк Сити» примет «Атланту Юнайтед» в рамках регулярного чемпионата США. Поединок пройдет 13 июня и начнется в 02:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Сити»

Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице Востока с 25-ю очками в активе после 17-и встреч. «Нью-Йорк Сити» набрал столько же баллов, сколько и «Чикаго Файр», который находится в зоне плей-офф.

Команда располагается на 4-й позиции на Востоке по результатам домашних встреч, набрав 18 очков из 27-и возможных. За 9 встреч на своем поле «Нью-Йорк Сити» забил 12 голов и 9 раз пропустил.

Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Нэшвиллом» (2:2), а до этого «Нью-Йорк Сити» крупно проиграл «Хьюстону Динамо» (0:3).

В последних 5-и встречах команда проиграла только 1 раз, а также по 2 раза победила и сыграла вничью. За этот отрезок «Сити» обыгрывал «Чикаго Файр» (3:1) и «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Мэттью Фрейс, Алонсо Мартинес (оба — в сборной) и Малачи Джонс (травма).

Состояние команды: «Нью-Йорк Сити» пытается вернуться в зону плей-офф, вся борьба у команды еще впереди. Несмотря на это, команда стала терять очки в матчах на своем поле — в последних 4-х встречах дома 2 победы и 2 поражения.

Интересно, что в последних 5-и очных встречах «Нью-Йорк Сити» 4 раза сыграл вничью с «Атлантой». Смогут ли хозяева на сей раз набрать важные очки? Большой вопрос...

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: Команда располагается на 13-й позиции в таблице Восточной конференции с 17-ю очками в активе. «Атланта» отстает от зоны плей-офф на 8 баллов.

Стоит отметить, что команда занимает последнее 15-е место на Востоке по результатам гостевых встреч. «Атланта» набрала всего лишь 2 очка из 21-го возможного.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:2), пропустив все голы еще в 1-м тайме. До этого «Атланта» обыграла «Орландо Сити» (3:2).

В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Остином» (1:1). За этот период «Атланта» также обыгрывала «Цинциннати» (4:2).

Не сыграют: Ажани Форчук (в сборной), Эдвин Москера и Тристан Муюмба (у обоих — травма).

Состояние команды: «Атланта» пока не может найти свою игру, команда еще может вернуться в борьбу за место в плей-офф, но для этого необходимо выдать победную серию.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук является игроком основного состава в команде. За 17 встреч игрок забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи в чемпионате США.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Нью-Йорк Сити» проиграл только 1 раз

В последних 11-и матчах «Атланта» выиграла всего 2 раза

Команды 4 раза сыграли вничью в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нью-Йорк Сити» — 1.90, победа «Атланты» — 3.85, ничья — за 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.20 сооветственно.

Прогноз: «Нью-Йорк Сити» начнет матч активно.

Ставка: Победа «Нью-Йорк Сити» в 1-м тайме за 2.35.

Прогноз: Команды вполне способны сыграть результативно.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.05.