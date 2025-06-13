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    Нью-Йорк Сити — Атланта Юнайтед: 2.35 — ставка на исход и прогноз на матч чемпионата США

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед»
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    Алексей Миранчук — полузащитник «Атланты»
    «Нью-Йорк Сити» примет «Атланту Юнайтед» в рамках регулярного чемпионата США. Поединок пройдет 13 июня и начнется в 02:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 13 Июня 2025 года

    Нью-Йорк Сити

  • Нью-Йорк
    •  Нью-Йорк Сити 02:30 Атланта Юнайтед

    Атланта Юнайтед

  • США. MLS
    •

    «Нью-Йорк Сити»

    Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице Востока с 25-ю очками в активе после 17-и встреч. «Нью-Йорк Сити» набрал столько же баллов, сколько и «Чикаго Файр», который находится в зоне плей-офф.

    Команда располагается на 4-й позиции на Востоке по результатам домашних встреч, набрав 18 очков из 27-и возможных. За 9 встреч на своем поле «Нью-Йорк Сити» забил 12 голов и 9 раз пропустил.

    Нью-Йорк Сити — Атланта Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Нэшвиллом» (2:2), а до этого «Нью-Йорк Сити» крупно проиграл «Хьюстону Динамо» (0:3).

    В последних 5-и встречах команда проиграла только 1 раз, а также по 2 раза победила и сыграла вничью. За этот отрезок «Сити» обыгрывал «Чикаго Файр» (3:1) и «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Мэттью Фрейс, Алонсо Мартинес (оба — в сборной) и Малачи Джонс (травма).

    Состояние команды: «Нью-Йорк Сити» пытается вернуться в зону плей-офф, вся борьба у команды еще впереди. Несмотря на это, команда стала терять очки в матчах на своем поле — в последних 4-х встречах дома 2 победы и 2 поражения.

    Интересно, что в последних 5-и очных встречах «Нью-Йорк Сити» 4 раза сыграл вничью с «Атлантой». Смогут ли хозяева на сей раз набрать важные очки? Большой вопрос...

    «Атланта Юнайтед»

    Турнирное положение: Команда располагается на 13-й позиции в таблице Восточной конференции с 17-ю очками в активе. «Атланта» отстает от зоны плей-офф на 8 баллов.

    Стоит отметить, что команда занимает последнее 15-е место на Востоке по результатам гостевых встреч. «Атланта» набрала всего лишь 2 очка из 21-го возможного.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:2), пропустив все голы еще в 1-м тайме. До этого «Атланта» обыграла «Орландо Сити» (3:2).

    В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Остином» (1:1). За этот период «Атланта» также обыгрывала «Цинциннати» (4:2).

    Не сыграют: Ажани Форчук (в сборной), Эдвин Москера и Тристан Муюмба (у обоих — травма).

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    Состояние команды: «Атланта» пока не может найти свою игру, команда еще может вернуться в борьбу за место в плей-офф, но для этого необходимо выдать победную серию.

    Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук является игроком основного состава в команде. За 17 встреч игрок забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи в чемпионате США.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах «Нью-Йорк Сити» проиграл только 1 раз

    • В последних 11-и матчах «Атланта» выиграла всего 2 раза

    • Команды 4 раза сыграли вничью в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нью-Йорк Сити» — 1.90, победа «Атланты» — 3.85, ничья — за 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.20 сооветственно.

    Прогноз: «Нью-Йорк Сити» начнет матч активно.

    Ставка: Победа «Нью-Йорк Сити» в 1-м тайме за 2.35.

    Прогноз: Команды вполне способны сыграть результативно.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нью-Йорк Сити — Атланта Юнайтед?

    Матч Нью-Йорк Сити — Атланта Юнайтед состоится 13 июня 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Атланта Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Нью-Йорк Сити» в 1-м тайме..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нью-Йорк Сити — Атланта Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Нью-Йорк Сити» в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Сити — Атланта Юнайтед?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нью-Йорк Сити — Атланта Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нью-Йорк Сити» — 1.90, победа «Атланты» — 3.85, ничья — за 3.80.

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    Нью-Йорк Сити — Атланта Юнайтед: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 13.06.202502:30. Сможет ли «Атланта» дать бой хозяевам?
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