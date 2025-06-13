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    Матч получится зрелищным

    Ред Булл Брагантино — Байя. Ставка (к. 1.98) и прогноз на чемпионат Бразилии 13 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл Брагантино» — «Байя»
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    13 июня в 12-м туре бразильской Серии А по футболу сыграют «Ред Булл Брагантино» — «Байя». Начало встречи — 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Брагантино» — «Байя», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 13 Июня 2025 года

    RB Bragantino

  • Бразилия. Серия А
    •  RB Bragantino 01:00 Баия

    Баия

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Ред Булл Брагантино» располагается на третьей строчке с 23 очками.

    Последние матчи: в прошлом туре подопечные Франко Сеабра выиграли в гостях у «Васко да Гама» со счетом 2:0. Уже к 35-й минуте «Ред Булл Брагантино» вел с разницей в два мяча, отличились Гильерме и Питта. После перерыва соперник полностью перехватил инициативу, но все его усилия были тщетны.

    Ранее была победа дома над «Жувентуде» (1:0) и разгром «Крисиумы» в Кубке Бразилии со счетом 6:0.

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    Состояние команды: нынешний сезон «Ред Булл Брагантино» пока проводит очень успешно. После не самого успешного прошлогоднего чемпионата команда получила нового наставника 47-летнего Сеабра, неплохо работавшего ранее с «Крузейро». Также помогает команде и отсутствие континентальных кубков, нет такого плотного графика игр и можно спокойно футболистам восстанавливаться к каждому туру.

    «Байя»

    Турнирное положение: после 11 туров «Байя» идет седьмой в чемпионате Бразилии с 18 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата «Байя» выиграла на своем поле у «Сан-Пауло» со счетом 2:1. Первый тайм получился не самым зрелищным, зато после перерыва было намного интереснее. На 53-й минуте «Байя» вышла вперед после гола экс-спартаковца Виллиана Жозе, через 20 минут форвард оформил дубль. Соперник смог ответить лишь голом престижа за 5 минут до конца основного времени.

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    Также была победа в Кубке Нордесте над «Наутико» (3:1) и поражение от «Конфиансы» (0:2).

    Не сыграют: травмированы — Эрик (п), Кану (п), Резенде (з).

    Состояние команды: с сентября 2023 года с командой успешно работает известный в прошлом голкипер Рожериу Сени. Это его второй заход в клуб после пробы сил в родном «Сан-Паулу». При нем команда прочно утвердилась в числе середняков бразильского футбола, не имея серьезного бюджета и показывая интересную игру с собственным почерком.

    Статистика для ставок

    • В прошлом году «Ред Булл Брагантино» выиграл дома со счетом 1:0

    • Игра на поле «Байя» завершилась победой хозяев (1:0)

    • В прошлом сезоне «Байя» разгромила соперника дома (4:0), но уступила в гостях (1:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ред Булл Брагантино» дают 2,15, а на «Байя» — 4,0, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,64, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,26.

    Прогноз: при Рожериу Сени «Байя» играет в интересный атакующий футбол с постоянным прессингом. В прошлом туре даже ожил Виллиан Жозе, забивший два мяча, есть хороший вингер Адемир и другие футболисты.

    Хозяева также стараются играть первым номером, вообще стратегия «Ред Булл Брагантино» подразумевает раскрытие талантов с целью последующей перепродажи, а играя от обороны денег не заработаешь.

    Основная ставка: обе забьют за 1,98.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, команды способны пробить такой тотал.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал 3,5 за 3,20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ред Булл Брагантино — Байя?

    Матч Ред Булл Брагантино — Байя состоится 13 июня 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Байя?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ред Булл Брагантино — Байя?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ред Булл Брагантино — Байя?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ред Булл Брагантино — Байя?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Ред Булл Брагантино» дают 2,15, а на «Байя» — 4,0, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

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    Ред Булл Брагантино — Байя: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 13.06.202501:00. Матч получится зрелищным
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