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    Сан-Паулу — Васку да Гама. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 13 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Васку да Гама»
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    Андре Силва
    13 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сан-Паулу» и «Васку да Гама». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Васку да Гама», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 13 Июня 2025 года

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
    •  Сан-Паулу 03:30 Васко да Гама

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Сан-Паулу» по итогам 11-ти поединков бразильской Серии А находится в нижней половине таблицы на 13-й строчке.

    Команда на три очка отстаёт от зоны выхода в Южноамериканский кубок (7-12-я строчки), а также на два балла опережает как нынешнего соперника, так и зону вылета (17-20-е места).

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Байи» (1:2).

    Перед этим коллектив в шестом туре группового раунда Кубка Либертадорес набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах переиграл аргентинский «Тальерес» (2:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Кальери, Феррейра, Игор Винисиус, Лукас Моура, Луис Густаво, Маркуш Антонио, Оскар, Родригиньо и Трессолди, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Сан-Паулу» выиграл лишь раз, а в двух последних турах Серии А проиграл.

    Это говорит о явно не лучшей форме коллектива, тем не менее, если учесть чуть более высокий класс, чем и у соперника, а также фактор своего поля, их шансы на успех все же немалы.

    Андре Силва и Феррейра — лучшие бомбардиры команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

    «Васку да Гама»

    Турнирное положение: «Васку да Гама» по итогам 11-ти поединков бразильской лиги занимает 15-ю позицию в нижней половине таблицы.

    Команда на два балла отстает от своего нынешнего соперника, а также лишь по дополнительным показателям опережает зону понижения в классе (17-20-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 11-го тура Серии А, клуб на своем поле потерпел поражение от «РБ Брагантино» со счетом 0:2.

    Ранее в заключительном туре групповой стадии Южноамериканского кубка коллектив набрал максимум очков, когда в домашних стенах разгромил перуанский «Мельгар» (3:0).

    Не сыграют: травмированы — Давид, Гильерме Эштрелла и Пайет, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Васку да Гама» выиграл лишь раз, а в двух последних турах Серии А проиграл.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть тот же класс, что и у соперника, какие-никакие шансы есть.

    Пабло Вегетти — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Сан-Паулу» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Сан-Паулу» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Васку да Гама» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.35, победа «Васку да Гама» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Между тем, в четырех из пяти последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей как «Сан-Паулу», так и «Васку да Гама».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сан-Паулу — Васку да Гама?

    Матч Сан-Паулу — Васку да Гама состоится 13 июня 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сан-Паулу — Васку да Гама?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сан-Паулу — Васку да Гама?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют » с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сан-Паулу — Васку да Гама?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сан-Паулу — Васку да Гама?

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.35, победа «Васку да Гама» — в 4.60.

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    Сан-Паулу — Васку да Гама: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 13.06.202503:30. Кто вернётся к победам в Серии А?
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