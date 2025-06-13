Сан-Паулу — Васку да Гама. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 13 июня 2025 года

13 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сан-Паулу» и «Васку да Гама». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Васку да Гама», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» по итогам 11-ти поединков бразильской Серии А находится в нижней половине таблицы на 13-й строчке.

Команда на три очка отстаёт от зоны выхода в Южноамериканский кубок (7-12-я строчки), а также на два балла опережает как нынешнего соперника, так и зону вылета (17-20-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Байи» (1:2).

Перед этим коллектив в шестом туре группового раунда Кубка Либертадорес набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах переиграл аргентинский «Тальерес» (2:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Кальери, Феррейра, Игор Винисиус, Лукас Моура, Луис Густаво, Маркуш Антонио, Оскар, Родригиньо и Трессолди, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Сан-Паулу» выиграл лишь раз, а в двух последних турах Серии А проиграл.

Это говорит о явно не лучшей форме коллектива, тем не менее, если учесть чуть более высокий класс, чем и у соперника, а также фактор своего поля, их шансы на успех все же немалы.

Андре Силва и Феррейра — лучшие бомбардиры команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

«Васку да Гама»

Турнирное положение: «Васку да Гама» по итогам 11-ти поединков бразильской лиги занимает 15-ю позицию в нижней половине таблицы.

Команда на два балла отстает от своего нынешнего соперника, а также лишь по дополнительным показателям опережает зону понижения в классе (17-20-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 11-го тура Серии А, клуб на своем поле потерпел поражение от «РБ Брагантино» со счетом 0:2.

Ранее в заключительном туре групповой стадии Южноамериканского кубка коллектив набрал максимум очков, когда в домашних стенах разгромил перуанский «Мельгар» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Давид, Гильерме Эштрелла и Пайет, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Васку да Гама» выиграл лишь раз, а в двух последних турах Серии А проиграл.

Это говорит о не лучших шансах гостей даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть тот же класс, что и у соперника, какие-никакие шансы есть.

Пабло Вегетти — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с семью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Сан-Паулу» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Сан-Паулу» выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Васку да Гама» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.35, победа «Васку да Гама» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Между тем, в четырех из пяти последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей как «Сан-Паулу», так и «Васку да Гама».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45