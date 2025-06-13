Сан-Паулу — Васку да Гама. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 13 июня 2025 года

Сан-Паулу
Васко да Гама
«Сан-Паулу»
Турнирное положение: «Сан-Паулу» по итогам 11-ти поединков бразильской Серии А находится в нижней половине таблицы на 13-й строчке.
Команда на три очка отстаёт от зоны выхода в Южноамериканский кубок (7-12-я строчки), а также на два балла опережает как нынешнего соперника, так и зону вылета (17-20-е места).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Байи» (1:2).
Перед этим коллектив в шестом туре группового раунда Кубка Либертадорес набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах переиграл аргентинский «Тальерес» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Кальери, Феррейра, Игор Винисиус, Лукас Моура, Луис Густаво, Маркуш Антонио, Оскар, Родригиньо и Трессолди, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Сан-Паулу» выиграл лишь раз, а в двух последних турах Серии А проиграл.
Это говорит о явно не лучшей форме коллектива, тем не менее, если учесть чуть более высокий класс, чем и у соперника, а также фактор своего поля, их шансы на успех все же немалы.
Андре Силва и Феррейра — лучшие бомбардиры команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.
«Васку да Гама»
Турнирное положение: «Васку да Гама» по итогам 11-ти поединков бразильской лиги занимает 15-ю позицию в нижней половине таблицы.
Команда на два балла отстает от своего нынешнего соперника, а также лишь по дополнительным показателям опережает зону понижения в классе (17-20-я строчки).
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 11-го тура Серии А, клуб на своем поле потерпел поражение от «РБ Брагантино» со счетом 0:2.
Ранее в заключительном туре групповой стадии Южноамериканского кубка коллектив набрал максимум очков, когда в домашних стенах разгромил перуанский «Мельгар» (3:0).
Не сыграют: травмированы — Давид, Гильерме Эштрелла и Пайет, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Васку да Гама» выиграл лишь раз, а в двух последних турах Серии А проиграл.
Это говорит о не лучших шансах гостей даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть тот же класс, что и у соперника, какие-никакие шансы есть.
Пабло Вегетти — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с семью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Сан-Паулу» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Сан-Паулу» выиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Васку да Гама» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.35, победа «Васку да Гама» — в 4.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
Между тем, в четырех из пяти последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей как «Сан-Паулу», так и «Васку да Гама».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45