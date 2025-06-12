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    «Мирандес» обыграет «Расинг», «Альянса Атлетико» отпразднует домашнюю победу

    Экспресс дня 12 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Мирандес»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в испанской Сегунде, Второй лиге Польши и чемпионате Перу На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Мирандес» — «Расинг»

    Футбол. Испания. Сегунда

    «Расинг» в первом стыковом матче не смог победить дома «Мирандес». Но встреча оказалась невероятно результативной. Команды сыграли вничью, забив на двоих шесть голов.

    В мае в рамках испанской Сегунды «Расинг» ни разу не победил в трех выездных матчах. Были зафиксированы два поражения и одна ничья. Вряд ли серия прервется в предстоящей встрече.

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    • Беспроигрышная серия «Мирандеса» составляет 7 матчей. Команда в Сегунде не уступает с 18 апреля. Тогда у «Мирандеса» был неудачный визит к хихонскому «Спортингу» (1:3).

    В последних десяти домашних матчах «Мирандес» ни разу не проиграл. Букмекеры склоняются к победе хозяев. У «Мирандеса» высокие шансы добиться успеха на своем поле и завоевать путевку в Ла Лигу.

    Ставка: Победа «Мирандеса» за 1.93.

    «Вечиста» — «Калиш»

    Футбол. Польша. 2-я лига

    «Вечиста» в 2025 году не лучшим образом выступает в родных стенах. Команда дома отпраздновала лишь две виктории. Обе победы были одержаны в марте.

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    В июне «Вечиста» уже провела один матч. Клуб разочаровал поклонников в домашней встрече. Команда уступила «Рекорд Бельско-Бяла» со счетом 1:2.

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    • «Калиш» начал май с поражения в поединке с «Полония Бытом» (0:1). Но потом клуб прибавил и на протяжении пяти матчей кряду ни разу не уступил.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В текущем месяце «Калиш» победил «Подбескидзе» со счетом 1:0. Встреча прошла 1 июня. 7 июня «Калиш» сыграл вничью с «ГКС Ястшембе» (1:1).

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    «Альянса Атлетико» — «Комерсиантес Унидос»

    Футбол. Чемпионат Перу

    «Альянса Атлетико» в чемпионате Перу находится на 4-й строчке. У команды 25 набранных очков. «Альянса Атлетико» одержал 8 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

    У «Альянса Атлетико» шестиматчевая выигрышная серия. С 19 апреля по 1 июня клуб штампует одну победу за другой. Удастся ли команде отпраздновать седьмую викторию кряду?

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    • «Комерсиантес Унидос» находится на 18-й строчке в таблице. В активе клуба 8 очков. В 12 встречах «Комерсиантес Унидос» выиграл один поединок, 5 раз сыграл вничью и проиграл 6 матчей.

    «Комерсиантес Унидос» давно не побеждал. Безвыигрышная серия команды составляет 6 матчей. Последний раз «Комерсиантес Унидос» завоевывал три очка еще 7 апреля. В предстоящей встрече букмекеры уверены в том, что викторию отпразднует «Альянса Атлетико».

    Ставка: Победа «Альянса Атлетико» с форой (-1) за 1.53.

    Общий коэффициент — 5.31.

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    Экспресс дня 12 июня: прогноз и ставка за 5.31, статистика, коэффициенты матча 12.06.202522:00. «Мирандес» обыграет «Расинг», «Альянса Атлетико» отпразднует домашнюю победу
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