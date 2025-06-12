Финляндия (U21) — Нидерланды (U21). Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 12 июня 2025 года

12 июня в 1-м туре группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу сыграют Финляндия (U21) и Нидерланды (U21). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Финляндия (U21) — Нидерланды (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Финляндия (U21)

Турнирное положение: Молодые финны в последнее время выглядят не столь грозно. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

При этом Финляндия (U21) крайне сложно противостоит более статусным оппонентам. Да и оборона нередко допускает простейшие ошибки.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Молодые финны обыграли словенцев (1:0).

При этом чуть ранее Финляндия (U21) уступила Грузии (2:4). Да и поединок с норвежцами завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Финляндия (U21) добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Молодые финны имеют весьма скромный по именам состав. Зато команда неизменно забивает на протяжении года.

При всем при этом Финляндия (U21) традиционно неудачно противостоит голландцам. Из пяти очных поединков команда уступила во всех пяти.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Молодые финны намерены максимально использовать контратаки.

Нидерланды (U21)

Турнирное положение: Голландцы на молодежном уровне привычно мощны. Команда считается одним из фаворитов турнира.

Причем Нидерланды (U21) победили в трех своих последних поединках. Да и состав команды по именам выглядит весьма впечатляюще.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Голландцы переиграли ивуарийцев (3:0).

До того команда уверенно расправилась с румынами (2:0). А вот чуть раньше она нанесла поражение сильным итальянцам (2:1).

Вообще же, Нидерланды (U21) в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Голландцы имеют шикарный подбор игроков. Команда прекрасно атакует, плюс в двух последних матчах оставила свои владения сухими.

При этом Нидерланды (U21) всегда обыгрывают финских одногодок. Причем «оранжевые» не пропускают от Финляндии уже 20 лет.

Голландцы весьма сильны, плюс есть серьезный кадровый маневр. При этом команда способна прибавить во всех игровых компонентах.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Голландцы не боятся никого, плюс намерены стартовать максимально продуктивно.

Статистика для ставок

Молодые голландцы победили в 3 последних матчах

Голландцы обыграли финских сверстников во всех 5 очных поединках

Финляндия (U21) уже 20 лет не может забить голландцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.58 и 2.25.

Прогноз: Номинальные гости выглядят явно предпочтительнее оппонента, и наверняка будут активно атаковать.

Молодые голландцы имеют весьма квалифицированный состав, к тому же способны поднатореть в плане реализации.

Ставка: Фора Нидерландов (U21) -1.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50