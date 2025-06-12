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    Уверенный старт немецкой молодежки?

    Германия (U21) — Словения (U21). Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 12 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Германия (U21) — Словения (U21)
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    Ник Вольтемаде
    12 июня в 1-м туре группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу сыграют Германия (U21) и Словения (U21). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Германия (U21) — Словения (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Германия (U21)

    Турнирное положение: Молодые немцы традиционно сильны и амбициозны. Команда победила в 2 своих последних поединках.

    При этом Германия (U21) не проигрывает уже без малого два года. Да и оборона команды ошибается довольно редко.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Молодые немцы обыграли испанцев (3:1).

    При этом чуть ранее Германия (U21) переиграла Словакию (1:0). А вот поединок с французами завершился подписанием мировой (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Германия (U21) добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Молодые немцы пропустили всего 1 мяч в двух последних матчах. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

    При всем при этом Германия (U21) традиционно успешно противостоит голландцам. Из двух очных поединков команда по разу победила и сыграла вничью.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Молодые немцы постараются оперативно вскрыть оборону соперника.

    Словения (U21)

    Турнирное положение: Словенцы на молодежном уровне весьма ершисты. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

    Причем Словения (U21) не может выиграть еще с сентября прошлого года. Да и состав команды по именам выглядит скромненько.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Словенцы сыграла вничью со Словакией (2:2).

    До того команда минимально уступила финской молодежке. А вот чуть раньше она подписала мировую с украинцами (1:1).

    Вообще же, Словения (U21) в 5 своих последних матчах добыла одну победу. Забила в них команда 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Словенцы способны потрепать нервы оппонентам по своему квартету. Вот только с реализацией у команды не все так позитивно.

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    При этом Словения (U21) пропускала в 4 своих последних поединках. Причем команда весьма неплохо использует контратаки.

    Команда никому за здорово живешь не сдастся. При этом она способна прибавить во всех игровых компонентах.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Словенцы не боятся никого, и явно намерены зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • Молодые словенцы не побеждали в 4 последних матчах

    • Немцы победили в 2 своих последних поединках

    • Германия (U21) не знает горечи поражений уже почти 2 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Германия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

    Прогноз: Номинальные хозяева значительно превосходят сорперника в классе, и наверняка будут активно атаковать.

    Молодые немцы имеют весьма квалифицированный состав, к тому же способны поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Фора Германии (U21) -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Германия (U21) — Словения (U21)?

    Матч Германия (U21) — Словения (U21) состоится 12 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Евро-2023 U21.

    Прогноз: какой прогноз на матч Германия (U21) — Словения (U21)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Германии (U21) -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Германия (U21) — Словения (U21)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Германии (U21) -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия (U21) — Словения (U21)?

    Смотреть матч турнира Евро-2023 U21 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Германия (U21) — Словения (U21)?

    Коэффициенты букмекеров: Германия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 5.50.

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