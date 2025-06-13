Атлетико Минейро — Интернасьонал. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 13 июня 2025 года

«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: «Атлетико Минейро» по итогам 11-ти поединков бразильской Серии А находится в зоне выхода в Южноамериканский кубок на девятой строчке.
Команда лишь на один балл отстаёт от зоны выхода в Кубок Либертадорес (топ-6), а также на пять очков опережает 13-ю позицию, которая уже не выводит в континентальные турниры.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Сеарой» (1:0).
Перед этим коллектив в шестом туре группового раунда Южноамериканского кубка набрал лишь один балл, когда теперь уже в домашних стенах сыграл вничью с перуанским «Сьенсьяно» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Каду, Кайо Майя, Куэльо, Гильерме Арана и Паласиос, дисквалифицирован — Лянко.
Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико Минейро» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих.
Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на три очка, особенно если учесть пусть даже небольшое преимущество в классе над соперникаом, а также фактор своего поля.
Рони — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.
«Интернасьонал»
Турнирное положение: «Интернасьонал» по итогам 11-ти поединков бразильской лиги занимает 11-ю позицию в нижней половине таблицы.
Команда на четыре балла отстает от зоны попадания в Южноамериканский кубок (7-12-е места), а также на один пункт опережает зону понижения в классе (17-20-я строчки).
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 11-го тура Серии А, клуб на своем поле потерпел поражение от «Фламенго» со счетом 0:2.
Ранее в заключительном туре групповой стадии Кубка Либертадорес коллектив набрал максимум очков, когда в домашних стенах одержал победу над «Байей» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Бернабеи, Бруну Гомеш, Карбонеро, Драммонд, Меркадо, Рочет, Валенсия и Виктор Габриэл, дисквалифицирован — Алан Патрик.
Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Интернасьонал» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.
Это говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на один балл, тем не менее, достичь этого им будет непросто, если учесть небольшой перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Алан Патрик, Виктор Габриэл и Рафаэль Борре — лучшие бомбардиры команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из семи последних матчей «Атлетико Минейро» выиграл
- в трех из пяти последних матчей «Атлетико Минейро» сыграл вничью
- в трех из пяти последних матчей «Интернасьонала» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.25, победа «Интернасьонала» — в 3.95.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.55.
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Прогноз: в четырех из семи последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.
Между тем, в своём последнем матче гости проиграли.
Ставка: «Атлетико Минейро» победит за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Интернасьонала».
Ставка: обе команды забьют за 2.15