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    Поднимется ли «Атлетико Минейро» в топ-6?

    Атлетико Минейро — Интернасьонал. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 13 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Интернасьонал»
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    Рони
    13 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Интернасьонал». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Интернасьонал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: «Атлетико Минейро» по итогам 11-ти поединков бразильской Серии А находится в зоне выхода в Южноамериканский кубок на девятой строчке.

    Команда лишь на один балл отстаёт от зоны выхода в Кубок Либертадорес (топ-6), а также на пять очков опережает 13-ю позицию, которая уже не выводит в континентальные турниры.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Сеарой» (1:0).

    Перед этим коллектив в шестом туре группового раунда Южноамериканского кубка набрал лишь один балл, когда теперь уже в домашних стенах сыграл вничью с перуанским «Сьенсьяно» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Каду, Кайо Майя, Куэльо, Гильерме Арана и Паласиос, дисквалифицирован — Лянко.

    Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико Минейро» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих.

    Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на три очка, особенно если учесть пусть даже небольшое преимущество в классе над соперникаом, а также фактор своего поля.

    Рони — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Интернасьонал» по итогам 11-ти поединков бразильской лиги занимает 11-ю позицию в нижней половине таблицы.

    Команда на четыре балла отстает от зоны попадания в Южноамериканский кубок (7-12-е места), а также на один пункт опережает зону понижения в классе (17-20-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 11-го тура Серии А, клуб на своем поле потерпел поражение от «Фламенго» со счетом 0:2.

    Ранее в заключительном туре групповой стадии Кубка Либертадорес коллектив набрал максимум очков, когда в домашних стенах одержал победу над «Байей» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Бернабеи, Бруну Гомеш, Карбонеро, Драммонд, Меркадо, Рочет, Валенсия и Виктор Габриэл, дисквалифицирован — Алан Патрик.

    Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Интернасьонал» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

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    Это говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на один балл, тем не менее, достичь этого им будет непросто, если учесть небольшой перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Алан Патрик, Виктор Габриэл и Рафаэль Борре — лучшие бомбардиры команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из семи последних матчей «Атлетико Минейро» выиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Атлетико Минейро» сыграл вничью

    • в трех из пяти последних матчей «Интернасьонала» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.25, победа «Интернасьонала» — в 3.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.55.

    Прогноз: в четырех из семи последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

    Между тем, в своём последнем матче гости проиграли.

    Ставка: «Атлетико Минейро» победит за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Интернасьонала».

    Ставка: обе команды забьют за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атлетико Минейро — Интернасьонал?

    Матч Атлетико Минейро — Интернасьонал состоится 13 июня 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Атлетико Минейро — Интернасьонал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Атлетико Минейро» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атлетико Минейро — Интернасьонал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Атлетико Минейро» победит» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетико Минейро — Интернасьонал?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атлетико Минейро — Интернасьонал?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.25, победа «Интернасьонала» — в 3.95.

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    Атлетико Минейро — Интернасьонал: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 13.06.202503:30. Поднимется ли «Атлетико Минейро» в топ-6?
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