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    Мирандес — Расинг: прогноз ставки на Сегунду 12 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мирандес» — «Расинг»
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    Андрес Мартин
    12 июня в ответной игре полуфинала плей-офф второго дивизиона чемпионата Испании по футболу сыграют «Мирандес» и «Расинг». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мирандес» — «Расинг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Мирандес»

    Турнирное положение: «Мирандес» по итогам 42-х туров испанской Ла Лиги 2 занял четвёртую строчку в регулярном первенстве и поэтому попал в плей-офф.

    Команда лишь на три очка отстала от зоны прямого повышения в классе (топ-2), а также на четыре балла опередила своего нынешнего соперника.

    Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой в полуфинале плей-офф, клуб увёз выездную ничью с результатом 3:3 против нынешнего соперника.

    Ранее в рамках заключительного, 42-го тура второго дивизиона хозяева на своем поле одержали победу над «Картахеной» (3:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Сегунду, «Мирандес» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

    Это говорит о хорошей форме коллектива и соответствующих шансах на проход в финал плей-офф, особенно если учесть, что ему достаточно сыграть вничью на своём поле.

    Хоакин Паничелли — лучший бомбардир команды в Сегунде текущего сезона с 20-ю голами.

    «Расинг»

    Турнирное положение: «Расинг» по итогам регулярного розыгрыша второго дивизиона занял пятую строчку и вышел в плей-офф за право сыграть в Ла Лиге.

    Команда на шесть баллов опередила седьмую строчку, что вне зоны стыковых матчей, а также на шесть очков отстала от второго места, которое напрямую выводит в элиту.

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой в полуфинале плей-офф второго дивизиона, гости дома сыграли вничью 3:3, поэтому теперь им нужно выигрывать на выезде.

    Перед этим в рамках заключительного, 42-го тура второго дивизиона клуб на своем поле одержал победу над «Гранадой» (2:1).

    Не сыграют: травмирован — Сайнс-Маса, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Сегунду, «Расинг» выиграл лишь раз при двух поражениях и трёх ничьих.

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    Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно если учесть фактор чужого поля, а также то, что в регулярном первенстве соперник их обошёл.

    Андрес Мартин — лучший бомбардир команды в Сегунде прошедшего сезона с 17-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Мирандес» выиграл

    • в трех последних матчах «Расинга» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Расинга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мирандес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.35, победа «Расинга» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

    Такой же сценарий был реализован и в четырех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Расинга».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мирандес — Расинг?

    Матч Мирандес — Расинг состоится 12 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Сегунда.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мирандес — Расинг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мирандес — Расинг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мирандес — Расинг?

    Смотреть матч турнира Сегунда в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мирандес — Расинг?

    Коэффициенты букмекеров: «Мирандес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.35, победа «Расинга» — в 3.20.

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