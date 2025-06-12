Мирандес — Расинг: прогноз ставки на Сегунду 12 июня 2025 года

12 июня в ответной игре полуфинала плей-офф второго дивизиона чемпионата Испании по футболу сыграют «Мирандес» и «Расинг». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мирандес» — «Расинг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мирандес»

Турнирное положение: «Мирандес» по итогам 42-х туров испанской Ла Лиги 2 занял четвёртую строчку в регулярном первенстве и поэтому попал в плей-офф.

Команда лишь на три очка отстала от зоны прямого повышения в классе (топ-2), а также на четыре балла опередила своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой в полуфинале плей-офф, клуб увёз выездную ничью с результатом 3:3 против нынешнего соперника.

Ранее в рамках заключительного, 42-го тура второго дивизиона хозяева на своем поле одержали победу над «Картахеной» (3:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Сегунду, «Мирандес» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

Это говорит о хорошей форме коллектива и соответствующих шансах на проход в финал плей-офф, особенно если учесть, что ему достаточно сыграть вничью на своём поле.

Хоакин Паничелли — лучший бомбардир команды в Сегунде текущего сезона с 20-ю голами.

«Расинг»

Турнирное положение: «Расинг» по итогам регулярного розыгрыша второго дивизиона занял пятую строчку и вышел в плей-офф за право сыграть в Ла Лиге.

Команда на шесть баллов опередила седьмую строчку, что вне зоны стыковых матчей, а также на шесть очков отстала от второго места, которое напрямую выводит в элиту.

Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой в полуфинале плей-офф второго дивизиона, гости дома сыграли вничью 3:3, поэтому теперь им нужно выигрывать на выезде.

Перед этим в рамках заключительного, 42-го тура второго дивизиона клуб на своем поле одержал победу над «Гранадой» (2:1).

Не сыграют: травмирован — Сайнс-Маса, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Сегунду, «Расинг» выиграл лишь раз при двух поражениях и трёх ничьих.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно если учесть фактор чужого поля, а также то, что в регулярном первенстве соперник их обошёл.

Андрес Мартин — лучший бомбардир команды в Сегунде прошедшего сезона с 17-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Мирандес» выиграл

в трех последних матчах «Расинга» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Расинга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мирандес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.35, победа «Расинга» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из пяти последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Расинга».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10