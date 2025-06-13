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    «Флорида» увеличит отрыв в финальной серии?

    Флорида — Эдмонтон. Ставка (к. 2.09), прогноз на матч финала НХЛ, 13 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Эдмонтон»
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    «Флорида»
    В матче финала Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 13 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 13 Июня 2025 года

    Флорида

  • Кубок Стэнли
    •  Флорида 03:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
    •

    «Флорида»

    Турнирное положение: Были определенные опасения за первую игру «Флориды» на домашнем льду, но все сложилось, как никогда лучше для «пантер».

    Последние матчи: Заброшенная шайба Маршана уже на первой минуте матча развязала руки игрокам «Флориды», и они легко довели матч до разгрома.

    Флорида — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Удивительно, но у «Флориды» нет ни одного травмированного и дисквалифицированного игрока перед четвертой игрой серии.

    Общий тонус клуба: Пока что все говорит за то, что и во втором домашнем матче «Флорида» заберет победу.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: После неплохого двух матчевого противостояния в Канаде «Эдмонтон» как будто подменили, и в третьем поединке серии он занимался на льду всем, чем угодно, но только не игрой в хоккей.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: После первой пропущенной шайбы в самом начале игры у «Эдмонтона» откровенно сдали нервы, а игроки клуба как будто с цепи сорвались. Все это ожидаемо завершилось разгромным поражением «Ойлерз».

    Травмированные игроки: Проблемы Хаймана со здоровьем только усугубляются, поэтому тренерскому штабу «Эдмонтона» придётся поломать голову, кем заменить сильного игрока.

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    Общий тонус: Сейчас гостям нужно как-то «отмываться» от содеянного, но есть большие вопросы по ресурсам.

    Статистика для ставок

    • В двух последних победных домашних матчах «Флорида» оформляла в ворота соперника по шесть шайб

    • В Санрайзе «Эдмонтон» не может победить три матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.66, на гостей — 3.05.

    Прогноз: «Флорида» добьётся ещё одной уверенной победы.

    Альтернативный прогноз: Не будет результативной игры, поскольку на кону в этом матче будет стоять многое.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.09.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.71.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Флорида — Эдмонтон?

    Матч Флорида — Эдмонтон состоится 13 июня 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Флорида — Эдмонтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Флорида — Эдмонтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.09.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Флорида — Эдмонтон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Флорида — Эдмонтон?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.66, на гостей — 3.05.

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    Флорида — Эдмонтон: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 13.06.202503:00. «Флорида» увеличит отрыв в финальной серии?
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