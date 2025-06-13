Флорида — Эдмонтон. Ставка (к. 2.09), прогноз на матч финала НХЛ, 13 июня 2025 года

В матче финала Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 13 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Турнирное положение: Были определенные опасения за первую игру «Флориды» на домашнем льду, но все сложилось, как никогда лучше для «пантер».

Последние матчи: Заброшенная шайба Маршана уже на первой минуте матча развязала руки игрокам «Флориды», и они легко довели матч до разгрома.

Травмированные игроки: Удивительно, но у «Флориды» нет ни одного травмированного и дисквалифицированного игрока перед четвертой игрой серии.

Общий тонус клуба: Пока что все говорит за то, что и во втором домашнем матче «Флорида» заберет победу.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: После неплохого двух матчевого противостояния в Канаде «Эдмонтон» как будто подменили, и в третьем поединке серии он занимался на льду всем, чем угодно, но только не игрой в хоккей.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: После первой пропущенной шайбы в самом начале игры у «Эдмонтона» откровенно сдали нервы, а игроки клуба как будто с цепи сорвались. Все это ожидаемо завершилось разгромным поражением «Ойлерз».

Травмированные игроки: Проблемы Хаймана со здоровьем только усугубляются, поэтому тренерскому штабу «Эдмонтона» придётся поломать голову, кем заменить сильного игрока.

Общий тонус: Сейчас гостям нужно как-то «отмываться» от содеянного, но есть большие вопросы по ресурсам.

Статистика для ставок

В двух последних победных домашних матчах «Флорида» оформляла в ворота соперника по шесть шайб

В Санрайзе «Эдмонтон» не может победить три матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.66, на гостей — 3.05.

Прогноз: «Флорида» добьётся ещё одной уверенной победы.

Альтернативный прогноз: Не будет результативной игры, поскольку на кону в этом матче будет стоять многое.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.09.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.71.