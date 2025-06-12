Чехия (U21) — Англия (U21). Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 12 июня 2025 года

12 июня в 1-м туре группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу сыграют Чехия (U21) и Англия (U21). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чехия (U21) — Англия (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чехия (U21)

Турнирное положение: Молодые чехи в последнее время выглядят не столь грозно. Команда не смогла победить в 3 своих последних матчах.

При этом Чехия (U21) не побеждает уже полгода. А вот состав команды привычно начинен качественными исполнителями.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Молодые чехи уступили Норвегии (0:2).

При этом чуть ранее Чехия (U21) подписала мировую с испанцами (2:2). Да и поединок с Бельгией завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Чехия (U21) добыла 2 победы. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Молодые чехи испытывают огромные проблемы в надежности тылов. Команда неизменно пропускала в 3 своих последних матчах.

При всем при этом Чехия (U21) традиционно неудачно противостоит англичанам. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при четырех коллизиях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Молодые чехи намерены максимально использовать контратаки.

Англия (U21)

Турнирное положение: Англичане привычно сильны и амбициозны. Команда считается одним из фаворитов турнира.

Причем Англия (U21) в плане результатов не блещет пресловутой стабильностью. Зато состав команды по именам выглядит весьма впечатляюще.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Англичане переиграли португальцев (4:2).

До того команда была бита французской молодежкой (3:5). А вот чуть раньше она подписала мировое соглашение с Нидерландами (1:1).

Вообще же, Англия (U21) в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 15 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Англичане имеют шикарный подбор игроков. Команда прекрасно атакует, да и Лиам Делап прогрессирует семимильными шагами.

При этом Англия (U21) уже 14 лет не проигрывала своим чешским одногодкам. Да и цели у команды исторически максимальные.

Англичане весьма сильны, плюс есть кадровый маневр. При этом команда способна прибавить во всех игровых компонентах.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Англичане не боятся никого, да и Делап явно скажет свое веское слово.

Статистика для ставок

Молодые чехи не смогли победить в 3 своих последних поединках

Англичане обыграли чешских сверстников в 4 последних очных встречах

Англия (U21) уже 14 лет не проигрывает чехам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: Номинальные гости выглядят предпочтительнее оппонента, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Молодые англичане имеют весьма квалифицированный состав, к тому же способны поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа Англии (U21) в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63