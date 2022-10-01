«Ливерпуль» — «Брайтон»
Футбол. Чемпионат Англии
«Ливерпуль» как никто другой нуждался в международной паузе. Старт сезона получился для «красных» невероятно сложным.
Главная причина всех проблем — травмы. В «Ливерпуле» снова переполненный лазарет. Что-то подобное было несколько лет назад, когда Юргену Клоппу с трудом удавалось собрать стартовый состав.
Сейчас ситуация не такая критичная, но в большинстве матчей «Ливерпуль» выглядел просто измотанным. Возможно, тренерский штаб допустил серьезные просчеты во время предсезонной подготовки. Но нельзя исключать, что это просто стечение обстоятельств.
В общем, «Ливерпуль» слегка отдохнул, пришел в себя в эмоциональном плане, но ставку на исход в данном случае мы все-таки не будем трогать. «Брайтон» — это, как известно, чуть ли не главная гроза авторитетов в АПЛ. Есть подозрение, что гости приехали не просто на экскурсию.
К слову, год назад «Ливерпуль» не смог выиграть у «Брайтона» на «Энфилде». Тогда матч завершился вничью 2:2.
Ставка: обе команды забьют за 1.85.
«Мальорка» — «Барселона»
Футбол. Чемпионат Испании
«Барса» настолько мощно провела стартовый отрезок, что в какой-то момент даже начала вспоминаться эпоха Гвардиолы и молодого Месси.
Теперь на «Камп Ноу» новые герои. «Барсеолна» действительно выглядит максимально мощно после летней трансферной кампании. Понятно, что все самое сложное еще впереди, но с командами вроде «Мальорки» каталонцы до сих пор справлялись без особых проблем.
Исключением стала лишь игра первого тура против «Райо Вальекано», которая завершилась вничью 0:0. Но после этого «Барса» выдала серию из пяти побед, забив в общей сложности 18 мячей.
К слову, в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:2) команда Хави тоже впечатлила в некоторых моментах, несмотря на то итоговый результат.
Пару мячей «Мальорка» точно получит, в этом можно не сомневаться. Нападение у «Барселоны» чересчур опасное.
Ставка: тотал «Барселоны» больше 1,5 за 1.43.
«Лейпциг» — «Бохум»
Футбол. Чемпионат Германии
Да уж, кто бы мог подумать, что «Лейпциг» станет главным неудачником Бундеслиги на старте сезона. Команда оказалась в таком плачевном состоянии, что в ситуацию в конечном итоге пришлось вмешаться руководству клуба.
После увольнения Доменико Тедеско пост главного тренера «Лейпцига» занял Марко Розе.
Вместе с новым тренером «Лейпциг» сразу же разгромил дортмундскую «Боруссию» (3:0). Правда, радость была недолгой.
Перед паузой «Лейпциг» проиграл мадридскому «Реалу» и менхенгладбахской «Боруссии». С поражением на «Сантьяго Бернабеу» можно смириться, а вот 0:3 от «Гладбаха» — это, конечно, очень больно.
У Розе было две недели, чтобы разобраться в ситуации и попытаться понять, почему команда так слабо начала сезон. Вполне вероятно, что первые улучшения можно будет заметить уже в матче с «Бохумом», который проиграл шесть из семи предыдущих матчей.
Ставка: победа «Лейпцига» с форой (-1,5) за 1.70.
Общий коэффициент — 4.49.