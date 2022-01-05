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    Альваро МоратаТрансферный дайджест. 28 декабря — 3 января Френки де Йонг«Барселона» совершила жизненно важный подвиг «Барселона»Примера. «Реал» проиграл «Хетафе», «Атлетико» победил «Райо Вальекано», «Барса» одолела «Мальорку»
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    Победы «Барсы» и «Реала», потенциально непростой матч для «Валенсии»

    Экспресс дня 5 января. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 января
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    Френки де Йонг
    Рассмотрим матчи 1/16 Кубка Испании, запланированные на 5 января На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Линарес» — «Барселона»

    Футбол. Кубок Испании

    Хозяева представляют третий дивизион Испании, группу 2. Там команда находится на 14 позиции с 22 очками, всего в шести пунктах от зоны вылета. К матчу с «Барселоной» «Линарес» подходит с серией из 8 матчей без поражений.

    14 декабря «Линарес» сумел пройти «Алавес», выиграв на своем поле со счетом 2:1. По ходу встречи коллектив дважды выходил вперед. 19 декабря команда провела последний перед перерывом поединок, в котором разгромила «Севилью» Б с результатом 4:0.

    «Барселону» представлять не нужно. После победы над «Мальоркой» (1:0), которую команде принес точный удар Люка де Йонга на 44 минуте, есть надежда, что дела «блауграна» начнут улучшаться.

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    • Ранее каталонцы смогли заработать очко в матче с «Севильей» (1:1) и добыть 3 пункта в игре с «Эльче», хоть и пришлось попотеть. У 17 команды лиги подопечные Хави выиграли 3:2.

    «Барселона» однозначно намерена начать победную серию и матч против такого заведомо слабого оппонента является отличной возможностью. Может получиться так, что результативной игры от каталонцев мы не увидим, но победить они должны.

    Ставка: победа «Барселоны» 1.31.

    «Алькояно» — «Реал»

    Футбол. Кубок Испании

    «Алькояно» из той же группы, что и «Линарес». Там клуб занимает 11 место с 24 очками на счету. В последних 3 играх чемпионата хозяева терпели поражение.

    «Алькояно» проиграл «Альбасете» 0:2, уступил «Каста-Браве» 0:1 и потерпел был слабее «Линенсе» 0:1. Успешным результатом можно считать победу над «Леванте» в прошлом туре Кубка Испании. Победа была добыта в серии пенальти.

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    «Реал» не проигрывал с начала октября, но 2 января прервал длительную беспроигрышную серию и уступил «Хетафе» 0:1. Так 2022 год для команды Карло Анчелотти начался с поражения.

    Ранее «сливочные» добыли пару важных побед. Они выиграли у «Атлетико» 2:0 и «Атлетика» 2:1. «Реал» сильно провел декабрь, добыв 5 побед в шести матчах и пропустив всего лишь раз.

    «Галактикос» будут злые после поражения. Им явно захочется отыграться так, чтобы затем ни у кого не осталось никаких вопросов. «Алькояно» — заведомо андердог противостояния и и победа над «Леванте» этого факта не отменяет.

    Ставка: победа «Реала» за 1.23.

    «Картахена» — «Валенсия»

    Футбол. Кубок Испании

    В этом сезоне «Картахена» выступает в Сегунде и занимает там 8 место. Она борется за место в зоне плей-офф и отстает от 6 строчки на один пункт. С учетом всех турниров «Картахена» выиграла 3 матча подряд.

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    «Эфесе» победили «Мирандес» со счетом 3:0 и минимально выиграли у «Альмерии». 15 декабря в Кубке удалось победить «Касательон» 2:1.

    Концовку прошлого года «Валенсии» испортил «Эспаньол», которому «бэтмены» проиграли 1:2. Тем самым они прервали свою 9-матчевую серию без поражений. В Примере команда идет на 9 строчке (28 очков).

    До «Эспаньола» «Валенсия» выиграла 5 матчей подряд, в том числе один матч с учетом дополнительного времени. «Оранжевые» победили «Эльче» 2:1 и выиграли у «Леванте» 4:3 в Примере. Также они одолели «Арентейро» в Кубке Испании со счетом 3:1 ДВ.

    Последние матчи «Валенсии» были результативными. В них забивалось как минимум 3 гола. При этом она допускала результативные ошибки. Серия насчитывает 5 поединков. «Картахена» неплохо играет в Сегунде, поэтому не будем списывать ее со счетов.

    Ставка: «Картахена» забьет за 1.47.

    Итоговый коэффициент — 2.37.

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    Экспресс дня 5 января: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Экспресс. Победы «Барсы» и «Реала», потенциально непростой матч для «Валенсии»
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