«Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм» сыграют 13 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулвз» сражаются за выживание в АПЛ. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

При этом «Вулверхэмптон» на 12 очков опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 59 мячей в 31 матче.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вулвз» расправились с «Ипсвичем» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Вест Хэму» (1:0). При этом чуть ранее она сумела одолеть аутсайдера «Саутгемптон» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Вулверхэмптон» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вулвз» нынче смотрятся выгодно. Команда победила в 3 своих последних поединках.

Матчи с «Тоттенхэмом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Вулверхэмптон» победил 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и оппонент в нынешнем сезоне выглядит крайне бледно.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» ходят в середняках АПЛ. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Тоттенхэм» на 14 зачетных пунктов отстает от зоны еврокубков. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Шпоры» подписали мировую с «Айнтрахтом» (1:1).

До того команда уверенно переиграла «Саутгемптон» (3:1). А вот поединок с «Челси» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Кевин Дансо, Раду Драгусин, Деян Кулусевски — травмированы.

Состояние команды: «Шпоры» нынче находятся на некотором подъеме. Лондонцы не проигрывают 2 матча кряду.

При этом «Тоттенхэм» относительно преуспевает в плане реализации. «Шпоры» настреляли 58 мячей в 31 матче чемпионата Англии.

В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Зато эффективен Бреннан Джонсон, отличившись 11 голами в АПЛ.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Шпоры» явно находятся не на своем месте.

Статистика для ставок

Обе команды не проигрывали в 2 своих последних матчах

«Вулверхэмптон» победил в 3 своих последних матчах

«Тоттенхэм» в среднем забивает реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Вулвз» нынче находятся на подъеме, и явно постараются как можно скорее обеспечить себе место в АПЛ на будущий сезон.

«Шпоры» сейчас весьма нестабильны, плюс имеет довольно серьезные кадровые проблемы.

Ставка: Победа «Вулверхэмптона» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63