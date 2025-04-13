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    «Шпор» ждет коллизия?

    Вулверхэмптон — Тоттенхэм. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, АПЛ, 13 апреля 2025 года

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    Сон Хын Мин
    «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм» сыграют 13 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Апреля 2025 года

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 16:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
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    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулвз» сражаются за выживание в АПЛ. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Вулверхэмптон» на 12 очков опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 59 мячей в 31 матче.

    Вулверхэмптон — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вулвз» расправились с «Ипсвичем» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Вест Хэму» (1:0). При этом чуть ранее она сумела одолеть аутсайдера «Саутгемптон» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Вулверхэмптон» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Вулвз» нынче смотрятся выгодно. Команда победила в 3 своих последних поединках.

    Матчи с «Тоттенхэмом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Вулверхэмптон» победил 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и оппонент в нынешнем сезоне выглядит крайне бледно.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» ходят в середняках АПЛ. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тоттенхэм» на 14 зачетных пунктов отстает от зоны еврокубков. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Шпоры» подписали мировую с «Айнтрахтом» (1:1).

    До того команда уверенно переиграла «Саутгемптон» (3:1). А вот поединок с «Челси» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Кевин Дансо, Раду Драгусин, Деян Кулусевски — травмированы.

    Состояние команды: «Шпоры» нынче находятся на некотором подъеме. Лондонцы не проигрывают 2 матча кряду.

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    При этом «Тоттенхэм» относительно преуспевает в плане реализации. «Шпоры» настреляли 58 мячей в 31 матче чемпионата Англии.

    В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Зато эффективен Бреннан Джонсон, отличившись 11 голами в АПЛ.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Шпоры» явно находятся не на своем месте.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не проигрывали в 2 своих последних матчах

    • «Вулверхэмптон» победил в 3 своих последних матчах

    • «Тоттенхэм» в среднем забивает реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Вулвз» нынче находятся на подъеме, и явно постараются как можно скорее обеспечить себе место в АПЛ на будущий сезон.

    «Шпоры» сейчас весьма нестабильны, плюс имеет довольно серьезные кадровые проблемы.

    Ставка: Победа «Вулверхэмптона» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм?

    Матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм состоится 13 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Какой прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Какую сделать ставку на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Вулверхэмптон — Тоттенхэм?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Вулверхэмптон — Тоттенхэм?

    Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

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    Вулверхэмптон — Тоттенхэм: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 13.04.202516:00. «Шпор» ждет коллизия?
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