Вулверхэмптон
Тоттенхэм
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Вулвз» сражаются за выживание в АПЛ. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.
При этом «Вулверхэмптон» на 12 очков опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 59 мячей в 31 матче.
Вулверхэмптон — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вулвз» расправились с «Ипсвичем» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Вест Хэму» (1:0). При этом чуть ранее она сумела одолеть аутсайдера «Саутгемптон» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Вулверхэмптон» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вулвз» нынче смотрятся выгодно. Команда победила в 3 своих последних поединках.
Матчи с «Тоттенхэмом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Вулверхэмптон» победил 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и оппонент в нынешнем сезоне выглядит крайне бледно.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» ходят в середняках АПЛ. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Тоттенхэм» на 14 зачетных пунктов отстает от зоны еврокубков. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Шпоры» подписали мировую с «Айнтрахтом» (1:1).
До того команда уверенно переиграла «Саутгемптон» (3:1). А вот поединок с «Челси» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Кевин Дансо, Раду Драгусин, Деян Кулусевски — травмированы.
Состояние команды: «Шпоры» нынче находятся на некотором подъеме. Лондонцы не проигрывают 2 матча кряду.
При этом «Тоттенхэм» относительно преуспевает в плане реализации. «Шпоры» настреляли 58 мячей в 31 матче чемпионата Англии.
В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Зато эффективен Бреннан Джонсон, отличившись 11 голами в АПЛ.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Шпоры» явно находятся не на своем месте.
Статистика для ставок
- Обе команды не проигрывали в 2 своих последних матчах
- «Вулверхэмптон» победил в 3 своих последних матчах
- «Тоттенхэм» в среднем забивает реже 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
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- 2.10Пари НН — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.07Бавария — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Вулвз» нынче находятся на подъеме, и явно постараются как можно скорее обеспечить себе место в АПЛ на будущий сезон.
«Шпоры» сейчас весьма нестабильны, плюс имеет довольно серьезные кадровые проблемы.
Ставка: Победа «Вулверхэмптона» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63