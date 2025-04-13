«Ливерпуль» примет «Вест Хэм» в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 13 апреля и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Мерсисайдцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ, набрав 73 очка за 31 тур. «Ливерпуль» опережает «Арсенал» (2-я строчка) на 11 баллов.

Команда также лидирует по результатам домашних встреч. «Ливерпуль» набрав 38 очков из 45-и возможных при своих болельщиках. За 15 матчей дома «мерсисайдцы» забили 32 гола при 11-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «Ливерпуль» проиграл «Фулхэму» со счетом 2:3, пропустив все голы еще в 1-м тайме. До этого команда обыграла «Эвертон» (1:0).

В последних 5-и встречах в рамках АПЛ «Ливерпуль» выиграл 4 раза при 1-м поражении. За этот отрезок «мерсисайдцы» также обыграли «Саутгемптон» (3:1), «Ньюкасл» (2:0) и «Манчестер Сити» (2:0.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Трент Александр-Арнольд и Джо Гомес (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Ливерпуль», вероятно, станет чемпионом в нынешнем сезоне АПЛ, ведь команда опережает «Арсенал» уже на большое количество баллов.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах проводит феноменальный сезон, занимая 1-е место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги. За 31 встречу египтянин забил 27 голов при 17-и голевых передач.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» располагаются на 16-й позиции в АПЛ, набрав 35 очков за 31 встречу. «Вест Хэм» может ощущать себя комфортно, ведь отставание от зоны вылета уже 15 баллов.

Команда далеко не лучшим образом выступает в гостях, набрав 17 очков из 45-и возможных. «Вест Хэм» за 15 матчей в гостях забил только 15 голов при 22-х пропущенных.

Последние матчи: В прошедшей встрече «молотобойцы» поделили очки с «Борнмутом» (2:2), упустив минимальное преимущество на 79-й минуте. Матчем ранее «Вест Хэм» проиграл «Вулверхэмптону» (0:1).

Команда не может победить на протяжении 4-х последних матчей в АПЛ. За этот отрезок «Вест Хэм» также проиграл «Ньюкаслу» (0:1) и сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1).

Не сыграют: Микаил Антонио, Арон Крессуэлл и Крисенсио Саммервилл (у всех — травмы).

Состояние команды: «Вест Хэм» уже давно является крепким середняком в АПЛ, иногда претендуя на еврокубки. Но в нынешнем сезоне «молотобойцы» упали ниже в турнирной таблице.

Сейчас команде ничего не угрожает, опережая зону вылета на 15 баллов. Несмотря на это, у «Вест Хэма» довольно много проблем. Одна из них — 52 пропущенных гола за 31 встречу.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» выиграл 4 раза в последних 5-и встречах в АПЛ

«Вест Хэм» не может победить на протяжении последних 4-х встреч

«Ливерпуль» 4 раза обыгрывал «Вест Хэм» в последних 5-и очных матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.30, победа «Вест Хэма» — 9.50, ничья — за 5.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.

Прогноз: У «Вест Хэма» есть проблемы с обороной, а атака «Ливерпуля» — сумасшедшая.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ливерпуля» 2.5 больше за 2.13.

Прогноз: «Вест Хэм» будет упираться до конца и забьет хотя-бы один гол.

Ставка: Обе забьют за 1.95.