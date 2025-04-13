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    Бублик проиграет 17-летнему немцу?

    Бублик — Дедура-Паломеро. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Мюнхене 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Дедура-Паломеро
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против немца Диего Дедуры-Паломеро во втором раунде квалификации турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 13 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Дедура-Паломеро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бублик

    В субботу Саша одержал уверенную победу над швейцарцем Александром Ритшаром — 6:2, 6:3.

    В начале месяца теннисист из Казахстана пытался пройти квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло, но сразу проиграл сербу Душану Лайовичу.

    Для Бублика, который очень не любит играть на грунте, весенний отрезок, как правило, самый сложный.

    Впрочем, в этом году у него пока не было серьезных успехов и на харде. В текущем сезоне Бублик выиграл менее половины матчей — 8 из 11-ти.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Бублика в 2025-м пока остается выход в финал «челленджера» в Мюнхене.

    Дедура-Паломеро

    Диего тем временем получил от организаторов wild card для участия в квалификации.

    При этом сразу скажем, что немцу всего лишь 17 лет, но он уже приближается к дебюту в топ-500.

    Ну и парень, в принципе, уже успел подтвердить, что его не зря пригласили на такой турнир.

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    В субботу Дедура-Паломеро разгромил опытнейшего американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:1. Однако пока нет уверенности, что он сможет регулярно играть на столь высоком уровне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в это матче можно поставить за 1.10, победу Дедуры-Паломеро букмекеры предлагают за 6.75.

    Прогноз: от Бублика можно ожидать чего угодно, но здесь он должен побеждать, причем уверенно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 19,5 за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Бублик — Дедура-Паломеро?

    Матч Бублик — Дедура-Паломеро состоится 13 апреля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Бублик — Дедура-Паломеро?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов меньше 19,5.

    Какую сделать ставку на матч Бублик — Дедура-Паломеро?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов меньше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бублик — Дедура-Паломеро?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Бублик — Дедура-Паломеро?

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в это матче можно поставить за 1.10, победу Дедуры-Паломеро букмекеры предлагают за 6.75.

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    Бублик — Дедура-Паломеро: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 13.04.202513:30. Бублик проиграет 17-летнему немцу?
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