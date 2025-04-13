Бублик
В субботу Саша одержал уверенную победу над швейцарцем Александром Ритшаром — 6:2, 6:3.
В начале месяца теннисист из Казахстана пытался пройти квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло, но сразу проиграл сербу Душану Лайовичу.
Для Бублика, который очень не любит играть на грунте, весенний отрезок, как правило, самый сложный.
Впрочем, в этом году у него пока не было серьезных успехов и на харде. В текущем сезоне Бублик выиграл менее половины матчей — 8 из 11-ти.
Лучшим результатом Бублика в 2025-м пока остается выход в финал «челленджера» в Мюнхене.
Дедура-Паломеро
Диего тем временем получил от организаторов wild card для участия в квалификации.
При этом сразу скажем, что немцу всего лишь 17 лет, но он уже приближается к дебюту в топ-500.
Ну и парень, в принципе, уже успел подтвердить, что его не зря пригласили на такой турнир.
В субботу Дедура-Паломеро разгромил опытнейшего американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:1. Однако пока нет уверенности, что он сможет регулярно играть на столь высоком уровне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бублика в это матче можно поставить за 1.10, победу Дедуры-Паломеро букмекеры предлагают за 6.75.
Прогноз: от Бублика можно ожидать чего угодно, но здесь он должен побеждать, причем уверенно.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 19,5 за 1.88.