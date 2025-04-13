Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против немца Диего Дедуры-Паломеро во втором раунде квалификации турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 13 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Дедура-Паломеро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бублик

В субботу Саша одержал уверенную победу над швейцарцем Александром Ритшаром — 6:2, 6:3.

В начале месяца теннисист из Казахстана пытался пройти квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло, но сразу проиграл сербу Душану Лайовичу.

Для Бублика, который очень не любит играть на грунте, весенний отрезок, как правило, самый сложный.

Впрочем, в этом году у него пока не было серьезных успехов и на харде. В текущем сезоне Бублик выиграл менее половины матчей — 8 из 11-ти.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Бублика в 2025-м пока остается выход в финал «челленджера» в Мюнхене.

Дедура-Паломеро

Диего тем временем получил от организаторов wild card для участия в квалификации.

При этом сразу скажем, что немцу всего лишь 17 лет, но он уже приближается к дебюту в топ-500.

Ну и парень, в принципе, уже успел подтвердить, что его не зря пригласили на такой турнир.

В субботу Дедура-Паломеро разгромил опытнейшего американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:1. Однако пока нет уверенности, что он сможет регулярно играть на столь высоком уровне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в это матче можно поставить за 1.10, победу Дедуры-Паломеро букмекеры предлагают за 6.75.

Прогноз: от Бублика можно ожидать чего угодно, но здесь он должен побеждать, причем уверенно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 19,5 за 1.88.