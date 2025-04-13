Британец Кэмерон Норри сыграет против боснийца Дамира Джумхура во втором раунде квалификации турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 14:45 мск. Ставка и прогноз на матч Джумхур — Норри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джумхур

Позади только треть сезона, а Дамир провел уже больше 30 матчей.

Боснийский теннисист одержал 21 победу и 11 раз проиграл.

Главным успехом Джумхура пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в Бухаресте, по итогам которого он вернулся в топ-70.

Также стоит отметить его выступление в Сантьяго: на турнире в столице Чили Джумхур дошел до четвертьфинала, выиграв у Мариано Навоне и Корантена Муте.

Прогнозы на теннис

В первом раунде отбора в Барселоне 32-летний Джумхур выиграл у испанца Макса Алькала Гурри — 7:6, 6:0.

Норри

Кэмерон тем временем по итогам трех предыдущих месяцев опустился в рейтинге на 87-ю строчку.

На данный момент у британского теннисиста отрицательный баланс — восемь побед и 10 поражений.

После «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором он уступил в третьем круге Томми Полу, Норри не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Доминиканской Республике и на «Мастерсах» в Майами и Монте-Карло.

В первом раунде отбора в столице Каталонии Кэм одержал победу над французом Юго Гастоном — 6:2, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джумхура в этом матче можно поставить за 2.69, победу Норри букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: у британца в этом году было несколько неплохих матчей, но в целом он явно не лучшим образом проводит сезон. Скорее всего, Джумхур сумеет навязать борьбу экс-восьмой ракетке мира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.