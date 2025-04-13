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    Сможет ли Норри выйти в основную сетку в Барселоне?

    Джумхур — Норри. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Барселоне 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Джумхур — Норри
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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против боснийца Дамира Джумхура во втором раунде квалификации турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 14:45 мск. Ставка и прогноз на матч Джумхур — Норри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джумхур

    Позади только треть сезона, а Дамир провел уже больше 30 матчей.

    Боснийский теннисист одержал 21 победу и 11 раз проиграл.

    Главным успехом Джумхура пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в Бухаресте, по итогам которого он вернулся в топ-70.

    Также стоит отметить его выступление в Сантьяго: на турнире в столице Чили Джумхур дошел до четвертьфинала, выиграв у Мариано Навоне и Корантена Муте.

    Прогнозы на теннис

    В первом раунде отбора в Барселоне 32-летний Джумхур выиграл у испанца Макса Алькала Гурри — 7:6, 6:0.

    Норри

    Кэмерон тем временем по итогам трех предыдущих месяцев опустился в рейтинге на 87-ю строчку.

    На данный момент у британского теннисиста отрицательный баланс — восемь побед и 10 поражений.

    После «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором он уступил в третьем круге Томми Полу, Норри не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Доминиканской Республике и на «Мастерсах» в Майами и Монте-Карло.

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    В первом раунде отбора в столице Каталонии Кэм одержал победу над французом Юго Гастоном — 6:2, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джумхура в этом матче можно поставить за 2.69, победу Норри букмекеры предлагают за 1.42.

    Прогноз: у британца в этом году было несколько неплохих матчей, но в целом он явно не лучшим образом проводит сезон. Скорее всего, Джумхур сумеет навязать борьбу экс-восьмой ракетке мира.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Джумхур — Норри?

    Матч Джумхур — Норри состоится 13 апреля 2025 года в 14:45 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Джумхур — Норри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Какую сделать ставку на матч Джумхур — Норри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Джумхур — Норри?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Джумхур — Норри?

    Коэффициенты букмекеров: на Джумхура в этом матче можно поставить за 2.69, победу Норри букмекеры предлагают за 1.42.

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    Джумхур — Норри: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 13.04.202514:45. Сможет ли Норри выйти в основную сетку в Барселоне?
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