В рамках турнира UFC 314 13 апреля состоится титульный поединок Александра Волкановски и Диего Лопеса в полулегком весе. Начало — 08:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Волкановски — Лопес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Александр Волкановски

Турнирное положение: Волкановски бывший чемпион полулегкого дивизиона. Сейчас он занимает первую строчку в рейтинге. Также Алекс бывший претендент на титул в легкой весовой категории.

Последние бои: В предыдущем поединке австралиец потерпел поражение нокаутом от Илии Топурии, впервые проиграв за несколько лет в категории до 66 кг. До этого Алекса еще и финишировал Ислам Махачев, но тот поединок проходил в легком дивизионе. Всего за последние 4 поединка у него только одна победа и 3 поражения.

Состояние бойца: Возраст в 36 лет и слишком частые выступления сказали свое слово. Алекс начал сдавать позиции и терпеть неудачи. Однако не стоит забывать, что в полулегком дивизионе UFC у него за много лет карьеры за 13 поединков лишь один проигрыш. На стороне Волкановски невероятный опыт и тактическое разнообразие как в борьбе, так и в стойке.

Диего Лопес

Турнирное положение: Диего дебютировал в промоушене 2 года назад, но за это время уже успел дойти до статуса претендента. Сейчас бразильский боец занимает третью строчку в рейтинге полулегкого веса.

Последние бои: Бразилец выиграл предыдущие 5 поединков. После неудачи в дебюте в бою с Мовсаром Евлоевым Диего набрал невероятные кондиции. В недавнем поединке с Брайном Ортегой бразилец устроил настоящий мастер-класс, как это когда-то сделал Волкановски в их титульном бою.

Состояние бойца: За последние 2 года бразильский боец серьезно спрогрессировал. У Лопеса за плечами уже есть победы над топовыми соперниками. Правда, выносливость в поздних раундах оставляет желать лучшего.

Далеко нередко случается так, что Диего хватает в поединке лишь на 2 раунда, а далее он серьезно проседает по кардио.

Статистика для ставок

Лопес выиграл предыдущие 5 поединков

У Волкановски в UFC в полулегком весе за 13 поединков лишь один проигрыш

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Волкановски считается небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.88, тогда как на успех предлагают сделать ставку за 1.96.

Прогноз: В действиях Алекса ничего не изменилось. Несмотря на поражения, его стиль все также опасен. Да и проблем с кардио в отличие от соперника у него никогда не возникало. Волкановски будет монотонно разбивать оппонента на длительной дистанции и заберет данный поединок.

Ставка: Победа Александра Волкановски за 1.88.

Прогноз: Более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет досрочного финиша. Алекс явно не станет форсировать события после предыдущих двух неудач. Да и Диего вряд ли пойдет в ва-банк с первых секунд, ведь с его кардио лучше не спешить и постараться разложить силы на все 25 минут.

Ставка: Полный бой за 2.10.