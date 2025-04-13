Александр Волкановски
Турнирное положение: Волкановски бывший чемпион полулегкого дивизиона. Сейчас он занимает первую строчку в рейтинге. Также Алекс бывший претендент на титул в легкой весовой категории.
Последние бои: В предыдущем поединке австралиец потерпел поражение нокаутом от Илии Топурии, впервые проиграв за несколько лет в категории до 66 кг. До этого Алекса еще и финишировал Ислам Махачев, но тот поединок проходил в легком дивизионе. Всего за последние 4 поединка у него только одна победа и 3 поражения.
Состояние бойца: Возраст в 36 лет и слишком частые выступления сказали свое слово. Алекс начал сдавать позиции и терпеть неудачи. Однако не стоит забывать, что в полулегком дивизионе UFC у него за много лет карьеры за 13 поединков лишь один проигрыш. На стороне Волкановски невероятный опыт и тактическое разнообразие как в борьбе, так и в стойке.
Диего Лопес
Турнирное положение: Диего дебютировал в промоушене 2 года назад, но за это время уже успел дойти до статуса претендента. Сейчас бразильский боец занимает третью строчку в рейтинге полулегкого веса.
Последние бои: Бразилец выиграл предыдущие 5 поединков. После неудачи в дебюте в бою с Мовсаром Евлоевым Диего набрал невероятные кондиции. В недавнем поединке с Брайном Ортегой бразилец устроил настоящий мастер-класс, как это когда-то сделал Волкановски в их титульном бою.
Состояние бойца: За последние 2 года бразильский боец серьезно спрогрессировал. У Лопеса за плечами уже есть победы над топовыми соперниками. Правда, выносливость в поздних раундах оставляет желать лучшего.
Далеко нередко случается так, что Диего хватает в поединке лишь на 2 раунда, а далее он серьезно проседает по кардио.
Статистика для ставок
- Лопес выиграл предыдущие 5 поединков
- У Волкановски в UFC в полулегком весе за 13 поединков лишь один проигрыш
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Волкановски считается небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.88, тогда как на успех предлагают сделать ставку за 1.96.
Прогноз: В действиях Алекса ничего не изменилось. Несмотря на поражения, его стиль все также опасен. Да и проблем с кардио в отличие от соперника у него никогда не возникало. Волкановски будет монотонно разбивать оппонента на длительной дистанции и заберет данный поединок.
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Ставка: Победа Александра Волкановски за 1.88.
Прогноз: Более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет досрочного финиша. Алекс явно не станет форсировать события после предыдущих двух неудач. Да и Диего вряд ли пойдет в ва-банк с первых секунд, ведь с его кардио лучше не спешить и постараться разложить силы на все 25 минут.
Ставка: Полный бой за 2.10.