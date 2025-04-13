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    Волкановски побьет Лопеса и вернет себе титул?

    Волкановски — Лопес. Ставка (к. 1.88) и прогноз на ММА, UFC 314, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Волкановски — Лопес
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    Александр Волкановски и Диего Лопес
    В рамках турнира UFC 314 13 апреля состоится титульный поединок Александра Волкановски и Диего Лопеса в полулегком весе. Начало — 08:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Волкановски — Лопес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Александр Волкановски

    Турнирное положение: Волкановски бывший чемпион полулегкого дивизиона. Сейчас он занимает первую строчку в рейтинге. Также Алекс бывший претендент на титул в легкой весовой категории.

    Последние бои: В предыдущем поединке австралиец потерпел поражение нокаутом от Илии Топурии, впервые проиграв за несколько лет в категории до 66 кг. До этого Алекса еще и финишировал Ислам Махачев, но тот поединок проходил в легком дивизионе. Всего за последние 4 поединка у него только одна победа и 3 поражения.

    Состояние бойца: Возраст в 36 лет и слишком частые выступления сказали свое слово. Алекс начал сдавать позиции и терпеть неудачи. Однако не стоит забывать, что в полулегком дивизионе UFC у него за много лет карьеры за 13 поединков лишь один проигрыш. На стороне Волкановски невероятный опыт и тактическое разнообразие как в борьбе, так и в стойке.

    Диего Лопес

    Турнирное положение: Диего дебютировал в промоушене 2 года назад, но за это время уже успел дойти до статуса претендента. Сейчас бразильский боец занимает третью строчку в рейтинге полулегкого веса.

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    • Последние бои: Бразилец выиграл предыдущие 5 поединков. После неудачи в дебюте в бою с Мовсаром Евлоевым Диего набрал невероятные кондиции. В недавнем поединке с Брайном Ортегой бразилец устроил настоящий мастер-класс, как это когда-то сделал Волкановски в их титульном бою.

    Состояние бойца: За последние 2 года бразильский боец серьезно спрогрессировал. У Лопеса за плечами уже есть победы над топовыми соперниками. Правда, выносливость в поздних раундах оставляет желать лучшего.

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    Далеко нередко случается так, что Диего хватает в поединке лишь на 2 раунда, а далее он серьезно проседает по кардио.

    Статистика для ставок

    • Лопес выиграл предыдущие 5 поединков

    • У Волкановски в UFC в полулегком весе за 13 поединков лишь один проигрыш

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Волкановски считается небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.88, тогда как на успех предлагают сделать ставку за 1.96.

    Прогноз: В действиях Алекса ничего не изменилось. Несмотря на поражения, его стиль все также опасен. Да и проблем с кардио в отличие от соперника у него никогда не возникало. Волкановски будет монотонно разбивать оппонента на длительной дистанции и заберет данный поединок.

    Ставка: Победа Александра Волкановски за 1.88.

    Прогноз: Более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет досрочного финиша. Алекс явно не станет форсировать события после предыдущих двух неудач. Да и Диего вряд ли пойдет в ва-банк с первых секунд, ведь с его кардио лучше не спешить и постараться разложить силы на все 25 минут.

    Ставка: Полный бой за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Волкановски — Лопес?

    Матч Волкановски — Лопес состоится 13 апреля 2025 года в 08:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Волкановски — Лопес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Александра Волкановски .

    Какую сделать ставку на матч Волкановски — Лопес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Александра Волкановски » с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Волкановски — Лопес?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Волкановски — Лопес?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Волкановски считается небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.88, тогда как на успех предлагают сделать ставку за 1.96.

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