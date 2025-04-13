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    Эрика Андреева спокойно обыграет белоруску Соснович?

    Андреева — Соснович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Соснович
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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против белоруски Александры Соснович во втором раунде квалификации турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Соснович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Андреева

    Эрика в первом раунде отбора выиграла у Мариэллы Тамм — 6:3, 6:4.

    Но сейчас на этот результат точно не стоит обращать, поскольку немка не входит даже в топ-700.

    В текущем сезоне у Андреевой пока отрицательный баланс — пять побед и девять поражений.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом российской теннисистки в этом году пока остается выход во второй круг Australian Open.

    Соснович

    Александра в первом раунде квалификации разгромила американку Луизу Чирико — 6:0, 6:4.

    В этом сезоне лучшим результатом белорусской теннисистки пока остается выход в полуфинал на турнире в Клуж-Напоке (Румыния). Здесь она обыграла двух соперниц из топ-100 — испанку Джессику Бузас-Манейро и украинку Ангелину Калинину.

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    Кроме того, Соснович прошла квалификацию и выиграла один матч в основной сетке «пятисотника» в австрийском Линце.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 2.00, победу Соснович букмекеры предлагают за 1.74.

    Прогноз: в этом году Эрика еще ни разу не выигрывала два матча подряд. Скорее всего, квалификация в Штутгарте не станет исключением. На этот раз россиянку ждет встреча с опытной соперницей, которая точно будет наказывать за ошибки.

    Рекомендуемая ставка: победа Соснович с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Андреева — Соснович?

    Матч Андреева — Соснович состоится 13 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Какой прогноз на матч Андреева — Соснович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Соснович с форой по геймам (-1,5).

    Какую сделать ставку на матч Андреева — Соснович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Соснович с форой по геймам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Андреева — Соснович?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Андреева — Соснович?

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 2.00, победу Соснович букмекеры предлагают за 1.74.

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    Андреева — Соснович: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 13.04.202512:00. Эрика Андреева спокойно обыграет белоруску Соснович?
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