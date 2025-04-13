Россиянка Эрика Андреева сыграет против белоруски Александры Соснович во втором раунде квалификации турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Соснович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андреева

Эрика в первом раунде отбора выиграла у Мариэллы Тамм — 6:3, 6:4.

Но сейчас на этот результат точно не стоит обращать, поскольку немка не входит даже в топ-700.

В текущем сезоне у Андреевой пока отрицательный баланс — пять побед и девять поражений.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом российской теннисистки в этом году пока остается выход во второй круг Australian Open.

Соснович

Александра в первом раунде квалификации разгромила американку Луизу Чирико — 6:0, 6:4.

В этом сезоне лучшим результатом белорусской теннисистки пока остается выход в полуфинал на турнире в Клуж-Напоке (Румыния). Здесь она обыграла двух соперниц из топ-100 — испанку Джессику Бузас-Манейро и украинку Ангелину Калинину.

Кроме того, Соснович прошла квалификацию и выиграла один матч в основной сетке «пятисотника» в австрийском Линце.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 2.00, победу Соснович букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: в этом году Эрика еще ни разу не выигрывала два матча подряд. Скорее всего, квалификация в Штутгарте не станет исключением. На этот раз россиянку ждет встреча с опытной соперницей, которая точно будет наказывать за ошибки.

Рекомендуемая ставка: победа Соснович с форой по геймам (-1,5) за 1.92.