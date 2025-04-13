Андреева
Эрика в первом раунде отбора выиграла у Мариэллы Тамм — 6:3, 6:4.
Но сейчас на этот результат точно не стоит обращать, поскольку немка не входит даже в топ-700.
В текущем сезоне у Андреевой пока отрицательный баланс — пять побед и девять поражений.
Лучшим результатом российской теннисистки в этом году пока остается выход во второй круг Australian Open.
Соснович
Александра в первом раунде квалификации разгромила американку Луизу Чирико — 6:0, 6:4.
В этом сезоне лучшим результатом белорусской теннисистки пока остается выход в полуфинал на турнире в Клуж-Напоке (Румыния). Здесь она обыграла двух соперниц из топ-100 — испанку Джессику Бузас-Манейро и украинку Ангелину Калинину.
Кроме того, Соснович прошла квалификацию и выиграла один матч в основной сетке «пятисотника» в австрийском Линце.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 2.00, победу Соснович букмекеры предлагают за 1.74.
Прогноз: в этом году Эрика еще ни разу не выигрывала два матча подряд. Скорее всего, квалификация в Штутгарте не станет исключением. На этот раз россиянку ждет встреча с опытной соперницей, которая точно будет наказывать за ошибки.
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Рекомендуемая ставка: победа Соснович с форой по геймам (-1,5) за 1.92.