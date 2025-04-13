13 апреля в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Факел». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Факел», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: команда из Тольятти является середняком текущего сезона российского чемпионата.

Сейчас в активе акроновцев 25 зачетных баллов и девятое место в турнирной таблице.

За 23 матча тольяттинский коллектив смог 28 раз поразить ворота соперника и 42 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых играх тольяттинцы уступили «Краснодару» (0:1), «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:2).

До этого же «Акрон» также вылетел с Кубка России, проиграв дома «Спартаку» (2:3).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Только перед этим подопечные Заура Тедеева смогли выиграть у «Крыльев Советов» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: пока дебютанты РПЛ могут чувствовать себя спокойно. Первый сезон в Высшей лиге «Акрону» удается. Команда из Тольятти сейчас опережает зону переходных матчей на пять очков.

По сути, «Акрону», чтобы полностью себя обезопасить, в оставшихся семи играх достаточно добыть пару побед и тогда все будет хорошо.

«Факел»

Турнирное положение: команда из Воронежа борется за то, чтобы остаться в РПЛ по итогам сезона.

Пока что дела у «огнеопасных» идут худо. В активе воронежцев всего 15 очков и 15-я строчка в турнирной таблице.

«Факелоны» смогли забить всего 11 мячей (меньше всех в лиге), а пропустили целых 34.

Последние матчи: в прошлом туре воронежский коллектив смог сыграть вничью с «Ахматом» (0:0).

До этого же «сине-белые» весной только проигрывали — «Краснодару» (0:5), «Оренбургу» (0:1), «Зениту» (0:2) и «Химкам» (0:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: на прошлой неделе «Факел» сменил главного тренера. На смену Дмитрию Пятибратову пришел Игорь Шалимов. Это сразу же дало свои плоды и команда набрала первое весеннее очко.

Положение у «Факела» тяжелое, но спастись еще можно. Команде непременно нужно начинать побеждать здесь и сейчас.

Статистика для ставок

«Факел» не может победить на протяжении 12 официальных матчей

«Факел» не забивает на протяжении 7 официальных матчей

«Акрон» проиграл 5 из последних 6 матчей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.35, а победа «Факела» — в 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.

Прогноз: обе команды находятся не в лучших кондициях, поэтому вполне могут сыграть вничью, которая, по сути, никого не устроит.

Ставка: ничья за 3.35.

Прогноз: соперники крайне мало забивают, поэтому много голов точно не ждем.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.15.