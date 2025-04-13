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    «Акрон» и «Факел» не порадуют результативным футболом

    Акрон — Факел: прогноз и ставка за 3.35 на РПЛ 13 апреля 2025 года

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    Ираклий Квеквескири («Факел»)
    13 апреля в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Факел». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Факел», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Апреля 2025 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 14:30 Факел

    Факел

  • Воронеж
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: команда из Тольятти является середняком текущего сезона российского чемпионата.

    Сейчас в активе акроновцев 25 зачетных баллов и девятое место в турнирной таблице.

    Акрон — Факел: коэффициенты букмекеров

    За 23 матча тольяттинский коллектив смог 28 раз поразить ворота соперника и 42 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых играх тольяттинцы уступили «Краснодару» (0:1), «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:2).

    До этого же «Акрон» также вылетел с Кубка России, проиграв дома «Спартаку» (2:3).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Только перед этим подопечные Заура Тедеева смогли выиграть у «Крыльев Советов» (2:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: пока дебютанты РПЛ могут чувствовать себя спокойно. Первый сезон в Высшей лиге «Акрону» удается. Команда из Тольятти сейчас опережает зону переходных матчей на пять очков.

    По сути, «Акрону», чтобы полностью себя обезопасить, в оставшихся семи играх достаточно добыть пару побед и тогда все будет хорошо.

    «Факел»

    Турнирное положение: команда из Воронежа борется за то, чтобы остаться в РПЛ по итогам сезона.

    Пока что дела у «огнеопасных» идут худо. В активе воронежцев всего 15 очков и 15-я строчка в турнирной таблице.

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  • 08/04/2025

    • «Факелоны» смогли забить всего 11 мячей (меньше всех в лиге), а пропустили целых 34.

    Последние матчи: в прошлом туре воронежский коллектив смог сыграть вничью с «Ахматом» (0:0).

    До этого же «сине-белые» весной только проигрывали — «Краснодару» (0:5), «Оренбургу» (0:1), «Зениту» (0:2) и «Химкам» (0:1).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: на прошлой неделе «Факел» сменил главного тренера. На смену Дмитрию Пятибратову пришел Игорь Шалимов. Это сразу же дало свои плоды и команда набрала первое весеннее очко.

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    Положение у «Факела» тяжелое, но спастись еще можно. Команде непременно нужно начинать побеждать здесь и сейчас.

    Статистика для ставок

    • «Факел» не может победить на протяжении 12 официальных матчей

    • «Факел» не забивает на протяжении 7 официальных матчей

    • «Акрон» проиграл 5 из последних 6 матчей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.35, а победа «Факела» — в 3.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: обе команды находятся не в лучших кондициях, поэтому вполне могут сыграть вничью, которая, по сути, никого не устроит.

    Ставка: ничья за 3.35.

    Прогноз: соперники крайне мало забивают, поэтому много голов точно не ждем.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Акрон — Факел?

    Матч Акрон — Факел состоится 13 апреля 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Какой прогноз на матч Акрон — Факел?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Какую сделать ставку на матч Акрон — Факел?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.35.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Акрон — Факел?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Акрон — Факел?

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.35, а победа «Факела» — в 3.85.

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