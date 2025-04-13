Акрон
Факел
«Акрон»
Турнирное положение: команда из Тольятти является середняком текущего сезона российского чемпионата.
Сейчас в активе акроновцев 25 зачетных баллов и девятое место в турнирной таблице.
Акрон — Факел: коэффициенты букмекеров
За 23 матча тольяттинский коллектив смог 28 раз поразить ворота соперника и 42 раза пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых играх тольяттинцы уступили «Краснодару» (0:1), «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:2).
До этого же «Акрон» также вылетел с Кубка России, проиграв дома «Спартаку» (2:3).
Только перед этим подопечные Заура Тедеева смогли выиграть у «Крыльев Советов» (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: пока дебютанты РПЛ могут чувствовать себя спокойно. Первый сезон в Высшей лиге «Акрону» удается. Команда из Тольятти сейчас опережает зону переходных матчей на пять очков.
По сути, «Акрону», чтобы полностью себя обезопасить, в оставшихся семи играх достаточно добыть пару побед и тогда все будет хорошо.
«Факел»
Турнирное положение: команда из Воронежа борется за то, чтобы остаться в РПЛ по итогам сезона.
Пока что дела у «огнеопасных» идут худо. В активе воронежцев всего 15 очков и 15-я строчка в турнирной таблице.
«Факелоны» смогли забить всего 11 мячей (меньше всех в лиге), а пропустили целых 34.
Последние матчи: в прошлом туре воронежский коллектив смог сыграть вничью с «Ахматом» (0:0).
До этого же «сине-белые» весной только проигрывали — «Краснодару» (0:5), «Оренбургу» (0:1), «Зениту» (0:2) и «Химкам» (0:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: на прошлой неделе «Факел» сменил главного тренера. На смену Дмитрию Пятибратову пришел Игорь Шалимов. Это сразу же дало свои плоды и команда набрала первое весеннее очко.
Положение у «Факела» тяжелое, но спастись еще можно. Команде непременно нужно начинать побеждать здесь и сейчас.
Статистика для ставок
- «Факел» не может победить на протяжении 12 официальных матчей
- «Факел» не забивает на протяжении 7 официальных матчей
- «Акрон» проиграл 5 из последних 6 матчей
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.35, а победа «Факела» — в 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.
- 3.85Оренбург — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.88Леганес — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Пари НН — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Прогноз: обе команды находятся не в лучших кондициях, поэтому вполне могут сыграть вничью, которая, по сути, никого не устроит.
Ставка: ничья за 3.35.
Прогноз: соперники крайне мало забивают, поэтому много голов точно не ждем.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.15.