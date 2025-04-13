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    Челси — Ипсвич: прогноз и ставка (к. 1.76) на АПЛ 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Ипсвич»
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    Энцо Мареска
    «Челси» и «Ипсвич» сыграют 13 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу. Начало встречи — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Ипсвич», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Апреля 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 16:00 Ипсвич Таун

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» в таблице АПЛ находится в топ-4. Команда набрала 53 очка.

    На данный момент у синих 15 побед, 8 ничьих и 8 поражений.

    Челси — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В последних семи матчах «Челси» уступил лишь в одной встрече. Неудачным оказался визит в гости к «Арсеналу» 16 марта. Синие проиграли в дерби со счетом 0:1.

    10 апреля «Челси» порадовал фанатов в Лиге конференций. Синие в гостях встречались с варшавской «Легией». «Челси» разгромил соперника со счетом 3:0.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Челси» надеется в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. У команды очень хорошие шансы добиться поставленной цели.

    Кроме того, «Челси» продолжает выступать в Лиге конференций. Лондонцам по силам завоевать титул. Последние результаты команды не могут не радовать болельщиков.

    У «Челси» прекрасная домашняя выигрышная серия. На своем поле клуб одержал шесть побед кряду. Получится ли снова отпраздновать викторию?

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Ипсвич» находится в зоне вылета. Команда борется за выживание и стремится всеми силами сохранить прописку в АПЛ.

    У «Ипсвича» 20 очков по итогам 31-го матча. У команды 4 победы, 8 ничьих и 19 поражений.

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    • Последние матчи: «Ипсвич» в марте-апреле провел пять матчей. Команда на этом отрезке одержала одну победу.

    В апреле «Ипсвич» одолел «Борнмут» со счетом 2:1. Также команда в родных стенах уступила «Вулверхэмптону» со счетом 1:2.

    Состояние команды: Для «Ипсвича» сейчас каждое очко на вес золота. Клуб делает всё, чтобы не вылететь в Чемпионшип.

    С 1 февраля по 5 апреля «Ипсвич» провел 10 матчей, добившись в них только двух побед. В апреле команда смогла одолеть «Борнмут» со счетом 2:1.

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    В первом круге «Ипсвич» сенсационно одолел «Челси» на своем поле со счетом 2:0. Скорее всего, сейчас синие возьмут реванш. Букмекеры не сомневаются в уверенной победе лондонского коллектива.

    Статистика для ставок

    • В последних семи матчах «Челси» уступил лишь в одной встрече

    • С 1 февраля по 5 апреля «Ипсвич» провел 10 матчей и одержал две победы

    • В первом круге «Ипсвич» обыграл «Челси» со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.65, а победа оппонента — в скромные 10.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: «Челси» проиграл матч первого круга. Команда нацелена взять реванш. Скорее всего, синие уверенно победят в родных стенах.

    Ставка: Победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.76.

    Прогноз: еще один прогноз, что команды сосредоточатся на обороне и за 90 минут в сумме не забьют больше трех голов.

    Ставка: ТМ 3.5 за 1.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Челси — Ипсвич?

    Матч Челси — Ипсвич состоится 13 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Какой прогноз на матч Челси — Ипсвич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Челси» с форой (-1.5).

    Какую сделать ставку на матч Челси — Ипсвич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Челси» с форой (-1.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.76.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Челси — Ипсвич?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Челси — Ипсвич?

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.65, а победа оппонента — в скромные 10.20.

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    Челси — Ипсвич: прогноз и ставка за 1.76, статистика, коэффициенты матча 13.04.202516:00. Лондонцы возьмут реванш за поражение в первом круге?
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