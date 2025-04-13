Челси
Ипсвич Таун
«Челси»
Турнирное положение: «Челси» в таблице АПЛ находится в топ-4. Команда набрала 53 очка.
На данный момент у синих 15 побед, 8 ничьих и 8 поражений.
Челси — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В последних семи матчах «Челси» уступил лишь в одной встрече. Неудачным оказался визит в гости к «Арсеналу» 16 марта. Синие проиграли в дерби со счетом 0:1.
10 апреля «Челси» порадовал фанатов в Лиге конференций. Синие в гостях встречались с варшавской «Легией». «Челси» разгромил соперника со счетом 3:0.
Состояние команды: «Челси» надеется в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. У команды очень хорошие шансы добиться поставленной цели.
Кроме того, «Челси» продолжает выступать в Лиге конференций. Лондонцам по силам завоевать титул. Последние результаты команды не могут не радовать болельщиков.
У «Челси» прекрасная домашняя выигрышная серия. На своем поле клуб одержал шесть побед кряду. Получится ли снова отпраздновать викторию?
«Ипсвич»
Турнирное положение: «Ипсвич» находится в зоне вылета. Команда борется за выживание и стремится всеми силами сохранить прописку в АПЛ.
У «Ипсвича» 20 очков по итогам 31-го матча. У команды 4 победы, 8 ничьих и 19 поражений.
Последние матчи: «Ипсвич» в марте-апреле провел пять матчей. Команда на этом отрезке одержала одну победу.
В апреле «Ипсвич» одолел «Борнмут» со счетом 2:1. Также команда в родных стенах уступила «Вулверхэмптону» со счетом 1:2.
Состояние команды: Для «Ипсвича» сейчас каждое очко на вес золота. Клуб делает всё, чтобы не вылететь в Чемпионшип.
С 1 февраля по 5 апреля «Ипсвич» провел 10 матчей, добившись в них только двух побед. В апреле команда смогла одолеть «Борнмут» со счетом 2:1.
В первом круге «Ипсвич» сенсационно одолел «Челси» на своем поле со счетом 2:0. Скорее всего, сейчас синие возьмут реванш. Букмекеры не сомневаются в уверенной победе лондонского коллектива.
Статистика для ставок
- В последних семи матчах «Челси» уступил лишь в одной встрече
- С 1 февраля по 5 апреля «Ипсвич» провел 10 матчей и одержал две победы
- В первом круге «Ипсвич» обыграл «Челси» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.65, а победа оппонента — в скромные 10.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
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Прогноз: «Челси» проиграл матч первого круга. Команда нацелена взять реванш. Скорее всего, синие уверенно победят в родных стенах.
Ставка: Победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.76.
Прогноз: еще один прогноз, что команды сосредоточатся на обороне и за 90 минут в сумме не забьют больше трех голов.
Ставка: ТМ 3.5 за 1.75