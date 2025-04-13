«Химки» на своем поле примут «Крылья Советов» в рамках 24-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Химки»

«Химки» с 23 очками располагаются на 12-й строчке, находясь вблизи зоны переходных матчей. Подмосковная команда одержала 5 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений при разнице мячей 27:41.

В прошлом туре «Химки» потерпели крупное поражение от махачкалинского «Динамо» в Каспийске — 1:4. При этом в предыдущем матче подопечные Франка Артиги уверенно разобрались с «Пари НН» на своем поле, победив со счетом 2:0.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» находятся на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка в 23-х матчах. Самарский коллектив одержал 6 побед, 5 раз сыграл вничью и уступил в 12-ти турах. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 26:38.

Одна победа в пяти матчах после паузы — пока скромные итоги «Крыльев». Была яркая виктория над «Локомотивом» — 5:1, но уже в следующем туре упустили победу над «Рубином» — 1:1, снова в Самаре.

Личные встречи

В матче первого круга команды не смогли порадовать зрителей забитыми мячами — ничья 0:0.

В последних 10-ти встречах на счету «Крылья Советов» 6 побед, «Химки» оказались сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Крылья Советов» с коэффициентом 3.50.