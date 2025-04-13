13 апреля в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Крылья Советов». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает быть под угрозой вылета из РПЛ.

В настоящий момент химчане с 23 очка располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице.

«Красно-черные» за 23 игры смогли забить 27 мячей, а пропустили целых 41.

Последние матчи: в прошлых турах коллектив из Химок проиграл «Динамо» из Махачкалы (1:4), но выиграл у «Пари НН» (2:0).

До этого же химкинская команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и уступила ЦСКА (0:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим коллектив из Московской области также смог победить «Факел» (1:0).

Не сыграют: травмирован Диего Луна.

Состояние команды: сейчас «Химки» испытывают проблемы как в игре, так и в финансовом плане. Будущее команды до сих пор находится под вопросом. Подопечные Франка Артиги стараются на это не обращать внимание и просто делают свое дело.

Главной задачей «Химок» является сохранение прописки в элите, а далее уже смотреть, что будет с клубом.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: команда из Самары также борется за то, чтобы остаться в сильнейшем дивизионе страны.

Сейчас в активе «крылышек» 23 очка и 11-е место в табели о рангах.

Самарский коллектив за 23 матча 26 раз поразил ворота соперников и 38 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых играх самарцы сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и разгромили «Локомотив» (5:1).

До этого же «Крылья Советов» проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:4) и «Акрону» (0:2).

Также весной подопечные Игоря Осинькина успели поделить очки с «Краснодаром» (1:1).

Не сыграют: травмированы Иван Ломаев и Максим Витюгов.

Состояние команды: этот сезон для «Крыльев Советов» складывается не лучшим образом. Постоянные скандалы и интриги, которые точно сказываются на команде.

Сейчас «Крыльям» главное остаться в РПЛ и не попасть в зону переходных матчей. По составу и игре они точно не должны там быть. Им необходимо одержать 2-3 победы для того, чтобы себя обезопасить.

Статистика для ставок

«Химки» забивают на протяжении 12 официальных матчей

«Крылья Советов» выиграли только 1 из последних 6 официальных матчей

в последнем очном матче «Крылья Советов» и «Химки» сыграли вничью 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Химки» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Крыльев Советов» — в 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: встречаются примерно равные команды, которым нужно побеждать. В таких играх часто и случаются ничейные исходы.

Ставка: ничья за 3.50.

Прогноз: вряд ли команды порадую обилием голов и пробьют тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00.