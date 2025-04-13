Химки
Крылья Советов
«Химки»
Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает быть под угрозой вылета из РПЛ.
В настоящий момент химчане с 23 очка располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице.
Химки — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров
«Красно-черные» за 23 игры смогли забить 27 мячей, а пропустили целых 41.
Последние матчи: в прошлых турах коллектив из Химок проиграл «Динамо» из Махачкалы (1:4), но выиграл у «Пари НН» (2:0).
До этого же химкинская команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и уступила ЦСКА (0:1).
Перед этим коллектив из Московской области также смог победить «Факел» (1:0).
Не сыграют: травмирован Диего Луна.
Состояние команды: сейчас «Химки» испытывают проблемы как в игре, так и в финансовом плане. Будущее команды до сих пор находится под вопросом. Подопечные Франка Артиги стараются на это не обращать внимание и просто делают свое дело.
Главной задачей «Химок» является сохранение прописки в элите, а далее уже смотреть, что будет с клубом.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: команда из Самары также борется за то, чтобы остаться в сильнейшем дивизионе страны.
Сейчас в активе «крылышек» 23 очка и 11-е место в табели о рангах.
Самарский коллектив за 23 матча 26 раз поразил ворота соперников и 38 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых играх самарцы сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и разгромили «Локомотив» (5:1).
До этого же «Крылья Советов» проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:4) и «Акрону» (0:2).
Также весной подопечные Игоря Осинькина успели поделить очки с «Краснодаром» (1:1).
Не сыграют: травмированы Иван Ломаев и Максим Витюгов.
Состояние команды: этот сезон для «Крыльев Советов» складывается не лучшим образом. Постоянные скандалы и интриги, которые точно сказываются на команде.
Сейчас «Крыльям» главное остаться в РПЛ и не попасть в зону переходных матчей. По составу и игре они точно не должны там быть. Им необходимо одержать 2-3 победы для того, чтобы себя обезопасить.
Статистика для ставок
- «Химки» забивают на протяжении 12 официальных матчей
- «Крылья Советов» выиграли только 1 из последних 6 официальных матчей
- в последнем очном матче «Крылья Советов» и «Химки» сыграли вничью 0:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Химки» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Крыльев Советов» — в 2.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 1.88Леганес — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Монако — Марсель: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.07Бавария — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: встречаются примерно равные команды, которым нужно побеждать. В таких играх часто и случаются ничейные исходы.
Ставка: ничья за 3.50.
Прогноз: вряд ли команды порадую обилием голов и пробьют тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00.