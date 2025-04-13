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    Химки — Крылья Советов: прогноз и ставка за 3.50 на РПЛ 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Крылья Советов»
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    Иван Сергеев («Крылья Советов»)
    13 апреля в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Крылья Советов». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Апреля 2025 года

    Химки

  • Московская область
    •  Химки 19:30 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Химки»

    Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает быть под угрозой вылета из РПЛ.

    В настоящий момент химчане с 23 очка располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице.

    Химки — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    «Красно-черные» за 23 игры смогли забить 27 мячей, а пропустили целых 41.

    Последние матчи: в прошлых турах коллектив из Химок проиграл «Динамо» из Махачкалы (1:4), но выиграл у «Пари НН» (2:0).

    До этого же химкинская команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и уступила ЦСКА (0:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим коллектив из Московской области также смог победить «Факел» (1:0).

    Не сыграют: травмирован Диего Луна.

    Состояние команды: сейчас «Химки» испытывают проблемы как в игре, так и в финансовом плане. Будущее команды до сих пор находится под вопросом. Подопечные Франка Артиги стараются на это не обращать внимание и просто делают свое дело.

    Главной задачей «Химок» является сохранение прописки в элите, а далее уже смотреть, что будет с клубом.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: команда из Самары также борется за то, чтобы остаться в сильнейшем дивизионе страны.

    Сейчас в активе «крылышек» 23 очка и 11-е место в табели о рангах.

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    • Самарский коллектив за 23 матча 26 раз поразил ворота соперников и 38 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых играх самарцы сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и разгромили «Локомотив» (5:1).

    До этого же «Крылья Советов» проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:4) и «Акрону» (0:2).

    Также весной подопечные Игоря Осинькина успели поделить очки с «Краснодаром» (1:1).

    Не сыграют: травмированы Иван Ломаев и Максим Витюгов.

    Состояние команды: этот сезон для «Крыльев Советов» складывается не лучшим образом. Постоянные скандалы и интриги, которые точно сказываются на команде.

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    Сейчас «Крыльям» главное остаться в РПЛ и не попасть в зону переходных матчей. По составу и игре они точно не должны там быть. Им необходимо одержать 2-3 победы для того, чтобы себя обезопасить.

    Статистика для ставок

    • «Химки» забивают на протяжении 12 официальных матчей

    • «Крылья Советов» выиграли только 1 из последних 6 официальных матчей

    • в последнем очном матче «Крылья Советов» и «Химки» сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Химки» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Крыльев Советов» — в 2.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: встречаются примерно равные команды, которым нужно побеждать. В таких играх часто и случаются ничейные исходы.

    Ставка: ничья за 3.50.

    Прогноз: вряд ли команды порадую обилием голов и пробьют тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Химки — Крылья Советов?

    Матч Химки — Крылья Советов состоится 13 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Какой прогноз на матч Химки — Крылья Советов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Какую сделать ставку на матч Химки — Крылья Советов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.50.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Химки — Крылья Советов?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Химки — Крылья Советов?

    Коэффициенты букмекеров: «Химки» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Крыльев Советов» — в 2.65.

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    Химки — Крылья Советов: прогноз и ставка за 3.50, статистика, коэффициенты матча 13.04.202519:30. Смогут ли «Химки» и «Крылья Советов» выявить победителя?
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