Во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Уфа-Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: В регулярном сезоне «Салават Юлаев» набрал 93 балла, с которыми занял 2-ю строчку в таблице Восточной конференции. На 3 очка уфимцы отстали от 1-го «Трактора».

Последние матчи: В 1/8 финала Кубка «Салават Юлаев» провел семь матчей с «Сибирью», включая недавнюю выездную игру, которая закончилась крупным поражением — 2:5, и упорную встречу при домашних трибунах — 2:1.

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После изнурительного противостояния на своем льду команда Виктора Козлова принимала «Спартак», с которым уверенно разобралась не в последнюю очередь благодаря Деннису Яну, оформившему дубль — 4:1.

Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.

Состояние команды: Несмотря на энергоемкую серию с «Сибирью», начало четвертьфинального испытания «Салават Юлаев» прошел в ударном режиме.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На домашнем льду команда Виктора Козлова в очередной раз продемонстрировала умение действовать с позиции силы, грамотно сдерживая любого по силе и статусу соперника.

Во встрече при родных трибунах «Салават Юлаев» доказал, что его атакующая линия находится в полном порядке и по-прежнему внушает доверие. Вместе с тем уфимцы сумели сбежать серьезных проблем своей зоне.

«Спартак»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Спартак» завершил на 3-м месте в таблице Западной конференции с 87 очками на счету, на 1 турнирный пункт опередив минское «Динамо».

Последние матчи: После трех кряду побед над «Северсталью» — 5:4 ОТ; 4:2; 1:0 «Спартак» допустил разгромное поражение — 5:2, но следом вновь уверенно разобрался с череповчанами — 5:2.

На фоне достаточно убедительной серии дебют команды Алексея Жамнова во втором раунде плей-офф обернулся провалом. На льду «Уфа-Арены» москвичи забили первыми, но допустили крупную неудачу — 1:4.

Не сыграют: В составе столичного клуба нет кадровых потерь.

Состояние команды: Столичный коллектив уверенно преодолел стартовый раунд, однако на территории более статусного соперника столкнулся с рядом трудностей.

На льду «Салавата Юлаева» игра «Спартака» сопровождалась отсутствием предметной игры в чужой зоне, а качество действий в обороне оставляло желать лучшего.

В моменты давления в своей зоне «Спартак» допускал грубые ошибки, а в понимании общей динамики не был способен набрать темп, за счет которого можно было бы вскрыть тактически грамотных уфимцев.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» не проигрывает дома на протяжении 6 матчей кряду

В 4-х встречах в Уфе из 5 последних «Салават Юлаев» забивал не менее 4 голов

Только в одной игре из 6 предыдущих в Уфе «Спартак» забивал больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.29, ничья — в 4.30, а победа «Спартака» — в 2.74.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Прогноз: В предыдущей встрече команда Виктора Козлова грамотно разобрала соперника, а в ближайшем домашнем матче попытается сыграть не хуже во всех отношениях.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.30.

Прогноз: Осознавая атакующий потенциал москвичей, «Салават Юлаев» вновь будет ориентирован на образцовую игру на своей половине площадки.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» меньше 2.5 за 1.85.