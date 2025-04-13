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    Алькарас обыграет Музетти и возьмет титул в Монте-Карло?

    Музетти — Алькарас. Ставка (к. 1.96) и прогноз на финал Мастерса в Монте-Карло 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Музетти

    Лоренцо впервые в карьере дошел до финала на «Мастерсе».

    На следующей неделе он поднимется в рейтинге на 11-ю строчку. В случае победы в финале итальянец дебютирует в топ-10.

    На этой неделе итальянец совершил уже четыре невероятных камбэка.

    При этом в трех случаях он проиграл первый сет со счетом 1:6. Так было во втором круге против чеха Иржи Легечки, в четвертьфинале против грека Стефаноса Циципаса и в матче с Алексом Де Минором в 1/2 финала.

    Кроме того, в первом раунде у Музетти был непростой матч против китайца Бу Юньчаокэтэ.

    Прогнозы на теннис

    Исключением стала лишь встреча с Маттео Берреттини в третьем круге, здесь Музетти спокойно переиграл соперника в двух сетах.

    Алькарас

    Карлос впервые за 13 месяцев добрался до финала на «Мастерсе».

    Ранее он выиграл пять из шести финалов на турнирах категории ATP 1000.

    В полуфинале Алькарас одержал победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:6, 6:4.

    Оба сета получились максимально напряженными, но Карлистос все-таки значительно лучше играл в ключевых эпизодах.

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    Пока что самым сложным для него получился матч против Артура Фиса в 1/4 финала. Француз забрал первый сет, а во втором Алькарас при счете 5:5 отыграл тройной скрытый матчбол — это был ключевой момент.

    В остальных матчах на этой неделе Карлос выиграл у аргентинца Франсиско Серундоло и немца Даниэля Альтмайера.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 4.05, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.26.

    Прогноз: Карлос выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против Лоренцо. Исключением стала встреча летом 2022-го, когда Музетти победил Алькараса в финале грунтового турнира в хорватском Умаге.

    С учетом того, как оба теннисиста играли ранее на этой неделе, рискнем предположить, что предстоящий финал не разочарует болельщиков. Сейчас нет никакой уверенности в том, что Алькарас спокойно переиграет итальянца и возьмет свой первый титул в Монте-Карло.

    Рекомендуемая ставка: Музетти возьмет хотя бы один сет за 1.96.

    Также есть смысл рассмотреть ставку на тотал геймов — скорее всего, это будет затяжной, нервный матч.

    Ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Музетти — Алькарас?

    Матч Музетти — Алькарас состоится 13 апреля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Музетти — Алькарас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,0.

    Какую сделать ставку на матч Музетти — Алькарас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Музетти — Алькарас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Музетти — Алькарас?

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 4.05, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.26.

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