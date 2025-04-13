Музетти
Лоренцо впервые в карьере дошел до финала на «Мастерсе».
На следующей неделе он поднимется в рейтинге на 11-ю строчку. В случае победы в финале итальянец дебютирует в топ-10.
На этой неделе итальянец совершил уже четыре невероятных камбэка.
При этом в трех случаях он проиграл первый сет со счетом 1:6. Так было во втором круге против чеха Иржи Легечки, в четвертьфинале против грека Стефаноса Циципаса и в матче с Алексом Де Минором в 1/2 финала.
Кроме того, в первом раунде у Музетти был непростой матч против китайца Бу Юньчаокэтэ.
Исключением стала лишь встреча с Маттео Берреттини в третьем круге, здесь Музетти спокойно переиграл соперника в двух сетах.
Алькарас
Карлос впервые за 13 месяцев добрался до финала на «Мастерсе».
Ранее он выиграл пять из шести финалов на турнирах категории ATP 1000.
В полуфинале Алькарас одержал победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:6, 6:4.
Оба сета получились максимально напряженными, но Карлистос все-таки значительно лучше играл в ключевых эпизодах.
Пока что самым сложным для него получился матч против Артура Фиса в 1/4 финала. Француз забрал первый сет, а во втором Алькарас при счете 5:5 отыграл тройной скрытый матчбол — это был ключевой момент.
В остальных матчах на этой неделе Карлос выиграл у аргентинца Франсиско Серундоло и немца Даниэля Альтмайера.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 4.05, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.26.
Прогноз: Карлос выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против Лоренцо. Исключением стала встреча летом 2022-го, когда Музетти победил Алькараса в финале грунтового турнира в хорватском Умаге.
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С учетом того, как оба теннисиста играли ранее на этой неделе, рискнем предположить, что предстоящий финал не разочарует болельщиков. Сейчас нет никакой уверенности в том, что Алькарас спокойно переиграет итальянца и возьмет свой первый титул в Монте-Карло.
Рекомендуемая ставка: Музетти возьмет хотя бы один сет за 1.96.
Также есть смысл рассмотреть ставку на тотал геймов — скорее всего, это будет затяжной, нервный матч.
Ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.