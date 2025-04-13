Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Музетти

Лоренцо впервые в карьере дошел до финала на «Мастерсе».

На следующей неделе он поднимется в рейтинге на 11-ю строчку. В случае победы в финале итальянец дебютирует в топ-10.

На этой неделе итальянец совершил уже четыре невероятных камбэка.

При этом в трех случаях он проиграл первый сет со счетом 1:6. Так было во втором круге против чеха Иржи Легечки, в четвертьфинале против грека Стефаноса Циципаса и в матче с Алексом Де Минором в 1/2 финала.

Кроме того, в первом раунде у Музетти был непростой матч против китайца Бу Юньчаокэтэ.

Прогнозы на теннис

Исключением стала лишь встреча с Маттео Берреттини в третьем круге, здесь Музетти спокойно переиграл соперника в двух сетах.

Алькарас

Карлос впервые за 13 месяцев добрался до финала на «Мастерсе».

Ранее он выиграл пять из шести финалов на турнирах категории ATP 1000.

В полуфинале Алькарас одержал победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:6, 6:4.

Оба сета получились максимально напряженными, но Карлистос все-таки значительно лучше играл в ключевых эпизодах.

Пока что самым сложным для него получился матч против Артура Фиса в 1/4 финала. Француз забрал первый сет, а во втором Алькарас при счете 5:5 отыграл тройной скрытый матчбол — это был ключевой момент.

В остальных матчах на этой неделе Карлос выиграл у аргентинца Франсиско Серундоло и немца Даниэля Альтмайера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 4.05, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: Карлос выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против Лоренцо. Исключением стала встреча летом 2022-го, когда Музетти победил Алькараса в финале грунтового турнира в хорватском Умаге.

С учетом того, как оба теннисиста играли ранее на этой неделе, рискнем предположить, что предстоящий финал не разочарует болельщиков. Сейчас нет никакой уверенности в том, что Алькарас спокойно переиграет итальянца и возьмет свой первый титул в Монте-Карло.

Рекомендуемая ставка: Музетти возьмет хотя бы один сет за 1.96.

Также есть смысл рассмотреть ставку на тотал геймов — скорее всего, это будет затяжной, нервный матч.

Ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.