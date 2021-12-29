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    Очередной кубковый день в Турции и выигрыш лидера первого шотландского дивизиона

    Экспресс дня 29 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 декабря
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    «Фенербахче»
    В новом экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим два поединка Кубка Турции, а также одну игру первого шотландского дивизиона. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Фенербахче» — «Афьонспор»

    Футбол. Кубок Турции

    В этом сезоне «Фенербахче» вряд ли сможет вклиниться в борьбу за золотые медали, а вот за другие призовые место коллектив может побороться. Сейчас он идет четвертым в одном пункте от третьей позиции.

    Несколько дней тому назад «канарейки» переиграли на своем поле аутсайдера «Йени Малатьяспор» 2:0 в рамках чемпионата страны. Отметим, что данной викторий стамбульцы прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой три раза сыграли вничью.

    «Афьонспор» выступает в третьем по рангу дивизионе Турции, где находится в топ-3, но от лидера отстает значительно.

    К данной игре коллектив подходит с серией из шести выигрышей подряд с учетом всех турниров. В данном же кубковом розыгрыше он преодолел уже два этапа, обыграв в них команды из низов.

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    • Гранд турецкого футбола на своем поле не должен испытать трудностей с коллективом из третьей лиги, выиграв с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Фенербахче» с форой (- 2) за 1.73.

    «Адана Демирспор» — «Анкараспор»

    Футбол. Кубок Турции

    «Адана Демирспор» с Марио Балотелли в составе замахнулась на еврокубки. На текущий момент в турнирной таблице Суперлиги она идет шестой, но от третьей строки отстает всего на три очка.

    Перед этим матчем коллектив расписал мировую с «Гезтепе» 1:1, а ранее выиграл три игры подряд в чемпионате. Что касается Кубка Турции, то там «Адана Демирспор» преодолела уже два раунда, оба раза победив крупно и «всухую».

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    «Анкараспор» — представитель третьего турецкого дивизиона, где в одной из групп идет в середине турнирки, но от зоны плей-офф отсает всего на четыре очка.

    Коллектив также в этом кубковом розыгрыше преодолел уже два этапа, и на предыдущей стадии смог выбить высшелиговый «Ризеспор», обыграв его на выезде со счетом 1:0. У команды только одно фиаско за последние восемь встреч.

    «Адана Демирспор» и «Анкараспор» прошлые два сезона провели в первой лиге, и в очных противостояних всегда побеждала «Адана». Ожидаем, что и сейчас выиграют хозяева.

    Ставка: победа «Адана Демирспор» с форой (- 1,5) за 1.70.

    «Арброт» — «Гамильтон»

    Футбол. Чемпионат Шотландии

    «Арброт» является лидером первого шотландского дивизиона, но ближайший преследователь отстает на три пункта и имеет один поединок в запасе.

    Коллектив не знает горечи поражений на протяжении последних 11 встреч с учетом всех турниров, где он семь раз победил при четырех мировых. В своей последней проведенной игре он на выезде в рамках чемпионата страны одолел аутсайдера «Данфермлайн» — 3:0.

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    «Гамильтон» — середняк чемпионата, но до зоны плей-офф ему далеко, а вот опасная позиция находится всего лишь на расстоянии шести пунктов.

    В отрезке последних десяти матчей во всех турнирах коллектив смог добыть только две виктории, в пяти случаях он уступал и трижды играл вничью. В минувшем туре «Гамильтон» дома уступил «Килмарноку» — 2:3.

    Считаем, что в данном поединке виктория достанется хозяевам поля, так как на своем поле они выступают сильно, та и к тому же уже в этом сезоне громили в родных стенах «Гамильтон» 4:0.

    Ставка: победа «Арброт» за 1.81.

    Общий коэффициент —5.32.

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    Экспресс дня 29 декабря: прогноз, ставка (5.32), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Экспресс. Очередной кубковый день в Турции и выигрыш лидера первого шотландского дивизиона
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