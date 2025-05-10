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    Рублев проиграет на старте «Мастерса» в Риме?

    Марожан — Рублев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Марожан — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против венгра Фабиана Марожана во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марожан — Рублев, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 10 Мая 2025 года

    Фабиан Марожан

  • Венгрия
    •  Фабиан Марожан 12:00 Андрей Рублёв

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •

    Марожан

    В первом раунде Фабиан одержал победу над талантливым бразильцем Жоао Фонсекой — 6:3, 7:6.

    Несмотря на то, что бразильца называют будущей звездой тура, этот результат не стал сюрпризом.

    В прошлом месяце Марожан остановился в шаге от финала на «пятисотнике» в Мюнхене. В 1/2-й венгерский теннисист проиграл Саше Звереву (6:7, 3:6).

    Прогнозы на теннис

    Правда, были и неудачи: в Монте-Карло Марожан проиграл в стартовом матче 38-летнему французу Гаэлю Монфису, а в Мадриде уступил в первом круге Флавио Коболли.

    Рублев

    Андрей тем временем провалил недавние турниры, по итогам которых опустился в рейтинге на 17-ю строчку.

    В конце апреля российский теннисист провалил защиту титула в Мадриде.

    На этот раз Рублев не смог пройти на «тысячнике» в столице Испании даже третий круг, проиграв Александру Бублику (4:6, 6:0, 4:6).

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    В Барселоне Рублев уступил во втором раунде испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине, а на «Мастерсе» в Монте-Карло проиграл в третьем круге французу Артуру Фису.

    Рублев выиграл лишь три из девяти последних матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 2.45, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.55.

    Прогноз: это будет уже третий в текущем сезоне матч между россиянином и венгерским теннисистом. В январе Рублев проиграл Марожану в Гонконге, а в феврале одержал победу в Роттердаме со счетом 7:6, 7:6. Также стоит обратить внимание, что в прошлом году Андрей с трудом выиграл у Фабиана на грунте в Умаге — 5:7, 6:3, 6:2. С учетом недавних поражений Рублева оптимальным вариантом сейчас будет ставка на количество геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Марожан — Рублев?

    Матч Марожан — Рублев состоится 10 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Марожан — Рублев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Марожан — Рублев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Марожан — Рублев?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Марожан — Рублев?

    Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 2.45, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.55.

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