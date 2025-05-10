Марожан — Рублев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

Россиянин Андрей Рублев сыграет против венгра Фабиана Марожана во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марожан — Рублев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Марожан

В первом раунде Фабиан одержал победу над талантливым бразильцем Жоао Фонсекой — 6:3, 7:6.

Несмотря на то, что бразильца называют будущей звездой тура, этот результат не стал сюрпризом.

В прошлом месяце Марожан остановился в шаге от финала на «пятисотнике» в Мюнхене. В 1/2-й венгерский теннисист проиграл Саше Звереву (6:7, 3:6).

Прогнозы на теннис

Правда, были и неудачи: в Монте-Карло Марожан проиграл в стартовом матче 38-летнему французу Гаэлю Монфису, а в Мадриде уступил в первом круге Флавио Коболли.

Рублев

Андрей тем временем провалил недавние турниры, по итогам которых опустился в рейтинге на 17-ю строчку.

В конце апреля российский теннисист провалил защиту титула в Мадриде.

На этот раз Рублев не смог пройти на «тысячнике» в столице Испании даже третий круг, проиграв Александру Бублику (4:6, 6:0, 4:6).

В Барселоне Рублев уступил во втором раунде испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине, а на «Мастерсе» в Монте-Карло проиграл в третьем круге французу Артуру Фису.

Рублев выиграл лишь три из девяти последних матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 2.45, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: это будет уже третий в текущем сезоне матч между россиянином и венгерским теннисистом. В январе Рублев проиграл Марожану в Гонконге, а в феврале одержал победу в Роттердаме со счетом 7:6, 7:6. Также стоит обратить внимание, что в прошлом году Андрей с трудом выиграл у Фабиана на грунте в Умаге — 5:7, 6:3, 6:2. С учетом недавних поражений Рублева оптимальным вариантом сейчас будет ставка на количество геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.