ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Кузмак«Арсеналу уже очень давно не хватает яиц». Александр Кузмак — об итогах полуфиналов ЛЧ Максим Сушинский«Главное для "Динамо" — сохранить тренерский штаб». Сушинский — об итогах полуфинальных серий Кубка Гагарина Райан ГарсииСамый провальный бой Райана Гарсии. О звании чемпиона мира можно забыть
    Все новости спорта

    Берреттини неприятно удивит в матче против Фирнли?

    Берреттини — Фирнли. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Маттео Берреттини
    Прогноз и ставки на Берреттини — Фирнли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против британца Джейкоба Фирнли во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Фирнли, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Мужчины 10 Мая 2025 года

    Маттео Берреттини

  • Италия
    •  Маттео Берреттини 12:00 Джейкоб Фернли

    Джейкоб Фернли

  • Великобритания
    •

    Берреттини

    На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Маттео не смог завершить матч третьего круга против Джека Дрейпера, снявшись после первого сета, который получился максимально напряженным.

    По всей видимости, это была мера предосторожности, в противном случае итальянец просто не поехал бы на домашний «тысячник».

    Этой весной Берреттини сыграл пока лишь на двух грунтовых турнирах. В начале апреля он дошел до третьего раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло — выиграл у Мариано Навоне и Саши Зверева, после чего уступил Лоренцо Музетти.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Берреттини не выиграл ни одного матча только на двух турнирах — в Брисбене и Роттердаме.

    Фирнли

    Джейкоб в первом круге спокойно выиграл у 37-летнего итальянца Фабио Фоньини — 6:2, 6:3.

    Британец прошел хотя бы раунд на третьем грунтовом турнире подряд.

    В его случае это действительно неплохое достижение. Дело в том, что до этого сезона Фирнли ни разу не играл на грунте.

    На «пятисотнике» в Барселоне 23-летний теннисист в первом круге выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны, а во втором уступил австралийцу Алексу Де Минору.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В Мадриде Фирнли выступил еще лучше — добрался до третьего раунда, где уступил Григору Димитрову (4:6, 6:7). Перед этим он остановил китайца Бу Юньчаокэтэ и чеха Томаша Махача.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.38, победу Фирнли букмекеры предлагают за 3.04.

    Прогноз: скорее всего, Маттео выиграет, но при этом очень легко представить сценарий, при котором итальянец и британец проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Берреттини — Фирнли?

    Матч Берреттини — Фирнли состоится 10 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Берреттини — Фирнли?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Берреттини — Фирнли?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Берреттини — Фирнли?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Берреттини — Фирнли?

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.38, победу Фирнли букмекеры предлагают за 3.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фис — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бурручага — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Талант — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бишкек Сити — Алга
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Азиягол — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Френх — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мюллер — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Данилович — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лайович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Норри — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Александрова — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шагадам — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Берреттини — Фирнли: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 10.05.202512:00. Берреттини неприятно удивит в матче против Фирнли?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры