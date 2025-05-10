Берреттини — Фирнли. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

Маттео Берреттини
Джейкоб Фернли
Берреттини
На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Маттео не смог завершить матч третьего круга против Джека Дрейпера, снявшись после первого сета, который получился максимально напряженным.
По всей видимости, это была мера предосторожности, в противном случае итальянец просто не поехал бы на домашний «тысячник».
Этой весной Берреттини сыграл пока лишь на двух грунтовых турнирах. В начале апреля он дошел до третьего раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло — выиграл у Мариано Навоне и Саши Зверева, после чего уступил Лоренцо Музетти.
Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Берреттини не выиграл ни одного матча только на двух турнирах — в Брисбене и Роттердаме.
Фирнли
Джейкоб в первом круге спокойно выиграл у 37-летнего итальянца Фабио Фоньини — 6:2, 6:3.
Британец прошел хотя бы раунд на третьем грунтовом турнире подряд.
В его случае это действительно неплохое достижение. Дело в том, что до этого сезона Фирнли ни разу не играл на грунте.
На «пятисотнике» в Барселоне 23-летний теннисист в первом круге выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны, а во втором уступил австралийцу Алексу Де Минору.
В Мадриде Фирнли выступил еще лучше — добрался до третьего раунда, где уступил Григору Димитрову (4:6, 6:7). Перед этим он остановил китайца Бу Юньчаокэтэ и чеха Томаша Махача.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.38, победу Фирнли букмекеры предлагают за 3.04.
Прогноз: скорее всего, Маттео выиграет, но при этом очень легко представить сценарий, при котором итальянец и британец проведут больше 20 геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.