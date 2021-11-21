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    Непростой дебют Шевченко в Серии А и победа «Мадрида»

    Экспресс дня 21 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 21 ноября
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    Карим Бензема
    В очередном экспрессе рассмотрим ближайшие матчи с участием «Реала» и «Ромы». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Дженоа» — «Рома»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Дженоа» проведет первый матч под руководством Андрея Шевченко. И это одна из главных интриг очередного тура Серии А.

    Украинцу досталась очень непростая команда. В этой игре Шевченко не сможет рассчитывать на ключевых исполнителей, в том числе Доменико Кришито и Маттиа Дестро, от которых очень зависит игра «Дженоа».

    «Рома» тоже в последнее время радует крайне редко, но эти две ситуации все равно сложно сравнивать. У Жозе Моуринью и близко нет таких кадровых проблем, как у Шевы.

  • Рядом с мечтой. Шевченко снова едет покорять Италию
  • Только теперь в качестве главного тренера и не в «Милане» (пока что)
  • 08/11/2021

    • Скорее всего, тренерская карьера Шевченко в Италии начнется с поражения. «Дженоа» пока что сложно на что-то рассчитывать в матчах с лучшими клубами Серии А.

    Ставка: победа «Ромы» за 1.69.

    «Гранада» — «Реал» Мадрид

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Реал» здорово провел конец октября и начало ноября, набрав в четырех матчах Ла Лиги 10 очков. Благодаря этому «Королевский клуб» находится на втором месте, отставая на одно очко от «Реал Сосьедада», который при этом провел на один матч больше.

    Также стоит отметить, что у «Реала» пять побед в семи гостевых матчах чемпионата Испании. Например, «Барселона» еще ни разу не побеждала на выезде.

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    «Гранада» плохо стартовала, но сейчас, похоже, начинает приходить в себя. Хозяева потерпели только одно поражение в пяти предыдущих матчах.

    Но все-таки встреча с «Реалом» это отдельная история, тут не всегда важно, как ты провел предыдущие матчи. Скорее всего, «Мадрид» наберет три очка.

    Ставка: победа «Реала» за 1.48.

    «Майнц» — «Кельн»

    Футбол. Чемпионат Германии

    В этой игре точно не будет скучно. Матчи с участием «Майнца» и «Кельна», как правило, получаются результативными.

    Один из тех случаев, когда логично ставить на голы. Только в одном из пяти предыдущих матчей между этими командами было забито меньше четырех мячей.

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    При этом «Кельн» до сих пор пропускал во всех гостевых матчах, а «Майнц» не смог забить только в одной домашней игре.

    Как минимум три мяча на двоих соперники должны забить.

    Ставка: обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.03.

    Общий коэффициент — 5.07.

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    Экспресс дня 21 ноября: прогноз, ставка (5.07), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Экспресс. Непростой дебют Шевченко в Серии А и победа «Мадрида»
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