«Монако» забронировал место в Лиге Чемпионов: «Лион» может остаться без еврокубков

Цена любой ошибки в этом матче могла стоить целого сезона вне еврокубков. Для «Монако» — это был шанс вернуться в Лигу чемпионов. Для «Лиона» — последний крючок, за который можно было уцепиться, чтобы не провалиться в таблице. Но уже с первых минут стало ясно: у одной команды — ясный план. У другой — тревожное ожидание чуда.
В дебюте гости даже казались опасными. Фофана носился по правому флангу, будто на поле не было оппонентов. Ляказетт бил — мимо, потом ещё раз — уже в ближний угол, но Кён был начеку. Настороженность «Монако» длилась минут двадцать. А затем всё стало по местам.
Прорыв Минамино и Закария
Такуми Минкамино — игрок, которого в Европе иногда забывают. Но его тайная роль в системе Ади Хюттера — не только в дриблинге или мобильности, он задаёт ритм. Именно он срывает равновесие, именно он создаёт искру. И вот на 62-й минуте — идеальный момент: пас Аклиуша, замах, финт — и Чалета-Цар отыгран. Удар в дальний — и Перри, до того казавшийся непроходимым, бессилен. 1:0. В этот миг «Монако» будто сбросил груз сомнений.
Но по-настоящему матч закрыл Денис Закария. Символ стойкости, лидер по умолчанию. Его гол — не просто удачная подача Камара и не просто мощный удар головой. Это был манифест. Он пришёл в зону, где нужно было взять на себя — и взял. Тессман не успел, Перри снова не выручил. 2:0.
Гол квалифицировал «Монако» в Лигу чемпионов. Он подытожил сезон Хюттера — тренера, которому Закария обязан своей карьерой, и с которым теперь делит свой самый важный клубный успех.
«Лион» в отложенной депрессии
А что «Лион»? Было желание — в глазах, в первых атаках. Было сопротивление — в подкатах Матича, в рывках Тальяфико. Но не было содержания. Ни четкого плана, ни смены темпа. Даже выход Шерки и Микаутадзе не изменил хода игры. Команда Пауло Фонсеки — на седьмом месте в трёх очках от зоны еврокубков за тур до конца.
Им теперь нужно не просто победить «Анже», а надеяться на осечки других. Символично, что даже в самом важном матче они остались в роли догоняющего.
Монегаскская зрелость
А «Монако» доказал, что способен побеждать даже без Головина, даже под давлением, даже против клуба, у которого не меньше желания. Победа не просто обеспечила место в Лиге чемпионов — она подтвердила, что проект Хюттера — полноправный участник главного еврокубка.
И, конечно, особенно хочется надеяться на то, что в следующем розыгрыше травмы не будут мучить Александра Головина — и он тоже сверкнёт на главной европейской арене.