«Монако» забронировал место в Лиге Чемпионов: «Лион» может остаться без еврокубков

Иногда всё складывается правильно — не только по счёту, но и по духу. «Монако» победил «Лион» в матче, где на кону стояла не только Лига чемпионов, но и право назвать себя командой, готовой к следующему шагу. Без истерик, без всплесков гения — с хладнокровием взрослой команды. Команды, которая знала, что ей нужно. И взяла это.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Лион 2:0 Голы: 1:0 Такуми Минамино (62'), 2:0 Денис Закария (68') Монако: Филипп Кён, Джордан Тезе (Вандерсон, 76'), Уилфрид Синго, Тило Керер, Каю Энрике, Магнес Аклиуше, Денис Закария (Кристиан Мависса, 86'), Ламин Камара (Сунгуту Магасса, 79'), Такуми Минамино (Крепин Дьятта, 86'), Брил Эмболо, Мика Биерет (Элисс Бен-Сегир, 76') Лион: Лукас Перри, Николас Тальяфико, Мусса Ньякат, Клинтон Мата (Дуйе Чалета-Цар, 22'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Тьяго Альмада, Жордан Верету (Жорж Микаутадзе, 76'), Таннер Тессманн, Неманья Матич (Райан Шерки, 65'), Александр Ляказетт, Малик Мартен Фофана Предупреждения: Клинтон Мата (9'), Jorge Maciel (42'), Тьяго Альмада (45 + 2'), Ламин Камара (59'), Крепин Дьятта (88'), Николас Тальяфико (90'), Мусса Ньякат (90 + 2')

Цена любой ошибки в этом матче могла стоить целого сезона вне еврокубков. Для «Монако» — это был шанс вернуться в Лигу чемпионов. Для «Лиона» — последний крючок, за который можно было уцепиться, чтобы не провалиться в таблице. Но уже с первых минут стало ясно: у одной команды — ясный план. У другой — тревожное ожидание чуда.

В дебюте гости даже казались опасными. Фофана носился по правому флангу, будто на поле не было оппонентов. Ляказетт бил — мимо, потом ещё раз — уже в ближний угол, но Кён был начеку. Настороженность «Монако» длилась минут двадцать. А затем всё стало по местам.

Монако – Лион afp.com

Прорыв Минамино и Закария

Такуми Минкамино — игрок, которого в Европе иногда забывают. Но его тайная роль в системе Ади Хюттера — не только в дриблинге или мобильности, он задаёт ритм. Именно он срывает равновесие, именно он создаёт искру. И вот на 62-й минуте — идеальный момент: пас Аклиуша, замах, финт — и Чалета-Цар отыгран. Удар в дальний — и Перри, до того казавшийся непроходимым, бессилен. 1:0. В этот миг «Монако» будто сбросил груз сомнений.

Монако — Лион afp.com

Но по-настоящему матч закрыл Денис Закария. Символ стойкости, лидер по умолчанию. Его гол — не просто удачная подача Камара и не просто мощный удар головой. Это был манифест. Он пришёл в зону, где нужно было взять на себя — и взял. Тессман не успел, Перри снова не выручил. 2:0.

Монако — Лион afp.com

Гол квалифицировал «Монако» в Лигу чемпионов. Он подытожил сезон Хюттера — тренера, которому Закария обязан своей карьерой, и с которым теперь делит свой самый важный клубный успех.

«Лион» в отложенной депрессии

А что «Лион»? Было желание — в глазах, в первых атаках. Было сопротивление — в подкатах Матича, в рывках Тальяфико. Но не было содержания. Ни четкого плана, ни смены темпа. Даже выход Шерки и Микаутадзе не изменил хода игры. Команда Пауло Фонсеки — на седьмом месте в трёх очках от зоны еврокубков за тур до конца.

Им теперь нужно не просто победить «Анже», а надеяться на осечки других. Символично, что даже в самом важном матче они остались в роли догоняющего.

Монако — Лион afp.com

Монегаскская зрелость

А «Монако» доказал, что способен побеждать даже без Головина, даже под давлением, даже против клуба, у которого не меньше желания. Победа не просто обеспечила место в Лиге чемпионов — она подтвердила, что проект Хюттера — полноправный участник главного еврокубка.

Календарь и таблица Лиги 1

И, конечно, особенно хочется надеяться на то, что в следующем розыгрыше травмы не будут мучить Александра Головина — и он тоже сверкнёт на главной европейской арене.