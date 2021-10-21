В экспрессе на четверг рассмотрим два матча испанской Сегунды, а также один поединок второго шведского дивизиона. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Альмерия» — «Реал Сосьедад (Б)»

Футбол. Чемпионат Испании

По потерянным очкам «Альмерия» является лидером второго испанского дивизиона. Сейчас она идет третьей, но в случае победы в этой игре она поднимется на первую строку в турнирной таблице.

Андалузцы неудачно провели свои две последние встречи чемпионата, набрав в них только один балл, сыграв вничью с «Лас-Пальмасом» 1:1 дома, также они проиграли в гостях «Эйбару» 0:1. Перед этим коллектив выиграл три поединка подряд.

Вторая команда «Реал Сосьедада», поднявшаяся в прошлом сезоне из третьей лиги, в данном розыгрыше Сегунды идет вблизи зоны вылета, опережая ее всего на два пункта.

К данному поединку коллектив подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой он раз победил и дважды сыграл вничью. До этого он шесть встреч подряд не побеждал, поровну поделив в данном отрезке фиаско и мировые.

Андалузцы не имеют право терять очки с одним из претендентов на вылет. В общем, здесь ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «Альмерии» за 1.54.

«Сарагоса» — «Понферрадина»

Футбол. Чемпионат Испании

«Сарагоса» разместилась вблизи зоны вылета, опережая ее всего на один балл. Отметим, что он за десять игр она семь раз сыграла вничью при двух фиаско и всего одной виктории.

К данному поединку арагонцы подходят с 6-матчевой серией из мировых результатов, все которые были низовыми. В минувшем туре они поделили очки на выезде с «Малагой», сыграв 1:1.

«Понферрадина» идет на текущий момент на четвертой позиции и в случае успеха в этой игре поднимется на пару строк выше.

Коллектив также захлестнула ничейная чехарда. Он свои последние три встречи свел мировыми результатами, а перед этим проиграл один поединок.

Арагонцы на своей арене редко кому уступают и на этот раз как минимум не должны проиграть, ведь их соперник не особо удачен вне родных стен.

Ставка: 1Х за 1.49.

ГАИС — «Эскильстуна»

Футбол. Чемпионат Швеции

ГАИС на данный момент находится в опасной зоне, но от безопасной строки коллектив отстает всего лишь на одно очко. В случае же победы в этой игре он значительно поднимется по турнирке.

Клуб из Гетеборга уступил в своих двух последних играх, однако пред этим он в пяти проведенных встречах добился трех викторий при одной мировой и одном фиаско.

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«Эскильстуна» имеет на одни зачетный пункт больше, чем предстоящий противник и идет на 12-й безопасной строки, но опасную зону опережает незначительно.

Команда не может победить на протяжении последних шести встреч, поровну поделив в данном отрезке мировые и поражения, два из которых состоялись в прошлых турах.

У «Эскильстуна» ужасная гостевая статистика в этом первенстве (3 ничьи и 8 поражений), и поэтому в данной игре ставим на викторию хозяев с 0 форой.

Ставка: победа ГАИСа с форой 0 за 1.68.

Общий коэффициент — 3.85.