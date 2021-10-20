20 октября состоятся матчи в испанской Сегунде, а также пройдет одна игра в литовском первенстве. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вальядолид» — «Ибица»

Футбол. Чемпионат Испании

«Вальядолид», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в текущем розыгрыше Сегунды пока идет в середине турнирной таблицы, но от зоны плей-офф отстает всего на два пункта.

К данной игре коллектив подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, где было две ничьи и две виктории, одна из них состоялась в минувшем туре в гостях над «Леганесом» 2:0.

«Ибица» же по итогам прошлого сезона поднялась из третьего испанского дивизиона. В Сегунде она на текущий момент находится во второй половине турнирки, незначительно опережая зону вылета.

Островитяне к данной встрече подходят с 3-матчевой серией из поражений, все которые были с разницей в два и более мяча. Накануне они уступили дома середняку «Мирандесу» со счетом 0:2.

Еще недавний представитель элиты на своей арене должен справиться с новичком Сегунды, который в последнее время только проигрывал.

Ставка: победа «Вальядолида» за 1.78.

«Алькоркон» — «Леганес»

Футбол. Чемпионат Испании

«Алькоркон» — главный аутсайдер текущего розыгрыша Сегунды. После 10 игр у него только шесть баллов и отставание от безопасной позиции уже составляет четыре пункта.

Коллектив за всю турнирную дистанцию одержал две виктории и восемь раз проиграл. На выходных он минимально в Хихоне уступил «Спортингу» 0:1, а ранее обыграл с таким же счетом дома новичка «Бургос».

«Леганес» в прошлом сезоне вел борьбу за повышение в классе, а в этом розыгрыше Сегунды он пока идет в зоне вылета, отставая от безопасной позиции на всего на балл.

В минувшем туре «огурцы» потерпели домашнее фиаско от «Вальядолида» 0:2, что стало для них вторым поражением подряд, а до этого они не уступали на протяжении трех встреч, дважды победив за этот период.

Хоть «Леганес» и идет так низко, но у команды все-таки неплохой потенциал и главному аутсайдеру «огурцы» проиграть точно не должны.

Ставка: Х2 за 1.55.

«Кауно Жалгирис» — «Джюгас Тельшяй»

Футбол. Чемпионат Литвы

«Кауно Жалгирис» еще предстоит отстоять свою третью еврокубковую строку. За шесть туров до финиша литовского первенства коллектив опережает ближайшего преследователя на четыре очка.

Команда за последние четыре матча чемпионата смогла выиграть три встречи и раз сыграть вничью. В минувшем туре она на выезде не без проблем справилась с одним из середняков первенства, победив 2:1.

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А вот «Джюгас Тельшяй» еще предстоит отстаивать свое место в элите литовского футбола. На текущий момент коллектив опережает опасную зону на четыре пункта.

Коллектив в рамках первенства страны не проигрывает уже на протяжении четырех матчей, сперва раз победив в данном отрезке, а затем трижды подряд сыграв вничью.

«Кауно Жалгирис» посильнее своего предстоящего противника и на своем поле должен брать три очка.

Ставка: победа «Кауно Жалгирис» за 1.54.

Итоговый коэффициент — 4.24.