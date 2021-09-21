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    Уверенные выигрыши «Аякса» и «Бешикташа»

    Экспресс дня 21 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Аякс»
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотри поединки чемпионатов Нидерландов и Турции, а также одну игру Кубка Ирландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Фортуна» — «Аякс»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов

    «Фортуна» текущий чемпионат Нидерландов начала хорошо, выиграв в родных стенах у «Твенте», но затем хорошими результатами она похвастаться не может.

    Следом клуб из Ситтарда сыграл вничью, а в последующих двух встречах только терпел неудачи, и тем самым находится внизу турнирной таблицы неподалеку от зоны вылета.

    «Аякс» является действующим чемпионом Нидерландов. В этом сезоне амстердамцы точно намерены защитить свой титул. Сейчас они лидируют, но конкуренты пока находятся совсем рядом.

    В текущем сезоне «божьи сыновья» еще не знали горечи поражений. А в двух своих последних встречах они наколотили аж 14 голов, разгромив в Лиссабоне 5:1 «Спортинг» в ЛЧ и дома «Камбур» 9:0 в чемпионате.

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    • Даже в родных стенах коллектив из Ситтада не в состоянии тягаться в великолепным «Аяксом», поэтому в этом матче ставим с форой -2 на гостей.

    Ставка: победа «Аякса» с форой (-2) за 1.92.

    «Бешикташ» — «Адана Демирспор»

    Футбол. Чемпионат Турции

    «Бешикташ», ставший в прошлом сезоне чемпионом Турции, и в этом первенстве лидирует. За пять первых туров он добыл четыре виктории и одну встречу свел вничью.

    В минувшем игровом дне стамбульцы переиграли в гостях крепкую «Антальяспор» со счетом 2:1, а немного ранее они потерпели пока единственное поражение в сезоне, уступив дома дортмундской «Боруссии» 1:2 в ЛЧ.

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    «Адана Демирспор» в прошлом сезоне стала победителем первого турецкого дивизиона и повысилась в классе. И пока в элите она выступает неплохо, заработав в пяти играх пять баллов.

    Начал коллектив первенство с 4-матчевой безвыигрышной серией, где по два раза уступал и играл вничью, после чего он одержал первую викторию в сезоне, одолев дома 3:1 «Ризеспор».

    Действующий чемпион в родных стенах должен справиться с новичком, выиграв минимум с разницей в один мяч.

    Ставка: победа «Бешикташа» с форой (-1) за 1.69.

    «Дандолк» — «Финн Хэрпс»

    Футбол. Кубок Ирландии

    Действующий чемпион Ирландии проваливает текущий сезон, идя сейчас в зоне стыков, но от безопасной строки отстает всего на балл.

    У «Дандолка» только одна победа за последние девять встреч, которая пришлась на кубковый турнир. Еще команда шесть раз проиграла и дважды сыграла вничью. Одна из мировых состоялась с предстоящим противником в их первом матче Кубка — 3:3.

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    «Финн Хэрпс» на своем уровне проводит сезон, ведя борьбу за сохранение прописки в элитном ирландском дивизионе. Сейчас коллектив опережает опасную зону на пять баллов.

    Коллектив неплохо выступает в последнее время. За девять минувших встреч он только раз уступил, еще два раза он сыграл вничью и добыл шесть викторий.

    У «Дандолка» только через Кубок остается надежда пробиться в еврокубки. И наверняка чемпион приложит максимум усилий для прохода в следующий раунд.

    Ставка: проход «Дандолка» за 1.54.

    Общий коэффициент — 4.99.

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    Экспресс дня 21 сентября: прогноз, ставка (4.99), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Экспресс. Уверенные выигрыши «Аякса» и «Бешикташа»
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