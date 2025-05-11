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    Гауфф не составит труда обыграть соперницу?

    Гауфф — Линетт. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир в Риме 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Линетт
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    Коко Гауфф
    Американка Коко Гауфф сыграет против полячки Магды Линетт в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдёт 11 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Линетт, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 11 Мая 2025 года

    Кори Гауфф

  • США
    •  Кори Гауфф 14:00 Магда Линетт

    Магда Линетт

  • Польша
    •

    Гауфф

    Коко Гауфф начала выступление в Риме со второго раунда, так как теннисистка из США занимает 3 место в рейтинге WTA, уступая лишь беларуске Соболенко и полячке Свентек.

    Во втором раунде Гауфф в трёх сетах обыграла канадку Викторию Мбоко (3:6, 6:2, 6:3).

    В матче с Мбоко американка два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 13.

    Прогнозы на теннис

    Отметим, что сезон на грунте для Гауфф проходит успешно, в Мадриде спортсменка дошла до финала, в котором уступила первой ракетке Арине Соболенко из Беларуси (3:6, 6:7).

    Линетт

    Магда Линетт в Риме также сыграла одну встречу, выиграв у Марии Саккари из Греции (1:6, 6:4, 6:1). На корте девушки провели 2 часа 9 минут.

  • Шнайдер обыграла Кристиан и вышла в 1/8 финала на турнире в Риме
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    • За это время полячка один раз подала навылет, двойных ошибок не допускала и реализовала
    четыре брейк-пойнта.

    К слову, Линетт удалось взять реванш у Саккари за поражение на «тысячнике» в Мадриде, который прошел 25 апреля, а поединок в Риме состоялся 9 мая.

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    На данный момент Магда Линетт занимает 32 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.15, Линетт букмекеры предлагают за 5.55.

    Прогноз: В этом теннисном сезоне Линетт уже обыгрывала Гауфф, было это на турнире в Майами, есть вероятность, что третья ракетка сможет взять реванш у польской соперницы и пройдёт в следующий круг «тысячника» в Риме.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гауфф — Линетт?

    Матч Гауфф — Линетт состоится 11 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Гауфф — Линетт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гауфф — Линетт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гауфф — Линетт?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гауфф — Линетт?

    Коэффициенты букмекеров: : На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.15, Линетт букмекеры предлагают за 5.55.

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