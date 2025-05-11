Гауфф — Линетт. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир в Риме 11 мая 2025 года

Американка Коко Гауфф сыграет против полячки Магды Линетт в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдёт 11 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Линетт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гауфф

Коко Гауфф начала выступление в Риме со второго раунда, так как теннисистка из США занимает 3 место в рейтинге WTA, уступая лишь беларуске Соболенко и полячке Свентек.

Во втором раунде Гауфф в трёх сетах обыграла канадку Викторию Мбоко (3:6, 6:2, 6:3).

В матче с Мбоко американка два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 13.

Прогнозы на теннис

Отметим, что сезон на грунте для Гауфф проходит успешно, в Мадриде спортсменка дошла до финала, в котором уступила первой ракетке Арине Соболенко из Беларуси (3:6, 6:7).

Линетт

Магда Линетт в Риме также сыграла одну встречу, выиграв у Марии Саккари из Греции (1:6, 6:4, 6:1). На корте девушки провели 2 часа 9 минут.

За это время полячка один раз подала навылет, двойных ошибок не допускала и реализовала

четыре брейк-пойнта.

К слову, Линетт удалось взять реванш у Саккари за поражение на «тысячнике» в Мадриде, который прошел 25 апреля, а поединок в Риме состоялся 9 мая.

На данный момент Магда Линетт занимает 32 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.15, Линетт букмекеры предлагают за 5.55.

Прогноз: В этом теннисном сезоне Линетт уже обыгрывала Гауфф, было это на турнире в Майами, есть вероятность, что третья ракетка сможет взять реванш у польской соперницы и пройдёт в следующий круг «тысячника» в Риме.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 1.85.