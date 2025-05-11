Урал — Уфа. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Первая лига, 11 мая 2025 года

11 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Уфа». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Уфа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Урал»

Турнирное положение: Уральцы весьма близки к провалу. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.

При этом «Урал» на 6 очков отстает от зоны стыков. А вот в ворота соперников команда настреляла всего 43 мяча в 31 матче первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Уральцы уступили «Родине» (2:3).

До того команда была бита еще и «Балтикой» (2:5). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Торпедо» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Урал» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Уральцы нынче угодили в психологическую яму. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

Матчи с «Уфой» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Урал» победил 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Уральцы будут до конца бороться за выход в стыки.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы сражаются за выживание в первой лиге. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

Причем «Уфа» на 6 очков опережает зону вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 31 поединке.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Уфимцы переиграли «Нефтехимик» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Шиннику» (1:0). А вот поединок с «Родиной» завершился досадным поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Уфимцы явно не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 28 мячей в 31 сыгранном матче.

При этом «Уфа» на данном этапе выглядит весьма монолитно. Да и в двух своих последних поединках уфимцы победили.

Уфимцы в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и уральцев команда не может обыграть уже практически три года.

Безусловно, номинальные гости намерены продолжить свой победный путь. Команда Омари Тетрадзе имеет комфортный отрыв от зоны вылета, и теперь постарается обеспечить себе спокойную жизнь.

Статистика для ставок

Уфимцы в среднем забивают реже гола за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Уфимцы победили в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 7.36.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.

Прогноз: Уральцы по именам выглядят в разы мощнее соперника, плюс еще сражаются за повышение в классе.

Команда Олега Шатова всеми силами бьется за топ-4, и уж точно начнет поединок в агрессивных атаках.

Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28