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    «Урал» быстро добьется своего

    Урал — Уфа. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Первая лига, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Уфа»
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    Мингиян Бевеев
    11 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Уфа». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Уфа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 11 Мая 2025 года

    Урал

  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Уфа

    Уфа

  • Уфа
    •

    «Урал»

    Турнирное положение: Уральцы весьма близки к провалу. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Урал» на 6 очков отстает от зоны стыков. А вот в ворота соперников команда настреляла всего 43 мяча в 31 матче первенства.

    Урал — Уфа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Уральцы уступили «Родине» (2:3).

    До того команда была бита еще и «Балтикой» (2:5). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Торпедо» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Урал» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 14.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Уральцы нынче угодили в психологическую яму. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

    Матчи с «Уфой» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Урал» победил 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Уральцы будут до конца бороться за выход в стыки.

    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы сражаются за выживание в первой лиге. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Уфа» на 6 очков опережает зону вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 31 поединке.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Уфимцы переиграли «Нефтехимик» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Шиннику» (1:0). А вот поединок с «Родиной» завершился досадным поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Уфимцы явно не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 28 мячей в 31 сыгранном матче.

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    При этом «Уфа» на данном этапе выглядит весьма монолитно. Да и в двух своих последних поединках уфимцы победили.

    Уфимцы в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и уральцев команда не может обыграть уже практически три года.

    Безусловно, номинальные гости намерены продолжить свой победный путь. Команда Омари Тетрадзе имеет комфортный отрыв от зоны вылета, и теперь постарается обеспечить себе спокойную жизнь.

    Статистика для ставок

    • Уфимцы в среднем забивают реже гола за матч

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • Уфимцы победили в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 7.36.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.

    Прогноз: Уральцы по именам выглядят в разы мощнее соперника, плюс еще сражаются за повышение в классе.

    Команда Олега Шатова всеми силами бьется за топ-4, и уж точно начнет поединок в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Урал — Уфа?

    Матч Урал — Уфа состоится 11 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Урал — Уфа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Урал — Уфа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Урал — Уфа?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Урал — Уфа?

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 7.36.

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