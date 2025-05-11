Музетти — Накашима. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против американца Брэндона Накашимы в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Накашима, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Музетти

В стартовом матче Лоренцо, как и ожидалось, одержал уверенную победу над финном Отто Виртаненом — 6:3, 6:2.

Итальянский теннисист выиграл десять из последних 12-ти матчей.

В апреле Музетти дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло. В решающем матче проиграл Карлосу Алькарасу (6:3, 1:6, 0:6). Главной причиной поражения стала травма ноги.

Прогнозы на теннис

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Музетти остановился в шаге от финала, уступив в 1/2-й британцу Джеку Дрейперу.

По итогам турнира в столице Испании Лоренцо дебютировал в топ-10.

Накашима

Брэндон тем временем до сих пор не провел ни одного матча на этой неделе.

Американец попал в число сеяных, которые пропускали первый круг, а во втором его соперником должен был стать австралиец Джордан Томпсон, который снялся незадолго до матча.

В Мадриде Накашима дошел до 1/8 финала — выиграл у Себастьяна Офнера и Флавио Коболли, после чего уступил Даниилу Медведеву (6:3, 1:6, 4:6).

В апреле Накашима дошел до полуфинала на грунтовом турнире в Хьюстоне и не выиграл ни одного матча в Монте-Карло и Барселоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.29, победу Накашимы букмекеры предлагают за 3.60.

Прогноз: в прошлом году Лоренцо обыграл Брэндона на траве в Лондоне — 6:4, 4:6, 6:4. Через несколько месяцев американец взял реванш, победив итальянца на US Open. Теперь они встретятся на грунте, и на этом покрытии Накашима вряд ди сильно удивит дебютанта топ-10.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти в двух сетах за 1.88.