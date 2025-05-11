ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Ледяхов«Алонсо уже доказал, что готов работать в Мадриде». Ледяхов — о возможной смене главного тренера «Реала» Николай Писарев«Ничьей с ЦСКА достаточно, чтобы "Краснодар" потерял уверенность». Писарев — о 28-м туре РПЛ Чехия в драматичном матче обыграла ФинляндиюЧМ-2025. Драма чемпионов, скромный старт финнов, рабочие победы фаворитов
    Все новости спорта

    Музетти снова проиграет Накашиме?

    Музетти — Накашима. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Мастерс в Риме 11 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Лоренцо Музетти Прогнозы на Брэндон Накасима
    Прогноз и ставки на Музетти — Накашима
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против американца Брэндона Накашимы в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Накашима, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Мужчины 11 Мая 2025 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 12:00 Брэндон Накасима

    Брэндон Накасима

  • США
    •

    Музетти

    В стартовом матче Лоренцо, как и ожидалось, одержал уверенную победу над финном Отто Виртаненом — 6:3, 6:2.

    Итальянский теннисист выиграл десять из последних 12-ти матчей.

    В апреле Музетти дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло. В решающем матче проиграл Карлосу Алькарасу (6:3, 1:6, 0:6). Главной причиной поражения стала травма ноги.

    Прогнозы на теннис

    На недавнем «тысячнике» в Мадриде Музетти остановился в шаге от финала, уступив в 1/2-й британцу Джеку Дрейперу.

    По итогам турнира в столице Испании Лоренцо дебютировал в топ-10.

    Накашима

    Брэндон тем временем до сих пор не провел ни одного матча на этой неделе.

    Американец попал в число сеяных, которые пропускали первый круг, а во втором его соперником должен был стать австралиец Джордан Томпсон, который снялся незадолго до матча.

    В Мадриде Накашима дошел до 1/8 финала — выиграл у Себастьяна Офнера и Флавио Коболли, после чего уступил Даниилу Медведеву (6:3, 1:6, 4:6).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    В апреле Накашима дошел до полуфинала на грунтовом турнире в Хьюстоне и не выиграл ни одного матча в Монте-Карло и Барселоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.29, победу Накашимы букмекеры предлагают за 3.60.

    Прогноз: в прошлом году Лоренцо обыграл Брэндона на траве в Лондоне — 6:4, 4:6, 6:4. Через несколько месяцев американец взял реванш, победив итальянца на US Open. Теперь они встретятся на грунте, и на этом покрытии Накашима вряд ди сильно удивит дебютанта топ-10.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти в двух сетах за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Музетти — Накашима?

    Матч Музетти — Накашима состоится 11 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Музетти — Накашима?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Музетти в двух сетах .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Музетти — Накашима?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Музетти в двух сетах » с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Музетти — Накашима?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Музетти — Накашима?

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.29, победу Накашимы букмекеры предлагают за 3.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Киз — Стернс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Пол — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Берреттини — Фирнли
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Словения — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  1.98
  • Прогноз на матч Норвегия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шнайдер — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мартинес — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бублик — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Коллинз — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Оренбург — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Валенсия — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Йонг — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Паолини — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Музетти — Накашима: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 11.05.202512:00. Музетти снова проиграет Накашиме?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры