Леганес — Эспаньол. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Ла Лига, 11 мая 2025 года

Леганес
Эспаньол
«Леганес»
Турнирное положение: «Пепинерос» бьются за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 19 место в турнирной таблице.
При этом «Леганес» набрал 31 зачетный балл в 34 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч.
Леганес — Эспаньол: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пепинерос» не уступили «Севилье» (2:2).
До того команда не смогла переиграть «Жирону» (1:1). При этом чуть ранее она расписала сухой паритет с «Мальоркой».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 ничьих. В этих поединках «Леганес» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Хави Эрнандес — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Пепинерос» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает с начала марта.
Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Леганес» победил 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пепинерос» на четыре очка отстают от спасительной 17 позиции.
«Эспаньол»
Турнирное положение: Каталонцы уже почти обеспечили себе спокойную жизнь. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Эспаньол» на 7 очков оторвался от опасной зоны. При этом в собственные ворота команда пропустила 44 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Попугаи» проиграли «Бетису» (1:2).
До того команда минимально уступила «Вильярреалу» (0:1). А вот поединок с «Валенсией» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Брайан Оливан — травмирован. Омар Эль-Хиляли — дисквалифицирован.
Состояние команды: Каталонцы на данном этапе несколько притормозили. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.
При этом «Эспаньол» не преуспевает в плане реализации. Каталонцы настреляли 36 мячей в 34 поединках Ла Лиги.
В кадровом плане у команды вполне позитивная ситуация. Зато привычно эффективен Хавьер Пуадо, на счету которого 11 забитых мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Эспаньол» выглядит куда предпочтительнее еще более нестабильного оппонента
Статистика для ставок
- «Эспаньол» уже 4 года не может обыграть «пепинерос»
- «Леганес» не побеждает с начала марта
- «Эспаньол» уступил в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Леганес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Динамо Мх — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.00Монако — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Каталонцы намерены прервать свой неудачный сериал, да и «Леганес» давненько не побеждает.
«Эспаньол» способен поднатореть в плане реализации, да и оборона «Леганеса» частенько совершает результативные сбои.
Ставка: Победа «Эспаньола» за 3.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.00