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    «Пепинерос» ждет коллизия?

    Леганес — Эспаньол. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Ла Лига, 11 мая 2025 года

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    «Леганес»
    11 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Эспаньол». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Эспаньол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Мая 2025 года

    Леганес

  • Леганес
    •  Леганес 15:00 Эспаньол

    Эспаньол

  • Барселона
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    «Леганес»

    Турнирное положение: «Пепинерос» бьются за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 19 место в турнирной таблице.

    При этом «Леганес» набрал 31 зачетный балл в 34 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч.

    Леганес — Эспаньол: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пепинерос» не уступили «Севилье» (2:2).

    До того команда не смогла переиграть «Жирону» (1:1). При этом чуть ранее она расписала сухой паритет с «Мальоркой».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 ничьих. В этих поединках «Леганес» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Хави Эрнандес — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Пепинерос» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает с начала марта.

    Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Леганес» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пепинерос» на четыре очка отстают от спасительной 17 позиции.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Каталонцы уже почти обеспечили себе спокойную жизнь. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Эспаньол» на 7 очков оторвался от опасной зоны. При этом в собственные ворота команда пропустила 44 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Попугаи» проиграли «Бетису» (1:2).

    До того команда минимально уступила «Вильярреалу» (0:1). А вот поединок с «Валенсией» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Брайан Оливан — травмирован. Омар Эль-Хиляли — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Каталонцы на данном этапе несколько притормозили. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.

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    При этом «Эспаньол» не преуспевает в плане реализации. Каталонцы настреляли 36 мячей в 34 поединках Ла Лиги.

    В кадровом плане у команды вполне позитивная ситуация. Зато привычно эффективен Хавьер Пуадо, на счету которого 11 забитых мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Эспаньол» выглядит куда предпочтительнее еще более нестабильного оппонента

    Статистика для ставок

    • «Эспаньол» уже 4 года не может обыграть «пепинерос»

    • «Леганес» не побеждает с начала марта

    • «Эспаньол» уступил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Леганес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

    Прогноз: Каталонцы намерены прервать свой неудачный сериал, да и «Леганес» давненько не побеждает.

    «Эспаньол» способен поднатореть в плане реализации, да и оборона «Леганеса» частенько совершает результативные сбои.

    Ставка: Победа «Эспаньола» за 3.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Леганес — Эспаньол?

    Матч Леганес — Эспаньол состоится 11 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Леганес — Эспаньол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Леганес — Эспаньол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Леганес — Эспаньол?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Леганес — Эспаньол?

    Коэффициенты букмекеров: «Леганес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.20.

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    Леганес — Эспаньол: прогноз и ставка за 3.20, статистика, коэффициенты матча 11.05.202515:00. «Пепинерос» ждет коллизия?
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