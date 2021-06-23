В новом экспрессе рассмотрим два матча чемпионата Финляндии, а также игру с участием «Пахтакора».

«Ильвес» — «Интер» Турку

Футбол. Чемпионат Финляндии

«Ильвес» просто ужасно проводит июнь. В этом месяце хозяева до сих пор не набрали ни одного очка.

Все началось с гостевого поражения от «Лахти», после чего «Ильвес» проиграл СЙК и ХИК. В турнирной таблице клуб из Тампере опустился на седьмое место.

Тем временем «Интер» продолжает создавать видимость борьбы с ХИК за чемпионство. Отставание от лидера составляет четыре очка.

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«Интер» одержал шесть побед в семи последних матчах. Исключением на этом отрезке стала лишь гостевая игра с «КуПС», завершившаяся поражением со счетом 0:1.

В общем, «Ильвес», скорее всего, в предстоящем матче как минимум не проиграет.

Ставка: победа «Ильвеса» с форой (0) за 1.66.

«Лахти» — ХИФК

Футбол. Чемпионат Финляндии

В Лахти встретятся соседи по турнирной таблице. ХИФК после семи сыгранных матчей находится на четвертом месте, а хозяева — на пятом.

Но тут, прежде всего, надо отметить, что «Лахти», по всей видимости, сейчас в очень неплохой форме. В четырех предыдущих матчах эта команда набрала 10 очков и забила восемь мячей.

Впрочем, и ХИФК тоже неплохо провел недавние матчи. В четырех предыдущих встречах гости набрали девять очков. Поражением завершилась только игра против «Интера».

В этом матче лучше сделать ставку на голы. Очень вероятно, что команды обменяются забитыми мячами.

Ставка: обе команды забьют за 1.84.

«Пахтакор» — «Андижан»

Футбол. Чемпионат Узбекистана

Легендарный «Пахтакор» возглавляет турнирную таблицу после девяти сыгранных матчей. Клуб из Ташкента одержал семь побед и ни разу не проиграл.

Отобрать очки у действующего чемпиона смогли только «Туран» и «Согдиана», которая находится на втором месте.

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В текущем чемпионате «Пахтакор» только в одном матче пропустил больше одного мяча.

«Андижан» занимает предпоследнее место. Серия поражений гостей составляет уже пять матчей, в которых они пропустили уже 12 мячей.

Как ни крути, а здесь все предельно ясно.

Ставка: победа «Пахтакора» с форой (-1,5) за 1.77.

Общий коэффициент — 5.55.