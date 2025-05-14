Жаке — Прижмич. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Загребе 14 мая 2025 года

Француз Кириан Жаке сыграет против хорвата Дино Прижмича во втором круге турнира в Загребе. Матч пройдёт 14 мая, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Жаке — Прижмич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Жаке

Кириан Жаке в двух сетах обыграл соотечественника Юго Бланше (7:6, 6:3). На корте соперники провели 1 час 47 минут.

Французский теннисист пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта.

Отметим, что Кириан Жаке одержал две победы в последних пяти матчах.

Прогнозы на теннис

В рейтинге ATP занимает 150 место Кириан Жаке.

Прижмич

1 час и 2 минуты игрового времени потребовалось хорватскому теннисисту, чтобы выиграть у боснийца Мирзы Башича, отдав сопернику лишь три гейма (6:1, 6:2).

Прижмич семь раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. В последних пяти матчах Дино Прижмич одержал три победы.

Буквально до выступления в Загребе Прижмич сыграл в итальянской Барлетте, где провел три встречи, но остановился на самых ранних стадиях турнира.

Дино Прижмич занимает 334 место в ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Прижмича в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Жаке букмекеры предлагают за 2.30.

Прогноз: Кириан Жаке наголову сильнее своего соперника, француз не должен встретить сопротивление и спокойно пройдет в четвертьфинал Челленджера в Загребе.

Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 2.30.