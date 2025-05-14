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    Жаке сможет обыграть соперника?

    Жаке — Прижмич. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Загребе 14 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Жаке — Прижмич
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    Кириан Жаке
    Француз Кириан Жаке сыграет против хорвата Дино Прижмича во втором круге турнира в Загребе. Матч пройдёт 14 мая, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Жаке — Прижмич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Жаке

    Кириан Жаке в двух сетах обыграл соотечественника Юго Бланше (7:6, 6:3). На корте соперники провели 1 час 47 минут.

    Французский теннисист пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта.

    Отметим, что Кириан Жаке одержал две победы в последних пяти матчах.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге ATP занимает 150 место Кириан Жаке.

    Прижмич

    1 час и 2 минуты игрового времени потребовалось хорватскому теннисисту, чтобы выиграть у боснийца Мирзы Башича, отдав сопернику лишь три гейма (6:1, 6:2).

    Прижмич семь раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. В последних пяти матчах Дино Прижмич одержал три победы.

    Буквально до выступления в Загребе Прижмич сыграл в итальянской Барлетте, где провел три встречи, но остановился на самых ранних стадиях турнира.

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    Дино Прижмич занимает 334 место в ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Прижмича в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Жаке букмекеры предлагают за 2.30.

    Прогноз: Кириан Жаке наголову сильнее своего соперника, француз не должен встретить сопротивление и спокойно пройдет в четвертьфинал Челленджера в Загребе.

    Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Жаке — Прижмич?

    Матч Жаке — Прижмич состоится 14 мая 2025 года в 12:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Жаке — Прижмич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Жаке — Прижмич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Жаке — Прижмич?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Жаке — Прижмич?

    Коэффициенты букмекеров: : На Прижмича в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Жаке букмекеры предлагают за 2.30.

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    Жаке — Прижмич: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 14.05.202512:30. Жаке сможет обыграть соперника?
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