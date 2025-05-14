Жаке — Прижмич. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Загребе 14 мая 2025 года

Жаке
Кириан Жаке в двух сетах обыграл соотечественника Юго Бланше (7:6, 6:3). На корте соперники провели 1 час 47 минут.
Французский теннисист пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта.
Отметим, что Кириан Жаке одержал две победы в последних пяти матчах.
В рейтинге ATP занимает 150 место Кириан Жаке.
Прижмич
1 час и 2 минуты игрового времени потребовалось хорватскому теннисисту, чтобы выиграть у боснийца Мирзы Башича, отдав сопернику лишь три гейма (6:1, 6:2).
Прижмич семь раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. В последних пяти матчах Дино Прижмич одержал три победы.
Буквально до выступления в Загребе Прижмич сыграл в итальянской Барлетте, где провел три встречи, но остановился на самых ранних стадиях турнира.
Дино Прижмич занимает 334 место в ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Прижмича в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Жаке букмекеры предлагают за 2.30.
Прогноз: Кириан Жаке наголову сильнее своего соперника, француз не должен встретить сопротивление и спокойно пройдет в четвертьфинал Челленджера в Загребе.
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Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 2.30.