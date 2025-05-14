Оклахома — Денвер. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 14 мая 2025 года

«Оклахома»
Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.
Последние матчи: «Оклахоме» удалось во второй раз догнать «Денвер» в серии (92:87). Ключевую роль в победном матче сыграл Шэй Гилджес-Александер, отправив в кольцо соперника 25 очков.
Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Оклахома» одержала три победы.
«Денвер»
Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф «Денвер» «Лос-Анджелес Клипперс» лишь в седьмой встрече (4:3 — победа в серии).
Последние матчи: «Денвер» во второй раз упустил преимущество в дуэли с «Оклахомой». Лучшим игроком матча стал Никола Йокич, который оформил дабл-даблиз 27 очков и 13 подборов.
Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Денвер» одержал три победы
Статистика для ставок
- «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции
- «Денвер» занял 4 место в Западной конференции
- «Денвер» vs «Оклахома» (счёт в серии 2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Денвера» — 4.85.
ТБ 220.5 и ТМ 220.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Оклахома» дважды отыгралась в противостоянии с «Денвером», этом может положительно сказаться на игре «громобойцев». Ожидаем новой победы со стороны «громобойцев».
Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 1.90.