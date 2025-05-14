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    «Оклахома» выйдет вперёд в серии?

    Оклахома — Денвер. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 14 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Денвер»
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    «Голден Стэйт» — «Оклахома»
    В пятом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 14 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Оклахома»

    Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

    Последние матчи: «Оклахоме» удалось во второй раз догнать «Денвер» в серии (92:87). Ключевую роль в победном матче сыграл Шэй Гилджес-Александер, отправив в кольцо соперника 25 очков.

    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Оклахома» одержала три победы.

    «Денвер»

    Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф «Денвер» «Лос-Анджелес Клипперс» лишь в седьмой встрече (4:3 — победа в серии).

    Последние матчи: «Денвер» во второй раз упустил преимущество в дуэли с «Оклахомой». Лучшим игроком матча стал Никола Йокич, который оформил дабл-даблиз 27 очков и 13 подборов.

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Денвер» одержал три победы

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Денвер» занял 4 место в Западной конференции

    • «Денвер» vs «Оклахома» (счёт в серии 2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Денвера» — 4.85.

    ТБ 220.5 и ТМ 220.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Оклахома» дважды отыгралась в противостоянии с «Денвером», этом может положительно сказаться на игре «громобойцев». Ожидаем новой победы со стороны «громобойцев».

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оклахома — Денвер?

    Матч Оклахома — Денвер состоится 14 мая 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оклахома — Денвер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Оклахомы» (-10.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оклахома — Денвер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Оклахомы» (-10.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оклахома — Денвер?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оклахома — Денвер?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Денвера» — 4.85.

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    Оклахома — Денвер: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 14.05.202504:30. «Оклахома» выйдет вперёд в серии?
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