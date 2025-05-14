Кукушкин — Котов. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Бордо 14 мая 2025 года

Кукушкин
Михаил провел в этом году уже 23 матча. На этом отрезке у него 12 побед и 11 поражений.
Но дело в том, что на уровне основной сетки теннисист из Казахстан выиграл лишь пять матчей.
При этом в текущем сезоне Кукушкин смог пройти квалификацию только на одном турнире ATP — в январе в австралийском Брисбене.
В начале мая Кукушкин прошел первый раунд на «челленджере» в Праге, но потом по какой-то причине не смог выйти на матч второго круга. То же самое было и на апрельском турнире в португальском Оэйраше.
Котов
Серия поражений российского теннисиста составляет уже четыре матча.
После «челленджера» в Мадриде, на котором он уступил в четвертьфинале словаку Норберту Гомбошу, российский теннисист не прошел квалификацию на «тысячнике» в столице Испании и на «Мастерсе» в Риме, а также проиграл на старте «челленджере» в Экс-ан-Провансе.
В трех предыдущих матчах соперниками Котова были Джейкоб Фирнли, Корантен Муте и Джулир Дзеппьери.
В текущем сезоне Котов выиграл всего лишь семь матчей и потерпел 14 поражений.
В текущей версии рейтинга Котов занимает 136-е место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кукушкина в этом матче можно поставить за 2.73, победу Котова букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: спрогнозировать исход здесь вряд ли получится — оба теннисиста чересчур слабо проводят сезон. Но, скорее всего, Котов и Кукушкин проведут нервный, затяжной матч.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.