ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба«Акрон», «Спартак» или Китай? Где продолжит карьеру Дзюба Карло АнчелоттиПоследняя надежда. Почему Анчелотти — единственный, кто способен привести Бразилию к победе на ЧМ-2026 Александр Точилин«К динамовским стандартам "Спартак" оказался не готов». Точилин — о матчах 28-го тура РПЛ и осечке «Краснодара»
    Все новости спорта

    Сможет ли Котов прервать серию поражений?

    Кукушкин — Котов. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Бордо 14 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Павел Котов
    Прогноз и ставки на Кукушкин — Котов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против представителя Казахстана Михаила Кукушкина в первом круге «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 14 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кукушкин — Котов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кукушкин

    Михаил провел в этом году уже 23 матча. На этом отрезке у него 12 побед и 11 поражений.

    Но дело в том, что на уровне основной сетки теннисист из Казахстан выиграл лишь пять матчей.

    При этом в текущем сезоне Кукушкин смог пройти квалификацию только на одном турнире ATP — в январе в австралийском Брисбене.

    Прогнозы на теннис

    В начале мая Кукушкин прошел первый раунд на «челленджере» в Праге, но потом по какой-то причине не смог выйти на матч второго круга. То же самое было и на апрельском турнире в португальском Оэйраше.

    Котов

    Серия поражений российского теннисиста составляет уже четыре матча.

    После «челленджера» в Мадриде, на котором он уступил в четвертьфинале словаку Норберту Гомбошу, российский теннисист не прошел квалификацию на «тысячнике» в столице Испании и на «Мастерсе» в Риме, а также проиграл на старте «челленджере» в Экс-ан-Провансе.

    В трех предыдущих матчах соперниками Котова были Джейкоб Фирнли, Корантен Муте и Джулир Дзеппьери.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В текущем сезоне Котов выиграл всего лишь семь матчей и потерпел 14 поражений.

    В текущей версии рейтинга Котов занимает 136-е место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кукушкина в этом матче можно поставить за 2.73, победу Котова букмекеры предлагают за 1.41.

    Прогноз: спрогнозировать исход здесь вряд ли получится — оба теннисиста чересчур слабо проводят сезон. Но, скорее всего, Котов и Кукушкин проведут нервный, затяжной матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кукушкин — Котов?

    Матч Кукушкин — Котов состоится 14 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кукушкин — Котов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кукушкин — Котов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кукушкин — Котов?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кукушкин — Котов?

    Коэффициенты букмекеров: на Кукушкина в этом матче можно поставить за 2.73, победу Котова букмекеры предлагают за 1.41.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Вавринка — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Казахстан — Венгрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.05
  • Прогноз на матч Канада — Франция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.08
  • Прогноз на матч Муньяр — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кливленд — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Даллас — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нарди — Навоне
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч Дрейпер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Соболенко — Чжэн
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гауфф — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кукушкин — Котов: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 14.05.202513:00. Сможет ли Котов прервать серию поражений?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры