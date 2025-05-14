Гауфф — Андреева. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Риме 14 мая 2025 года

Кори Гауфф
Мирра Андреева
Гауфф
Кори дошла до четвертьфинала на втором «тысячнике» подряд.
В начале мая американка остановилась в шаге от титула в Мадриде, проиграв в решающем матче Арине Соболенко (3:6, 6:7).
В стартовом матче на текущем турнире у Гауфф были небольшие проблемы против представительницы Канады Виктории Мбоко — 3:6, 6:2, 6:1.
В третьем круге Гауфф одержала победу над полькой Магдой Линетт — 7:5, 6:3.
После этого третья ракетка мира разгромила чемпионку US Open-2020 Эмму Радукану — 6:1, 6:2.
Андреева
Мирра в предыдущем раунде одержала волевую победу над датчанкой Кларой Таусон — 5:7, 6:3, 6:2.
В первом матче российская теннисистка выиграла у колумбийки Эмилианы Аранго — 6:2, 6:4.
Еще в одном матче на текущем турнире Андреева остановила чешку Линду Носкову — 6:1, 7:5.
Ранее в этом сезоне Мирра еще ни разу не выигрывала на грунте больше трех матчей.
В этом году Андреева провела уже 33 матча. На этом отрезке у нее 27 побед и шесть поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.71, победу Андреевой букмекеры предлагают за 2.14.
Прогноз: две недели назад Мирра проиграла Кори в Мадриде со счетом 5:7, 1:6. В том матче у российской теннисистки было чересчур много ошибок. Скорее всего, на этот раз Андреевой придется сменить тактику и играть более осторожно. В данном случае есть смысл выбрать ставку без учета исхода.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.