Гауфф — Андреева. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Риме 14 мая 2025 года

Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Кори Гауфф в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гауфф

Кори дошла до четвертьфинала на втором «тысячнике» подряд.

В начале мая американка остановилась в шаге от титула в Мадриде, проиграв в решающем матче Арине Соболенко (3:6, 6:7).

В стартовом матче на текущем турнире у Гауфф были небольшие проблемы против представительницы Канады Виктории Мбоко — 3:6, 6:2, 6:1.

В третьем круге Гауфф одержала победу над полькой Магдой Линетт — 7:5, 6:3.

Прогнозы на теннис

После этого третья ракетка мира разгромила чемпионку US Open-2020 Эмму Радукану — 6:1, 6:2.

Андреева

Мирра в предыдущем раунде одержала волевую победу над датчанкой Кларой Таусон — 5:7, 6:3, 6:2.

В первом матче российская теннисистка выиграла у колумбийки Эмилианы Аранго — 6:2, 6:4.

Еще в одном матче на текущем турнире Андреева остановила чешку Линду Носкову — 6:1, 7:5.

Ранее в этом сезоне Мирра еще ни разу не выигрывала на грунте больше трех матчей.

В этом году Андреева провела уже 33 матча. На этом отрезке у нее 27 побед и шесть поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.71, победу Андреевой букмекеры предлагают за 2.14.

Прогноз: две недели назад Мирра проиграла Кори в Мадриде со счетом 5:7, 1:6. В том матче у российской теннисистки было чересчур много ошибок. Скорее всего, на этот раз Андреевой придется сменить тактику и играть более осторожно. В данном случае есть смысл выбрать ставку без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.