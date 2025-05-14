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    Сможет ли Мирра взять реванш у Гауфф?

    Гауфф — Андреева. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Риме 14 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Андреева
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Кори Гауфф в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 14 Мая 2025 года

    Кори Гауфф

  • США
    •  Кори Гауфф 12:00 Мирра Андреева

    Мирра Андреева

  • Россия
    •

    Гауфф

    Кори дошла до четвертьфинала на втором «тысячнике» подряд.

    В начале мая американка остановилась в шаге от титула в Мадриде, проиграв в решающем матче Арине Соболенко (3:6, 6:7).

    В стартовом матче на текущем турнире у Гауфф были небольшие проблемы против представительницы Канады Виктории Мбоко — 3:6, 6:2, 6:1.

    В третьем круге Гауфф одержала победу над полькой Магдой Линетт — 7:5, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    После этого третья ракетка мира разгромила чемпионку US Open-2020 Эмму Радукану — 6:1, 6:2.

    Андреева

    Мирра в предыдущем раунде одержала волевую победу над датчанкой Кларой Таусон — 5:7, 6:3, 6:2.

    В первом матче российская теннисистка выиграла у колумбийки Эмилианы Аранго — 6:2, 6:4.

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    • Еще в одном матче на текущем турнире Андреева остановила чешку Линду Носкову — 6:1, 7:5.

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    Ранее в этом сезоне Мирра еще ни разу не выигрывала на грунте больше трех матчей.

    В этом году Андреева провела уже 33 матча. На этом отрезке у нее 27 побед и шесть поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.71, победу Андреевой букмекеры предлагают за 2.14.

    Прогноз: две недели назад Мирра проиграла Кори в Мадриде со счетом 5:7, 1:6. В том матче у российской теннисистки было чересчур много ошибок. Скорее всего, на этот раз Андреевой придется сменить тактику и играть более осторожно. В данном случае есть смысл выбрать ставку без учета исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гауфф — Андреева?

    Матч Гауфф — Андреева состоится 14 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Гауфф — Андреева?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гауфф — Андреева?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гауфф — Андреева?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гауфф — Андреева?

    Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.71, победу Андреевой букмекеры предлагают за 2.14.

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    Гауфф — Андреева: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 14.05.202514:00. Сможет ли Мирра взять реванш у Гауфф?
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