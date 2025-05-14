Розателло — Бондар. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч в Парме, 14 мая 2025 года

Итальянка Камилла Розателло и венгерка Ана Бондар встретятся во втором круге турнира в Парме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Розателло — Бондар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Камилла Розателло

За всю свою карьеру Розателло не добилась никаких выдающих результатов, но при этом продолжает играть в туре и даже попадать на не самые последние челленджеры.

На турнир в Парму ей удалось попасть в том числе благодаря и паспорту, но только в квалификацию, где она успешно разобралась с Николь Фосса Уэрго.

Сопреница оказалась совсем бесхребетной, и за весь матч взяла у Камиллы всего два гейма. Подобный успех явно прибавил Розателло уверенности в себе.

При всем этом в поединке против Бондар у итальянки откровенно мало шансов, поскольку класс соперниц довольно серьезно разнится.

Ана Бондар

Уже давно известно, что Бондар достигла своего предела по карьере, но она продолжает держать приличный уровень который год, что уже заслуживает уважения.

Прогнозы на теннис

Её позиция в сотне лучших абсолютно заслуженна, а игра на грунте является одной из самых излюбленных среди всех покрытий в туре.

Совсем недавно Ана добыла титул в немецком Висбадене, но категория турнира не была премиальной.

Нет сомнений, что венгерская спортсменка будет стараться бороться за титул, и итальянка не видится для нее каким-то непреодолимым барьером.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в венгерку в этом поединке: победа Розателло — 3.38, победа Бондарь — 1.31.

Прогноз: Бондарь выиграет этот матч максимально быстро.

Ставка: Ф2 (-4.5) за 1.83.

Альтернативный прогноз: Встреча обойдется минимальным количеством сыгранных геймов.

Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.03.