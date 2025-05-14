ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба«Акрон», «Спартак» или Китай? Где продолжит карьеру Дзюба Карло АнчелоттиПоследняя надежда. Почему Анчелотти — единственный, кто способен привести Бразилию к победе на ЧМ-2026 Максим Шабанов«Локомотив» — «Трактор» 1:2. Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Бондар спокойно разберется со слабой итальянкой?

    Розателло — Бондар. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч в Парме, 14 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Розателло — Бондар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ана Бондар
    Итальянка Камилла Розателло и венгерка Ана Бондар встретятся во втором круге турнира в Парме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Розателло — Бондар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Камилла Розателло

    За всю свою карьеру Розателло не добилась никаких выдающих результатов, но при этом продолжает играть в туре и даже попадать на не самые последние челленджеры.

    На турнир в Парму ей удалось попасть в том числе благодаря и паспорту, но только в квалификацию, где она успешно разобралась с Николь Фосса Уэрго.

    Сопреница оказалась совсем бесхребетной, и за весь матч взяла у Камиллы всего два гейма. Подобный успех явно прибавил Розателло уверенности в себе.

    При всем этом в поединке против Бондар у итальянки откровенно мало шансов, поскольку класс соперниц довольно серьезно разнится.

    Ана Бондар

    Уже давно известно, что Бондар достигла своего предела по карьере, но она продолжает держать приличный уровень который год, что уже заслуживает уважения.

    Прогнозы на теннис

    Её позиция в сотне лучших абсолютно заслуженна, а игра на грунте является одной из самых излюбленных среди всех покрытий в туре.

    Совсем недавно Ана добыла титул в немецком Висбадене, но категория турнира не была премиальной.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Нет сомнений, что венгерская спортсменка будет стараться бороться за титул, и итальянка не видится для нее каким-то непреодолимым барьером.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в венгерку в этом поединке: победа Розателло — 3.38, победа Бондарь — 1.31.

    Прогноз: Бондарь выиграет этот матч максимально быстро.

    Ставка: Ф2 (-4.5) за 1.83.

    Альтернативный прогноз: Встреча обойдется минимальным количеством сыгранных геймов.

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Розателло — Бондар?

    Матч Розателло — Бондар состоится 14 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Розателло — Бондар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Розателло — Бондар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Розателло — Бондар?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Розателло — Бондар?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Даллас — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нарди — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Руусувуори — Ким
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Жаке — Прижмич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ван Аш — Кузманов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кукушкин — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Приходько — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гауфф — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бегу — Грабер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Коппеянс — Мисолич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Дрейпер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лепченко — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Розателло — Бондар: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 14.05.202513:30. Бондар спокойно разберется со слабой итальянкой?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры