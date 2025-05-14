Ван Аш — Кузманов. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Загребе 14 мая 2025 года

Ван Аш
Французский теннисист с победы стартовал на турнире в Загребе. В первом круге соревнований Ван Аш обыграл чеха Далибора Сврчина (6:2, 6:1). Время продолжалось 1 час 32 минуты.
Люка ван Аш один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов.
Таким образом у француза прервалась проигрышная серия из четырёх матчей.
Люка ван Аш занимает 211 место в рейтинге ATP.
Кузманов
Димитар Кузманов на Челленджере в Загребе стартовал с квалификации. В отборочных играх болгарский теннисист выиграл у хорвата Роко Хорвата (6:3, 6:1) и у чеха Мартина Крумича (6:4, 6:3).
Таким образом болгарин вышел в основную сетку, в первом круге Кузманов переиграл норвега Виктора Дурасовича (6:4, 7:5).
На корте спортсмены провели 2 часа 16 минут. За это время Димитар Кузманов выполнила два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта.
Димитар Кузманов занимает 269 место в ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.60, на победу Кузманова букмекеры предлагают за 2.30.
Прогноз: Люка Ван Аш в Загребе может спокойно пройти в следующий раунд, француз в этом розыгрыше отдал сопернику лишь три гейма, чего не скажешь о Кузманове, которому игры против оппонентов даются тяжело.
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Рекомендуемая ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.90.