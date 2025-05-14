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    Ван Аш — Кузманов. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Загребе 14 мая 2025 года

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    Люка ван Аш
    Француз Люка ван Аш сыграет против Димитара Кузманова из Болгарии во втором круге турнира в Загребе. Матч пройдёт 14 мая, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ван Аш — Кузманов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ван Аш

    Французский теннисист с победы стартовал на турнире в Загребе. В первом круге соревнований Ван Аш обыграл чеха Далибора Сврчина (6:2, 6:1). Время продолжалось 1 час 32 минуты.

    Люка ван Аш один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов.

    Таким образом у француза прервалась проигрышная серия из четырёх матчей.

    Прогнозы на теннис

    Люка ван Аш занимает 211 место в рейтинге ATP.

    Кузманов

    Димитар Кузманов на Челленджере в Загребе стартовал с квалификации. В отборочных играх болгарский теннисист выиграл у хорвата Роко Хорвата (6:3, 6:1) и у чеха Мартина Крумича (6:4, 6:3).

    Таким образом болгарин вышел в основную сетку, в первом круге Кузманов переиграл норвега Виктора Дурасовича (6:4, 7:5).

    На корте спортсмены провели 2 часа 16 минут. За это время Димитар Кузманов выполнила два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта.

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    Димитар Кузманов занимает 269 место в ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.60, на победу Кузманова букмекеры предлагают за 2.30.

    Прогноз: Люка Ван Аш в Загребе может спокойно пройти в следующий раунд, француз в этом розыгрыше отдал сопернику лишь три гейма, чего не скажешь о Кузманове, которому игры против оппонентов даются тяжело.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ван Аш — Кузманов?

    Матч Ван Аш — Кузманов состоится 14 мая 2025 года в 12:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ван Аш — Кузманов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ван Аш — Кузманов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ван Аш — Кузманов?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ван Аш — Кузманов?

    Коэффициенты букмекеров: : На Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.60, на победу Кузманова букмекеры предлагают за 2.30.

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    Ван Аш — Кузманов: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 14.05.202512:30. Сможет ли Ван Аш завоевать путёвку в следующий круг?
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