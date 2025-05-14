Ван Аш — Кузманов. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Загребе 14 мая 2025 года

Француз Люка ван Аш сыграет против Димитара Кузманова из Болгарии во втором круге турнира в Загребе. Матч пройдёт 14 мая, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ван Аш — Кузманов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ван Аш

Французский теннисист с победы стартовал на турнире в Загребе. В первом круге соревнований Ван Аш обыграл чеха Далибора Сврчина (6:2, 6:1). Время продолжалось 1 час 32 минуты.

Люка ван Аш один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов.

Таким образом у француза прервалась проигрышная серия из четырёх матчей.

Прогнозы на теннис

Люка ван Аш занимает 211 место в рейтинге ATP.

Кузманов

Димитар Кузманов на Челленджере в Загребе стартовал с квалификации. В отборочных играх болгарский теннисист выиграл у хорвата Роко Хорвата (6:3, 6:1) и у чеха Мартина Крумича (6:4, 6:3).

Таким образом болгарин вышел в основную сетку, в первом круге Кузманов переиграл норвега Виктора Дурасовича (6:4, 7:5).

На корте спортсмены провели 2 часа 16 минут. За это время Димитар Кузманов выполнила два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта.

Димитар Кузманов занимает 269 место в ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.60, на победу Кузманова букмекеры предлагают за 2.30.

Прогноз: Люка Ван Аш в Загребе может спокойно пройти в следующий раунд, француз в этом розыгрыше отдал сопернику лишь три гейма, чего не скажешь о Кузманове, которому игры против оппонентов даются тяжело.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.90.