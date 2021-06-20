20 июня пройдут заключительные матчи группы А на Евро, а в чемпионате Норвегии состоится очередной игровой день.

Италия — Уэльс

Футбол. Чемпионат Европы. Групповой этап. 3-й тур

К этой игре сборная Италия подходит с серией из десяти побед. Причем за эти десять матчей она забила в общей сложности 31 гол и ни разу не пропустила. Ее беспроигрышная серия достигла отметке 29 матчей.

Непосредственно на континентальном первенстве «Скуадра Адзурра» добыла две разгромные виктории, поочередно одолев по 3:0 Турцию и Швейцарию, и уже гарантировала себе место в плей-офф.

На данном турнире сборная Уэльса в первых двух турах набрала четыре балла, и практически обеспечил себе место в плей-офф. На старте соревнования она сперва поделила очки со сборной Швейцарии 1:1, после чего добилась победы над Турцией 2:0.

Стоит отметить, что из 12 предыдущих матчей валлийцы проиграли только два и одержали шесть побед. При этом в восьми матчах в данном отрезке они сохранили свои ворота на замке.

Ординар на матч опубликован тут

Итальянцы набрали невероятную форму и наверняка продолжат свое победное шествие. В общем, ставим в этой игре на викторию аппенинцев.

Ставка: победа Италии за 1.55.

Швейцария — Турция

Футбол. Чемпионат Европы. Групповой этап. 3-й тур

Сборная Швейцария набрала всего лишь один балл в двух стартовых турах, но сохраняет неплохие шансы на выход в плей-офф, если добудет в этой игре три очка.

В стартовом матче «нати» разошлись миром с Уэльсом 1:1, после чего потерпели крупное поражение от сборной Италии 0:3. Этим фиаско швейцарцы прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию, в которой шесть раз победили.

Команда Турция проиграла два стартовых матча на Евро — Италии 0:3 и Уэльсу 0:2. Она может рассчитывать лишь на третье место в группе. Это произойдет только в том случае, если турки обыграют сборную Швейцарии.

К слову, перед чемпионатом Европы «янычары» не уступали на протяжении шести встреч, добыв за этот период четыре выигрышных результата и два мировых.

Ординар на матч опубликован тут

Учитывая то, что только победа оставит шансы на плей-офф, то предстоящей поединок с высокой вероятностью выйдет результативным с обоюдно забитыми мячами.

Ставка: обе забьют: да за 1.75.

«Волеренга» — «Буде-Глимт»

Футбол. Чемпионат Норвегии. 8-й тур

«Волеренга» с 12 набранными очками делит в турнииной таблице пятое место с «Викингом», отставая всего на три пункта от третьей позиции, но сыграв на один поединок больше.

На этой неделе клуб из Осло дома сыграла вничью 1:1 с «Одд», а туром ранее он уступил в гостях «Викингу» со счетом 1:4. До этого у него была 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой было две виктории.

Действующий чемпион Норвегии и в текущем первенстве захватил лидерство. У команды на счету 19 баллов и отрыв от ближайшего преследователя в два пункта.

В этом чемпионате «Буде-Глимт» добился шести викторий, а также по разу играл вничью и уступал. В середине недели «желто-черные» разгромили у себя дома «Стремсгодсет» со счетом 7:2.

Чемпион и в этом сезоне демонстрирует хорошие результаты. Наверняка и в этой игре он сможет набрать очки.

Ставка: Х2 за 1.41.

Общий коэффициент — 3.82.