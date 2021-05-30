Вашему внимаю предоставляем экспресс из трех встреч, в которых рассмотрим поединки из чемпионата Норвегии.

«Русенборг» — «Стабек»

Футбол. Чемпионат Норвегии. 6-й тур

«Русенборг», который в прошлом чемпионате Норвегии занял только четвертое место, в текущем первенстве сейчас идет вторым, отставая от лидера на два балла, но сыграв на один матч больше.

Клуб из Тронхейма в этом розыгрыше трижды одерживал виктории, две встречи завершил миром, а также раз уступил, проиграв дома «Молде» (2:3). В прошлом туре он в гостях переиграл «Саннефьорд» со счетом 2:1.

«Стабек» в прошлом сезоне финишировал в середине турнирной таблицы норвежского первенства. В данном чемпионате он занимает пока седьмую строчку, однако успел сыграть только три поединка.

Стартовал коллектив с двух ничейных результатов подряд, поочередно поделив очки с «Оддом» (2:2) и на выезде с «Хеугесунном» (0:0), а в последнем проведенном поединке он в родных стенах добился виктории над аутсайдером «Бранном» со счетом 2:0.

Как правило, между собой эти клубы играют вполне результативно. Так что и от этой игры ждем минимум трех голов.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.57.

«Тромсе» — «Сарпсборг 08»

Футбол. Чемпионат Норвегии. 6-й тур

«Тромсе» прошлый сезон провел в первой лиге, где стал победителем и повысился в классе. В высшей лиге коллектив добыл только одну победу в пяти сыгранных поединках и идет в середине турнирной таблицы.

В своей последней проведенной игре «Тромсе» расписал мировую в гостевой встрече с «Стремсгодсетом» (1:1). Перед этим команда проиграла дома «Саннефьорду» (1:3) и с минимальным счетом победила в гостях «Викинг» (1:0).

«Сарпсборг» в прошлом году финишировал на 12 месте в элите норвежского футбола. В этом сезоне он провел три матча и набрал только два очка, не одержав пока ни одной победы.

В стартовых турах коллектив разошелся миром с «Хеугесунном» (0:0) и «Оддом» (1:1), а в последней проведенной игре первенства уступил дома «Кристиансунну» с минимальным счетом 0:1.

В данной игре наверняка фактор своего поля поможет «Тромсе» разжиться зачетными пунктами. Ставим на хозяев с Х.

Ставка: 1Х за 1.33.

«Бранн» — «Стремсгодсет»

Футбол. Чемпионат Норвегии. 6-й тур

В прошлом чемпионате Норвегии «Бранн» финишировал на десятом месте, а в этом сезоне он после шести сыгранных матчей с нулем баллов замыкает турнирную таблицу.

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В данных поединках клуб из Бергена смог забить всего лишь четыре гола, а пропустил аж 17. В минувшем туре он был повержен в гостевой встрече «Стабеком» со счетом 0:2.

«Стремсгодсет» в прошлом сезоне закончил первенство на 13 месте в турнирной таблице. В текущем чемпионате он после трех сыгранных матчей с четырьмя очками идет в середине турнирки.

В первом туре коллектив обыграл на своем поле «Лиллестрем» (3:1), затем проиграл на выезде «Кристиансунну» (0:1), а в минувшем туре расписал мировую с «Тромсе» (1:1) дома.

У «Бранна» есть хороший шанс прервать свою негативную серию, ведь в гости к нему приедет не особо успешный вне родных стен коллектив.

Ставка: 1Х за 1.40.

Общий коэффициент — 2.92.