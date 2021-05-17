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    Начало борьбы за третью путевку в АПЛ и финишная прямая в Сегунде

    Экспресс дня 17 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 мая
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    «Брентфорд»
    В английском Чемпионшипе стартует плей-офф за путевку в АПЛ, а в испанском втором дивизионе завершится 39-й тур.

    «Борнмут» — «Брентфорд»

    Футбол. Чемпионшип. Полуфинал плей-офф. Первый матч

    «Борнмут» по итогам регулярного раунда Чемпионшипа занял в турнирной таблице шестую строчку, опередив седьмую позицию на семь очков.

    «Вишни» провели неплохой финиш в первенстве. С середины марта они выдали серию из семи викторий подряд, однако в трех заключительных турах они терпели поражения,правда, на тот момент «Борнмут» уже решил свою задачу в регулярке.

    «Брентфорд» в чемпионате финишировал на третьей позиции, долго претендуя на прямую путевку в Премьер-лигу, но в итоге отстал от второго места на четыре балла.

    Последний раз в рамках Чемпионшипа «пчелы» проигрывали в начале марта, после чего выдали серию из 12 игр без поражений, где они поровну поделили выигрыши и мировые исходы. В заключительном матче они в гостях одолели «Бристоль» со счетом 3:1.

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    • В текущем чемпионате оба матча между этими коллективами завершились в пользу «Брентфорда» (2:1 и 1:0). Ожидаем, что и сейчас «пчелы», как минимум, не проиграют.

    Ставка: Х2 за 1.47.

    «Барнсли» — «Суонси»

    Футбол. Чемпионшип. Полуфинал плей-офф. Первый матч

    «Барнсли» в регулярном чемпионате занял в турнирной таблице пятую строчку, опередив седьмое место, не дающее право на плей-офф, на восемь очков.

    В заключительном отрезке восьми матчей «шахтеры» четыре раза победили, а также дважды сыграли вничью и уступили. Оба поражения у них были выездными, а дома коллектив с середины января проиграл всего один раз.

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    «Суонси» по итогам регулярного первенства финишировал на строку выше в турнирной таблице, опередив предстоящего соперника всего лишь на два балла.

    В пяти последних встречах Чемпионшипа валлийский клуб добился только одной победы, обыграв дома скромный «Дерби» (2:1). Еще в этом отрезке «лебеди» по два раза расходились миром и уступали.

    В текущем сезоне оба поединка завершались «сухими» победами валлийского клуба. Однако сейчас ждем непроигрыша «Барсли», который в последнее время дома выступает сильно.

    Ставка: 1Х за 1.30.

    «Жирона» — «Спортинг» Хихон

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. 39-й тур

    За три тура до финиша «Жирона» в турнирной таблице Сегунды находится на шестой позиции. На прямую путевку в Примеру каталонцы уже не претендует, а ближайшего преследователя она обходит на три балла, так что имеет хорошие шансы на плей-офф.

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    Из девяти последних проведенных встреч чемпионата «жирондинцы» проиграли только одну, еще дважды расходились миром и одержали шесть викторий. В своем последнем проведенном поединке они в гостях разгромили «Логроньес» со счетом 4:1.

    «Спортинг» идет пятым в турнирной таблице Сегунды. Команда из Хихона имеет одинаковое количество баллов с предстоящим соперником, обходя его только по дополнительным показателям.

    Отметим, что в шести предыдущих турах первенства «красно-белые» одержали всего лишь одну викторию,одолев в минувшем игровом дне дома аутсайдера «Луго» со счетом 1:0, перед этим они трижды терпели поражения и два раза расходились миром.

    В данном поединке, учитывая неважное состояние «Спортинга», рекомендуем ставить с 0 форой на «Жирону».

    Ставка: победа «Жироны» с форой 0 за 1.70.

    Общий коэффициент — 3.24.

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