«Борнмут» — «Брентфорд»
Футбол. Чемпионшип. Полуфинал плей-офф. Первый матч
«Борнмут» по итогам регулярного раунда Чемпионшипа занял в турнирной таблице шестую строчку, опередив седьмую позицию на семь очков.
«Вишни» провели неплохой финиш в первенстве. С середины марта они выдали серию из семи викторий подряд, однако в трех заключительных турах они терпели поражения,правда, на тот момент «Борнмут» уже решил свою задачу в регулярке.
«Брентфорд» в чемпионате финишировал на третьей позиции, долго претендуя на прямую путевку в Премьер-лигу, но в итоге отстал от второго места на четыре балла.
Последний раз в рамках Чемпионшипа «пчелы» проигрывали в начале марта, после чего выдали серию из 12 игр без поражений, где они поровну поделили выигрыши и мировые исходы. В заключительном матче они в гостях одолели «Бристоль» со счетом 3:1.
В текущем чемпионате оба матча между этими коллективами завершились в пользу «Брентфорда» (2:1 и 1:0). Ожидаем, что и сейчас «пчелы», как минимум, не проиграют.
Ставка: Х2 за 1.47.
«Барнсли» — «Суонси»
Футбол. Чемпионшип. Полуфинал плей-офф. Первый матч
«Барнсли» в регулярном чемпионате занял в турнирной таблице пятую строчку, опередив седьмое место, не дающее право на плей-офф, на восемь очков.
В заключительном отрезке восьми матчей «шахтеры» четыре раза победили, а также дважды сыграли вничью и уступили. Оба поражения у них были выездными, а дома коллектив с середины января проиграл всего один раз.
«Суонси» по итогам регулярного первенства финишировал на строку выше в турнирной таблице, опередив предстоящего соперника всего лишь на два балла.
В пяти последних встречах Чемпионшипа валлийский клуб добился только одной победы, обыграв дома скромный «Дерби» (2:1). Еще в этом отрезке «лебеди» по два раза расходились миром и уступали.
В текущем сезоне оба поединка завершались «сухими» победами валлийского клуба. Однако сейчас ждем непроигрыша «Барсли», который в последнее время дома выступает сильно.
Ставка: 1Х за 1.30.
«Жирона» — «Спортинг» Хихон
Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. 39-й тур
За три тура до финиша «Жирона» в турнирной таблице Сегунды находится на шестой позиции. На прямую путевку в Примеру каталонцы уже не претендует, а ближайшего преследователя она обходит на три балла, так что имеет хорошие шансы на плей-офф.
Из девяти последних проведенных встреч чемпионата «жирондинцы» проиграли только одну, еще дважды расходились миром и одержали шесть викторий. В своем последнем проведенном поединке они в гостях разгромили «Логроньес» со счетом 4:1.
«Спортинг» идет пятым в турнирной таблице Сегунды. Команда из Хихона имеет одинаковое количество баллов с предстоящим соперником, обходя его только по дополнительным показателям.
Отметим, что в шести предыдущих турах первенства «красно-белые» одержали всего лишь одну викторию,одолев в минувшем игровом дне дома аутсайдера «Луго» со счетом 1:0, перед этим они трижды терпели поражения и два раза расходились миром.
В данном поединке, учитывая неважное состояние «Спортинга», рекомендуем ставить с 0 форой на «Жирону».
Ставка: победа «Жироны» с форой 0 за 1.70.
Общий коэффициент — 3.24.